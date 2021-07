Terugkeer naar autocratie is voor Tunesië niet de weg naar voorspoed

Het Tunesische leger barricadeert de ingang van het parlementsgebouw. Beeld AFP

Tunesië was in 2011 het eerste land in de Arabische Wereld waar een dictator omver werd geworpen, en het enige waar vervolgens een parlementaire democratie wortel heeft geschoten. Maar die democratie hangt nu aan een zijden draadje: president Kais Saied heeft zondag de premier ontslagen, en het parlement naar huis gestuurd.

De gematigd islamitische oppositiepartij Ennahda (de grootste partij in het parlement) noemde het direct ‘een coup’ en daar lijkt het in eerste instantie wel op: het leger heeft het parlementsgebouw omsingeld, en de parlementsvoorzitter mag er niet meer naar binnen. Ook de staatsomroep is door het leger bezet, en soldaten vielen maandag binnen bij het kantoor van de internationale nieuwszender Al Jazeera in Tunis. Journalisten werden het gebouw uitgezet en hun apparatuur werd in beslag genomen.

Aanhangers van Ennahda vrezen voor een nieuwe dictator. Zij verwijzen angstig naar Egypte, waar de democratisch gekozen president Morsi in 2013 opzij werd geschoven, en generaal Sisi sindsdien met harde hand regeert.

Niet rouwig

Maar niet iedereen is rouwig om de actie van Saied. Sommige Tunesiërs stellen dat de president geen keuze had, en hopen dat een sterke leider voor stabiliteit en zekerheid kan zorgen. Vooralsnog heeft democratie hen dat niet opgeleverd: mensen zijn straatarm, het bestel is door en door corrupt, en de werkloosheid is (zeker onder jongeren) torenhoog. Deze ellende is nog versterkt door de coronapandemie.

Toch moeten deze Tunesiërs maar een heel klein stukje in de eigen geschiedenisboekjes terugbladeren, want het zijn dezelfde problemen waarvoor zij tien jaar geleden dictator Ben Ali van het pluche hebben verjaagd. Terugkeer naar een autocratie is zeker niet de weg naar voorspoed.

Het is nog afwachten waar Saied naartoe wil, en het is te hopen dat de internationale gemeenschap (die Tunesië met klem heeft opgeroepen de democratie te respecteren) er bovenop blijft zitten. Deze crisis moet onschadelijk worden gemaakt door de oorzaken aan te pakken, niet door terug te grijpen op antidemocratische argumenten.