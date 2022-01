Tekst van Doutzen Kroes voorzien van een disclaimer? Dat is geen goed idee

Doutzen Kroes: ruim zeven miljoen volgers op Instagram. Beeld ANP Kippa

Als 60-plusser ben ik opgegroeid in een tijd van papieren media en verzuilde radio en tv. Ik ben meegegaan naar sociale media, waar nodig geholpen door kinderen en kleinkinderen. Ik beschouw mezelf niet als specialist, maar wel als iemand die ongeveer begrijpt hoe die wereld werkt.

Ik betwijfel of dat ook geldt voor Ilana Buijsen, die influencers als Doutzen Kroes monddood wil maken door ze onder controle te stellen van een redactie (O&D, 4/01). Een absurd idee, waarbij methodes uit de traditionele media worden ingezet in de onlinewereld.

Draai het eens om. Als er 7 miljoen mensen zijn die Doutzen Kroes volgen en haar ideeën absorberen, dan moet je kijken hoe je die mensen kunt bereiken en waar nodig overtuigen van jouw gelijk. Probeer te denken zoals die 7 miljoen en gebruik die route om ook andere meningen te ventileren.

Ik deel de eindconclusie in het artikel, dat we onlineplatforms als onderdeel van het publieke debat moeten behandelen. Maar dat gaat niet lukken door ceo’s de schuld te geven en te proberen om de onzin die mensen verkondigen te redigeren.

Jeroen Breeschoten, Ridderkerk

Verbazingwekkend dat VN-rapporteur Nils Melzer via het open riool Twitter reageert op beelden van Twitter en zo Nederland aanspreekt op schending van mensenrechten en politiegeweld, zonder onderzoek en navraag (Ten eerste 5/01).

Als een serieuze organisatie als de Verenigde Naties op Twitter-beelden situaties beoordeelt, landen veroordeelt en instanties sanctioneert, mag men zich afvragen hoe serieus deze instelling werkt. Niet zo lang geleden werd Donald Trump nog beschimpt omdat hij via Twitter een land regeerde en ministers ontsloeg. Mij lijkt dat de VN langs normale kanalen dient te werken om de publieke opinie zuiver te houden, zonder sociale media.

Theo Appelman, Purmerend

Met belangstelling las ik het bericht over de Japanse vrouw Kane Tanaka, die maandag haar 119ste verjaardag vierde (Ten eerste 4/01).

De oudste vrouw ter wereld werd 122 jaar, leefde in Frankrijk en heette Jeanne Calment (1875-1997). Van haar is een leuk citaat bekend dat het ouder worden, met alle plooivorming vandien, prachtig relativeert: ‘Ik heb maar één rimpel en daar zit ik op.’

Mieke Kerkhof, ’s-Hertogenbosch

In 1959, toen Ernst Kuipers werd geboren, zaten wij in de laatste klas van de RK lagere school in Creil in de Noordoostpolder. Onlangs zagen we elkaar voor het eerst in ruim zestig jaar terug, tien klasgenoten uitgezworven over de hele wereld. De poldermentaliteit die ons (en onze ouders) had gevormd kwam uiteraard ter sprake. Hard werken, doorzetten bij tegenwind, zorgen voor elkaar. Zo zal ook de nieuwe minister van Volksgezondheid zijn gevormd, toen hij als kind verhuisde naar Creil waar zijn vader huisarts werd.

Tot zover klopt het ‘plaatje’ dat Bert Wagendorp van toenmalig Creil schetst. Maar de rest is karikatuur en zelfs onjuist. Creil was geenszins een gereformeerd dorp, maar net als de andere polderdorpen gemengd. Er woonden aanzienlijk meer Nederlands-hervormden en het dorp telde veel grote katholieke gezinnen met hun eigen kerk en school. En die dronken een borrel op de wekelijkse beurs in Emmeloord of in het heuse café in Creil na de zondagsdienst. En ze feestten en vierden carnaval. Sterker nog, bij het recente weerzien van de klasgenoten van toen droegen er tenminste twee van die frivole ‘Hugo de Jonge’-schoenen. Dus onderschat de opgewektheid van de nieuwe minister van Volksgezondheid niet.

Ger Lugtenberg, Capelle a/d IJssel

Pieter Omtzigt ziet een niet te verklaren oversterfte en vraagt het kabinet in een motie om dat uit te zoeken op een wetenschappelijke manier. Zo hoort het. Dus geen aannames of tendentieuze suggesties.

Hier ligt een eerste kans voor Robbert Dijkgraaf om de faam die hem vooruit gaat waar te maken en te laten zien wat de waarde van wetenschap is, ook al kan je dat beleidsmatig misschien niet uitkomen. Laten we hopen dat hij en Omtzigt een nieuwe norm gaan neerzetten voor het gebruik van wetenschap, die helaas zo in het verdomhoekje is komen te staan. En bravo Volkskrant dat het artikel van Meester en Van den Broek hierover wordt geplaatst (O&D, 5/01). Een goede democratie is gebaat bij georganiseerd tegengeluid en de pers vervult daarin ook een hoofdrol.

Hugo van den Berg, Noordwijk