Tegenover vergeten verzetsvrouwen staan ook vergeten foute vrouwen

Katja Schot was 19 jaar oud en bewaakster in kamp Vught toen ze in 1944 ijverig hielp om 74 gevangen vrouwen in een cel van negen vierkante meter te proppen - nu bekend als het bunkerdrama. Veertien uur later waren tien van deze vrouwen overleden, tientallen bewusteloos en een aantal krankzinnig.

Katja Schot was berucht in het kamp. Ze treiterde, trapte, vernederde, schold en sloeg. In 1947 is ze door het Bijzondere Gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot twintig jaar cel voor haar misdaden, daar bleef na twee gehonoreerde gratieverzoeken negen jaar van over. Katja Schot betuigde nooit spijt en trouwde met een voormalig SS’er. Ze overleed in 1996 in Rijswijk.

Katja Schot is de gewelddadigste vrouw in zijn net verschenen boek Foute Vrouwen, zegt Paul van de Water. Daarin portretteert hij 51 Nederlandse en Vlaamse vrouwen die de nazi’s hielpen. Terwijl er steeds meer aandacht komt voor Nederlandse vrouwen in het verzet, en dat werd tijd ook (de Utrechtse verzetsheldin Truus van Lier kreeg pas afgelopen vrijdag een eigen standbeeldje), is er nog niet zoveel onderzoek gedaan naar foute vrouwen – fouter dan na de bevrijding kaal geschoren ‘moffenhoeren’.

Kampbewaakster Katja Schot Beeld NIOD beeldbank WO II

Paul van de Water zou in 2017 als docent onderwijskunde en informatica in het hbo met pensioen gaan, vertelt hij thuis is Almere, maar vreesde het zwarte gat en zocht een onderwerp om langdurig historisch onderzoek naar te doen en misschien op te promoveren. Toenmalig Niod-directeur Frank van Vree raadde hem aan gewelddadige collaborateurs onder de loep te nemen. Er was wel volop onderzoek naar individuen, maar bijna niemand zocht nog naar patronen en overeenkomsten.

Dat is Paul van de Water gaan doen, in alle mogelijke archieven. Zijn proefschrift Collaboratie en geweld over mannen die tijdens de oorlog radicaliseerden en zich stelselmatig te buiten gingen aan extreem gewelddadige handelingen is inmiddels ingeleverd, in september hoopt hij erop te promoveren.

Hij sloot daar vrouwen niet uit, maar kon in deze extreme categorie geen Nederlandse vrouwen vinden. Wel stuitte hij op hardhandige, gemene en erg foute vrouwen. ‘Maar geen vrouwen die stelselmatig hebben gemarteld of gemoord.’ Een sluitende verklaring heeft Van de Water nog niet gevonden, ‘dat wordt misschien een volgend onderzoek’, want in andere Europese landen waren zulke vrouwen er wel.

Van de Water besloot dan maar een afzonderlijk boek aan zijn gevonden foute vrouwen te wijden: van de ongeveer 75.000 leden die de NSB hier had waren er 25.000 vrouw, ‘en je ziet ze in allerlei ondersteunende functies’.

Van de 51 beschreven vrouwen zijn er 39 Nederlands. Van de Water selecteerde vrouwen die na de oorlog zijn berecht, op verscheidenheid: van secretaresses tot boegbeelden en van verraadsters tot gewillige uitvoerders.

Verraad kwam het vaakst voor, ook onder Joodse vrouwen, die ook gedwongen werden, bijvoorbeeld met het dreigement familieleden op te pakken. Voor andere vrouwen was verraad, net als voor mannen, een manier om geld of aanzien te verwerven: ‘Het nationaal-socialisme was een rancuneleer, zoals Menno ter Braak schreef, maar óók een manier om maatschappelijk vooruit te komen’. Vrouwen verraadden ook vaak uit verliefdheid, collaborerende mannen opvallend genoeg nooit: ‘Ik ben althans niet één voorbeeld tegengekomen.’

Van de Water vond ook opmerkelijke verschillen in de behandeling van collaborerende vrouwen met die van mannen na de oorlog. Het OM en rechters gebruikten sterk afkeurende termen als ‘sadistische beesten’ relatief vaker voor vrouwen dan voor mannen (Katja Schot werd door de aanklager ter zitting ‘een dierlijk wezen’ genoemd). En het meest opvallende, vindt Van de Water zelf: ‘Vrouwen kwamen veel sneller dan mannen in een psychiatrische inrichting terecht.’ Van de mannen die hij onderzocht: 3,5 procent. Van de vrouwen: 27 procent. ‘Misschien dachten ze dat verraad en geweld niet bij een vrouw hoorde. Een groot misverstand.’

Want tegenover de vergeten verzetsvrouwen staan dus veel vergeten foute vrouwen. Neem Tonny Vos-Dahmen von Buchholz: secretaresse bij de SD, secretaresse van NSB-topman Meinoud Rost van Tonningen, gehuwd met een SS’er. Maar na de oorlog hield Tonny dit allemaal zo zorgvuldig verborgen dat ze nog een gevierd kinderboekenschrijfster kon worden: in 1975 won ze een Zilveren Griffel.