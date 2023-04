Tegenwoordig is een druk leven een soort statussymbool geworden

Een man fotografeert ontspannen een boom in bloei. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Een vol en druk leven lijkt iets te zijn van de huidige tijd. Maar bijna 70 jaar geleden hadden mensen al last van tijdsdruk. In 1955 verscheen het essay van journalist H.J.A. Hofland, Geen tijd, op zoek naar oorzaken en gevolgen van het moderne tijdperk. Hofland beschrijft daarin het leven van de ongedurige ‘tempomens’.

Tegenwoordig zijn er maar twee antwoorden geaccepteerd als iemand aan je vraagt hoe het gaat: goed of druk, of een combinatie daarvan. Het druk hebben is een soort statussymbool geworden. Kijk mij eens ‘alle ballen in de lucht houden’. Vroeger was dat heel anders. Rijke en belangrijke mensen hadden helemaal geen haast of druk, want zij hadden personeel.

Zeg de volgende keer op de vraag hoe het met je gaat: ‘Alles is lekker in balans’. Ook al is dat (nog) niet zo. Er zitten nu eenmaal maar 24 uur in een dag en niet alles kan én hoeft.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Boerenkool

Waarom boerenkool in de supermarkt uit Spanje komt en de spruiten van de grootgrutter nergens naar smaken? Stel uw vraag niet aan een boer, maar aan de inkopers van supermarktconcerns. Mijn tip: er bestaan allerlei apps en sites die u helpen in uw omgeving boeren te vinden die u graag hun verse Nederlandse groenten verkopen. Ga daar eens heen en maak meteen een praatje met de boer of boerin.

Angela Rijnen, bioboerin, Loppersum

Acceptatie (1)

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) betuigt spijt voor de gruwelijke ‘behandeling’ van lhbti’ers in het verleden, kopte de Volkskrant.

Gelukkig weten we nu dat homoseksualiteit geen stoornis is. Alleen journalist Nordin Ghouddari weet dat nog niet. Op pagina 27 van dezelfde krant stelt hij vanuit islamitisch perspectief dat ‘homoseksualiteit wel een zonde is’.

We weten inmiddels dat conversietherapie bij homoseksuele mensen níét, maar bij religieuze mensen wél helpt. Er is nog hoop voor Ghouddari.

Rien Boot, Amersfoort

Acceptatie (2)

Wat een geluk dat ik als 33-jarige in 1966, na tien jaar tobben over mijn geaardheid, bij pater J.F.B. Gottschalk in Amsterdam terechtkwam. Hij zei: ‘accepteer jezelf, wees homo’.

Zie het Tijdschrift voor Theologie uit 1967 waaraan Gottschalk meewerkte, over de homofiele medemens, bladzijde 146: ‘Laat wat van iemand is, ook werkelijk van hem zijn.’

Theo Smit, Haarlem

Amicale werkcultuur

Moedeloos las ik de reportage over grensoverschrijdend gedrag van oncoloog B. in het ziekenhuis.

Wat mij betreft geeft dit stuk de keerzijde weer van de amicale werkcultuur die op veel Nederlandse werkplekken heerst. Het is prettig dat wordt erkend dat de omgeving een rol heeft in het signaleren van ongepast gedrag. Echter, het feit dat een medisch specialist – schijnbaar schaamteloos – opmerkingen van collega B. over korte rokjes en ‘flauwe grappen’ over cupmaten’ als ‘nét op de grens’ bestempelt, vind ik absurd. Insinuaties over de borsten van een (ondergeschikte) collega zijn naar mijn mening altijd over de grens.

Op de Engelse universiteit waar ik werk als arts-onderzoeker werd vanaf de eerste dag duidelijk gemaakt dat er een zerotolerancebeleid wordt gehandhaafd met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. Het zou dit ziekenhuis, en alle andere werkplekken in Nederland, sieren om een dergelijk beleid te handhaven en expliciet te benoemen dat er een verschil bestaat tussen de privé- en werksfeer. Er moet geen twijfel bestaan over waar de grens ligt, zodat grensoverschrijdend gedrag vaker in de kiem kan worden gesmoord.

Nina de Gruijter, Londen

Ereschuld

Groningen wil dat het Rijk de komende decennia zo’n 30 miljard euro investeert om de ‘ereschuld’ van de gaswinning in te lossen. De belastingbetaler van de komende generatie draait hier voor op. Degene dus die niet meer profiteert van de aardgaswinning in Groningen. Stuur alle babyboomers (mij incluis) dan maar een rekening.

Ik ben van 1950 en heb hier dus ruim van geprofiteerd. Als dit plan doorgaat, wordt de rekening gepresenteerd aan mijn nog studerende zoon. Onrechtvaardig, zou ik zeggen.

Anton de Bruin, Delft

Klantbeoordelingen

Er valt echt wel een les te trekken uit de stroom berichten over de hacks van klantgegevens bij NS, Ziggo en ga zo maar door. Laat bedrijven bijvoorbeeld stoppen met het heilloze hengelen naar klantbeoordelingen. Als consument kun je dat gehengel maar beter negeren.

Geef een helpdeskmedewerker met wie je een prettig gesprek had gewoon meteen een compliment. Als je zo’n zeurmailtje krijgt, schrijf je dan meteen uit voor het onderzoek. Scheelt een hoop phishingstress.

Trouwens: hoe beoordeelt u deze lezersbrief? Uw reactie is van grote waarde voor de redactie.

Frans Hempen, Amsterdam