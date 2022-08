Terwijl Europa onleefbaar dreigt te worden, koesteren we valse hoop dat technologie ons zal redden

In de fantastische roman Het Mussolinikanaal vertelt Antonio Pennacchi het verhaal van duizenden arme boerenfamilies uit de Po-delta die in jaren dertig op bevel van dictator Mussolini naar de Agro Pontino verhuisden, ten zuiden van Rome. Daar moesten zij de moerassen droogleggen en zo een einde maken aan de malaria, Italië voorzien van landbouwgrond en zichzelf van een toekomst.

Dat droogleggen slaagde uiteindelijk, ten koste van veel menselijke drama’s, en de Agro Pontino werd een vruchtbaar landbouwgebied. Ze bouwden er een stad die ze Littoria noemden en die nu Latina heet. Het Mussolinikanaal heet tegenwoordig ook anders.

In NRC schreef Ine Roox afgelopen woensdag een verhaal over het gebied. Waar de noorderlingen ooit verzopen in de drassige modder, is de grond nu uitgedroogd. De kanalen die destijds werden gegraven om het overvloedige water naar zee af te voeren, zijn bij gebrek aan water smalle stroompjes geworden. Sinds november heeft het niet meer geregend.

In de stroom van hitte- en droogteverhalen viel het verhaal van Roox op omdat het zo overtuigend stond voor iets veel groters: de concrete gevolgen van klimaatverandering. Alleen wie blind is (of kwaadwillig) ziet die niet.

Boer Stefano Bochetto bouwde een enorme kas, niet om kou buiten te kunnen houden, maar om zijn sla en rucola te beschermen tegen de intense hitte. En tegen de soms hevige regenval die de periodes zonder neerslag afwisselt en die tot overstromingen leidt. Bochetto’s inspanningen zijn tegenwoordig gericht op het vasthouden van water, in plaats van op afvoer ervan.

Het verhaal van Agro Pontino had ook geschreven kunnen worden over grote delen van Spanje, Griekenland en Zuid-Frankrijk. In Spanje moet het rivierwater worden aangevuld met ontzilt zeewater, wat weer veel dure energie kost. In Zuid-Frankrijk moeten tientallen gemeenten per tankauto worden voorzien van drinkwater – van menige rivier is niet meer over dan een armzalig slootje, als de bedding al niet is veranderd in een wandelpad, zoals die van de Nesque in Pernes-la-Fontaine – het was trouwens veel te warm voor een wandeling.

Er liggen in al die gebieden plannen voor technologische oplossingen, voor ingewikkelde irrigatiesystemen en andere aanpassingen aan het veranderende klimaat. Maar die lossen het wezenlijke probleem niet op, daarvoor zijn ingrijpender maatregelen nodig. Iedereen weet welke, maar we steken de kop nog steeds liever in het zand.

De problemen migreren in noordelijke richting. Wij kennen ze ook, al zijn ze nog niet zo acuut als in het zuiden. Maar de Lek voor mijn deur is van een brede rivier al een veel smallere en ondiepere stroom geworden, de paal die het waterpeil aangeeft staat ver op het droge en als het zo doorgaat valt ons pontje droog.

Tijdens de Tour de France ketenden actievoerders van Dernière Rénovation zich vast aan het wegdek en stopten ze het peloton, om aandacht te vragen voor het tekortschietende Franse klimaatbeleid. Dat was terecht. In Frankrijk, blijkt uit alle onderzoeken, versnelt de opwarming. De komende 75 jaar, tot het einde van deze eeuw, zullen de temperaturen in het oosten en het zuiden van het land met 6 tot 13 graden stijgen – waarmee ze boven de 50 graden zullen uitkomen.

Grote delen van Europa dreigen onleefbaar te worden. Er zijn steeds meer tekenen aan de wand, maar we doen niets – of veel te weinig. We blijven de valse hoop koesteren dat het wel zal meevallen, dat de techniek ons zal redden.

Maar het is nog steeds après nous, le déluge – na ons de zondvloed.