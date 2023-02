Waar lopen de correspondenten van de Volkskrant tegenaan in hun dagelijkse leven? Vandaag: Joost de Vries merkt in Peru dat je maar één keer voor het eerst kunt verdwalen in Latijns-Amerika.

In een huurauto rijd ik de hoogte in van de Peruaanse Andes. Naast me verdwijnt Cusco in de diepte. Uit de autoradio klinkt mijn Spotify-lijst van salsa-artiest Jerry Rivera. Ik was hier zeventien jaar geleden ook, zag dezelfde bergen, luisterde naar dezelfde muziek. Destijds trok ik een half jaar met rugtas door Zuid-Amerika. Onderweg kocht ik gebrande cd’tjes met de laatste hits om af te spelen op mijn discman.

Terugkeren naar plekken waar een jongere versie van jezelf overliep van verwondering is levensgevaarlijk. In de drie jaar dat ik correspondent ben in Latijns-Amerika heb ik mijn herinneringen aan die onbezorgde reis grof geweld aangedaan. Tegenwoordig reis ik in sneltreinvaart, de blik vrijwel altijd gericht op het verhaal. De verwondering is er nog steeds: tijdens elke reportage-trip knijp ik mezelf minstens drie keer in mijn arm. Maar zoals toen? Dat gevoel van een borstkas vol vlinders?

In de paar schaarse uren die resteren tijdens een bomvolle reis voor de krant steek ik in mijn eentje de bergpas over tussen Cusco en de ‘Heilige vallei van de Inca’s’. Een rit als een tijdmachine. Ik was 19 en verbleef twee maanden in een gastgezin in het dorpje Pisac, midden in die Heilige vallei.

Ik open mijn autoraam en laat het verleden naar binnen waaien. Daar de Inca-stad Sacsayhuamán, waar ik meehielp met onkruid wieden. Hier de tweebaansweg met de afgrond ernaast. Eén keer ging ik achterop de motor bij de Britse Simon, hij reed als een gek. Dan de rode daken van Pisac in het dal, aan de ene kant stapelen de landbouwterrassen van een oude Inca-nederzetting zich op tegen de bergen, langs de andere kant stroomt de rivier Urubamba.

Vermoedelijk is mijn gastgezin hier nog, het oudere echtpaar met de twee zonen die destijds halverwege de 20 waren en zich als grotere broers over mij ontfermden. Waar was het huis ook alweer?

Ik loop naar het dorpsplein en hoor rumoer uit een openstaande deur. Twee tienermeisjes in kleurrijke Andes-klederdracht staan met een aangelijnd geitje voor de ingang. In het zaaltje vindt kennelijk een vrolijke ceremonie plaats. ‘Je mag wel naar binnen gaan, hoor. Tegen een bijdrage mag je een stukje haar afknippen.’

Binnen zitten mensen in een kring. Een jong stel in het midden heeft een dochtertje op schoot. De gegadigden stappen om beurten naar voren om een lok van het kleine hoofdje te knippen en een bedrag te doneren. Ik geef een briefje en vraag in de microfoon of men de familie Rojas kent. ‘Natuurlijk, maar ga eerst zitten, hier, neem dit bord eten.’

De tijd vormt een lus. Mijn jongere ik zou hier absoluut ook zijn binnengestapt, de nieuwsgierigheid achterna. Potverdorie, zo voelde dat dus. Maar de opgewonden verwachting van toen is nu een overweldigende nostalgie. Je kunt maar één keer voor het eerst verdwalen in Latijns-Amerika.

Even later zit ik in de eetkamer van mijn gastgezin. Ze zijn er nog, alles is zoals het was. ‘Mijn’ ouders herkennen me meteen. De jongste van de twee zonen, nu een veertiger, is toevallig ook thuis. Hij pakt een foto van een hoge kast: de Britse backpacker Simon en mijn jonge ik staan in een maisveld. ‘Weet je nog hoe jullie meehielpen met de oogst?’

Bij het afscheid omhelzen we elkaar stevig.