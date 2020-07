Terwijl het virus oplaait, lijkt de coronacrisis voor jongeren voorbij

Nederlandse jongeren op het terras in de Belgische badplaats Knokke Beeld Arie Kievit

Brief van de dag: jongeren

Ik had tot voor kort een nog prille maar vooral veelbelovende relatie met een geweldige vrouw. Prachtig, zeker op onze leeftijd van 60 jaar. Maar, helaas, tot voor kort dus. Ze heeft namelijk twee inwonende kinderen van rond de 20 jaar oud en ik heb een astmahistorie.

Afgelopen weekend was ik ’s avonds in het centrum van een middelgrote stad en zag corona-versie 2.0. Slechts enkele op de grond getekende lijnen deden nog denken aan iets met 1,5 meter. Op de volle terrassen toonden grote groepen jongeren dat de tijden van corona alweer lang vergeten en voorbij zijn. Overal innige omhelzingen, kussen op de mond, op elkaars schoot zitten, gesmoes in elkaars oren, ‘groepshuggen’ en het delen van waterpijpen, glazen en flessen.

Er werd door de horecamedewerkers niets van gezegd. Ook heb ik in die paar uur geen agent, BOA of andere toezichthouder gezien. Ongetwijfeld wonen veel van deze jongens en meisjes nog thuis en werken ze in winkels en andere bedrijven waar ook niet-leeftijdgenoten komen. Ik vraag me af of die ouders dit weten en of ze er wel iets aan kunnen (of willen) doen. Je kunt je kind natuurlijk niet de hele zomer opsluiten.

Het kan haast niet anders dan dat dit gevoel en gedrag van ‘mij kan niets gebeuren’ dat onder bepaalde groepen lijkt te leven, zal leiden tot een sterke stijging van het aantal besmettingen. En of deze mensen zich nou echt vroeg zullen laten testen en zich zullen houden aan een vrijwillige quarantaine waag ik te ­betwijfelen.

Ik zou iedereen, vooral de leden van het OMT, het kabinet, burgemeesters, maar vooral ook ouders van inwonende 18-plus-jongeren willen aanraden een avondje enkele drukke ­horecaplekken te bezoeken. Om met eigen ogen te zien of we wel allemaal zo intelligent zijn om een volgende lockdown te kunnen voorkomen zonder snel over te gaan tot bijzondere maatregelen.

Om onze relatie voort te kunnen zetten zou mijn vriendin een keuze moeten maken tussen haar inwonende kinderen die dagelijks met hun vrienden de stad ingaan of mij en mijn (en haar) gezondheid. Geen eerlijke keuze dus.

Ik hoop van harte dat het voor anderen en hun gezondheid nog wel op tijd kan zijn. Maar dan moeten we collectief wel snel iets willen doen.

G. de Vreede, Almere

Uitspattingen

In het kader van preventie krijgen we vijf tips om onze afweer te versterken in deze coronatijd . Een daarvan is de ‘oersaaie’ tip: voldoende slaap en rust. Volgens hoog­leraar immuunmodulatie Harry Wichers horen daar geen nachten doorhalen, lijntjes coke snuiven en kroegentochten bij. Hebben we werkelijk het advies van een hoogleraar nodig om tot deze conclusie te komen? Ons lichaam vertelt dit ons elke dag.

Mariette Reineke, Amsterdam

Uitspattingen (2)

Op tijd naar bed, ruim voor twaalven. En liefst elke dag. Geen nachten doorhalen dus, geen lijntjes coke, geen kroegentochten? Als je dan zonodig tips wil geven, wees dan realistisch. Ieder mens heeft volgens mij af en toe een uitspatting nodig. Om even uit de dagelijkse sleur te breken. Om je even euforisch te voelen, al dan niet met behulp van drank en/of drugs. Om met je pas verworven geliefde de hele nacht te vrijen. Een leven zonder uitspattingen is als een door de blender vermalen driesterrenmaaltijd: smakeloos, ondanks de geweldige ingrediënten.

Frans Leliveld, Amsterdam

Mondkapjes

Als de straat roept om mondkapjes, waarom zie je dan nauwelijks mondkapjes op straat?

Marc Uijland, Zeist

Afscheid nemen

Als je bij je baas moet komen en hij vertelt je dat hij, ondanks je geweldige functioneren, helaas ‘afscheid van je moet nemen’, dan vind ik dat eufemistisch gebabbel. Waarom neemt de krant dit verhullend taal­gebruik over door, bij (massa) ontslagen, te berichten over bedrijven die afscheid hebben genomen van, zeg, 5.000 man? Volkskrant, zeg het zoals het is.

Martje Verhagen, Den Haag

Thuiswerken

Enige jaren geleden werd de belasting op energie veranderd. Vanaf een bepaald gebruik werd extra belasting geheven. Hiervan werden werklozen, zieken en ouderen de dupe. Zij zijn veel thuis. Nu staat in de krant het idee om thuiswerkers (vaak tweeverdieners die het meestal niet zo slecht hebben) een vergoeding per dag te geven voor hun eigen kopje koffie en wc papier. De waanzin ten top.

Fee Klinkenberg, Ommen

Pensioenspaarders

Midden juli deed het hoogste Griekse Hof een bijzondere uitspraak: Griekse pensioenspaarders werden onterecht gekort op hun pensioen en de Griekse staat moet 1,4 miljard euro terugbetalen. In deze zaak werd aan het Europese eigendomsrecht getoetst: de kortingen waren daarmee in strijd. Een parallel met de Nederlandse situatie dringt zich op.

Alhoewel de Griekse zaak over de AOW ging, is Nederland verwikkeld in een enorme pensioenoperatie: het pensioenstelsel moet hervormd worden. Ook in Nederland zal het Europese eigendomsrecht een grote rol spelen. Minister Koolmees is namelijk twee zaken van plan: de huidige – op papier gegarandeerde – pensioenovereenkomsten moeten vervangen worden door niet gegarandeerde contracten. En hij wil daarbij het individuele bezwaarrecht in de Pensioenwet tijdelijk schrappen.

De pensioenspaarder kan dan alleen nog maar beroep doen op het Europese eigendomsrecht. Pensioenrechten vallen daar immers onder. Maar niet alleen de Nederlandse Staat, ook pensioenfondsen kunnen onder Europees recht aansprakelijk worden gesteld. Mijn verwachting is dat dit massaal zal gaan gebeuren. Opgebouwde rechten dienen immers gerespecteerd te worden volgens het Europese recht.