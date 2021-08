Terugtrekking uit Afghanistan begint Vietnam-achtige trekken te vertonen

Afghaanse militanten staan op de uitkijk voor naderende Talibanstrijders. Beeld AFP

Wie heeft Afghanistan verloren? Die vraag dringt zich naar de voorgrond nu de door president Biden in april aangekondigde terugtrekking uit Afghanistan Vietnam-achtige trekken begint te vertonen – precies waarvoor sommige van zijn adviseurs dit voorjaar waarschuwden. Het is bijna te pijnlijk voor woorden, maar het resultaat van de twintig jaar ­durende door de VS geleide interventie in Afghanistan dreigt nu grotendeels te worden tenietgedaan door het oprukken van precies die groepering die tussen de Russische en Amerikaanse interventies (resp. 1979-1989 en 2001-2021) enkele jaren de scepter zwaaide in het land: de Taliban.

Na de aanslagen van 11 september was het doelwit van de VS Al Qaida, dat vrijelijk kon opereren onder Taliban­bestuur. In april zei Biden dat het land geen uitvalsbasis meer is voor internationaal terrorisme. Dat is te kort door de bocht volgens recente VN-rapporten. De groeperingen zijn er nog steeds, en de Taliban heeft banden met Al Qaida.

Daarnaast noemde Biden nationbuilding een taak voor de Afghanen zelf. Zeker, maar het miskent hoezeer de VS en bondgenoten door hun betrokkenheid inmiddels zelf medeverantwoordelijk zijn voor de wijze waarop het land zich ontwikkelt.

De oorzaken voor het instorten van het Afghaanse bestuur zijn herkenbaar uit eerdere mislukte militaire avonturen. Gebrek aan kennis en begrip van het land, steeds wisselende ­doelen, tergende corruptie van de lokale bondgenoten. Dat laatste beïnvloedt alles, ook de grote investeringen in het Afghaanse leger. Dat blijkt kwetsbaar zonder Amerikaanse logistieke ondersteuning. En het smelt deels weg met de Taliban in aantocht. ‘Er is geen motivatie te vechten voor een corrupte regering’, zei een Afghaanse oud-diplomaat. Die corruptie hebben de interveniërende landen trouwens zelf ­gecreëerd, met hun miljarden aan hulpgeld.

Biden haakte aan bij Trumps exitstrategie, die rust op een vredesproces met de Taliban. Maar ook Biden was meer gericht op de terugtrekking dan op de moeilijke weg naar een onderhandelde machtsdeling. Nu creëert die snelle ­terugtrekking het beeld van de Taliban die de Amerikanen verslaan. Afghanistan als symbool voor tanende Amerikaanse macht in de wereld, dat zal toch niet de bedoeling zijn geweest. Het is des te pijnlijker omdat er een alter­natief voorhanden was: aanwezig blijven met een relatief geringe restmacht die militaire luchtsteun verleent. Dat niet is ­gekozen voor een terugtrekking strikt gekoppeld aan vooruitgang op de grond en in het vredesproces, is ­Bidens verantwoordelijkheid.

Nederland en Afghanistan, dat verdient een apart commentaar. Hier kan worden volstaan met de pijnlijke observatie dat sommige agenten die Nederland opleidde in de Kunduz-missie – en die van de Kamer geen gevechtstaken mochten uitoefenen – binnenkort aan lantaarnpalen ­kunnen bungelen, opgehangen door de Taliban.

En de Europeanen? Terwijl drie Amerikaanse presidenten de blik op China richtten en op het terugschroeven van mondiale verplichtingen, steeg het Europese handelingsvermogen nauwelijks. Europeanen hadden geen invloed op Bidens besluit, maar zijn politiek en militair te zwak om het alleen af te kunnen in Afghanistan.

De Europeanen mogen de komende tijd worstelen met de gevolgen van de in Afghanistan ontstane situatie, die honderdduizenden op de vlucht kan jagen. En de VS? Die verlieten Irak ook al eens, om later gedwongen terug te ­keren. Het verhaal is nog (lang) niet uit.