De donkerste maand was begonnen en om dat te vieren had ik mezelf getrakteerd op een afspraak bij de mondhygiënist. Althans, de afspraak stond al een half jaar, maar qua stemming had de timing niet beter gekund. In theorie zou ik niet elk half jaar naar de mondhygiënist hoeven, maar in die theorie zou ik iemand zijn die flost. Elke keer zegt mijn mondhygiënist dat ik moet flossen en elke keer beloof ik dat ik dat zal doen en uiteindelijk doe ik het nooit, niet eens één keer. Stokeren: ja. Flossen: nee. Ik snap dat het goed is voor je gebit en ik erken het bestaan van flosdraad, maar ik weiger te geloven dat het ooit de bedoeling is geweest dat wij, als mensheid, draadjes tussen onze tanden moeten halen om ze schoon te krijgen. Het is daarnaast ook nog eens een lelijk woord, ‘flossen’. Het lijkt op ‘hossen’, en ook dat doe ik nooit. Als ik moet kiezen tussen een half jaar lang elke dag flossen of eens per half jaar een uur lang heel veel spijt te hebben dat ik niet heb geflost, dan is de keuze zo gemaakt.

Ik opende mijn mond en de mondhygiënist keek naar binnen. ‘Het ziet er goed uit’, zei ze, ‘geen bloedingen.’ Wel wat tandsteen, maar dat ging ze nu weghalen. Terwijl het schrapen, zuigen, schuren en spoelen in mijn mond aan de gang was, bedacht ik hoezeer ik mijn telefoon miste, of een poster van Sesamstraat aan het plafond, of welke afleiding dan ook. Nu moest ik het met mijn gedachten doen en veel beter dan ‘zijn er nog meer situaties in het leven waarbij iemand met zijn gezicht zo dichtbij het jouwe hangt, maar je koste wat het kost geen oogcontact wil maken?’ werd het niet. Midden in de behandeling kwam de tandarts binnenlopen om de gebitscontrole te doen.

De mondhygiënist stapte opzij en nu keek de tandarts in mijn mond. Hij draaide zich om naar de mondhygiënist. ‘Wat vind jij?’ Ik kon haar niet zien, maar hoorde alleen wat ze antwoordde. ‘Ja, oké’, zei ze halfhartig. ‘Oké’? Net was het nog ‘goed’. Nu opeens oké? En het uitmuntende gebrek aan bloedingen dan?

De tandarts ging weer weg en de mondhygiënist hervatte de werkzaamheden in mijn mond. Terwijl ze ergens bij mijn bovenste kiezen zat te schrapen, vroeg ze het. ‘Flos je?’ Nee, zei ik, maar ik stoker wel. Ze ging verder. ‘Ik haal hier best wel wat weg’, waarna ze uitlegde dat etensresten veranderen in tandplak en tandplak verandert in tandsteen. En dat weet ik allemaal ook wel. Net zoals ik wist wat ze vervolgens ging zeggen. ‘Je moet wel flossen.’

Ik knikte plechtig. ‘Oké, ik zal het doen.’