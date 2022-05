Tegenover de door de wol geverfde Tweebeeke beleefde Zelensky zijn eigen Balkenende-momentje

Mooi, het exclusieve interview dat anchor Mariëlle Tweebeeke van Nieuwsuur vrijdag had met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Niet alleen qua timing – de oorlog in de Donbas lijkt net enigszins te kantelen in Russisch voordeel. Ook mooi was het interview in het hoofdkwartier in Kyiv omdat het gesprek een andere kant van de charismatische president onthulde. Geen halve heilige, maar een man die tegenover de door de wol geverfde Tweebeeke zijn hoogsteigen Balkenende-momentje beleefde.

Het wás natuurlijk ook een irritante vraag van Tweebeeke: of Oekraïne gezien zijn corrupte reputatie wel klaar is voor een eventueel kandidaat-lidmaatschap van de EU. Het soort vraag van de verzekeringsagent die na een verwoestende brand de schade aan je huis komt opnemen en zuinigjes informeert of je de premie voor de glasverzekering wel had voldaan. Maar: een relevante vraag, gezien de benepen opstelling van Nederland ten aanzien van het Oekraïense EU-lidmaatschap.

Nadat Zelensky het kabinet ‘niet eerlijk’ had genoemd – 62 procent van de Nederlandse bevolking zou vóór toetreding van zijn land tot de EU zijn – en nadat hij premier Rutte had verweten dat die in die kwestie ‘zweeg over alles wat wij juist graag wilden horen’, bracht Tweebeeke de corruptie ter sprake. Zelensky’s toon veranderde: ‘Beweer je nu dat corruptie bestaat in Oekraïne, Mariëlle? Heeft u hier gewoond? Heeft u hier ooit gewoond?’ Nee, antwoordde de interviewer, alsof haar woonverleden relevant is. Bent u bereid aan alle voorwaarden te voldoen?, ging ze verder.

Zelensky: ‘Nee, nee, dat vroeg ik u niet. Heeft u hier gewoond? Hoe kunt u dan zeggen dat er hier sprake is van corruptie?’ Een onvervalste jij-bak die Tweebeeke had kunnen pareren met de wedervraag hoe Zelensky vanuit Kyiv zo trefzeker de Nederlandse opinies weet te peilen. Maar zij wees op de officiële rapporten waarin Oekraïnes niet zo vlekkeloze reputatie is geboekstaafd.

Mariëlle Tweebeeke in Nieuwsuur in gesprek met de Oekraïense president Zelensky. Beeld NOS/NTR

‘Van wie komen die officiële rapporten?’, wilde Zelensky weten.

‘Ontkent u dan dat er op dit vlak problemen zijn?’, hield Tweebeeke aan. ‘De Russische Federatie beweert dat wij nazi’s zijn, en dat baseren ze op van die officiële rapporten’, schamperde Zelensky. Toch gaat het misschien decennia duren met dat EU-lidmaatschap, hield Tweebeeke hem voor. En alsof het vorige antwoord al niet ondermaats was, vervolgde Zelensky: ‘Hoe weet u dat? Vertel dat eens, je weet alles Mariëlle.’ En met een geërgerd lachje: ‘Waarom heb je me niet gewaarschuwd?’

Dit was het moment dat de president hevig deed denken aan CDA-lijsttrekker annex premier Balkenende, die in 2010 in een verkiezingsdebat aanhoudende vragen van (toen nog) RTL-gespreksleider Tweebeeke omzeilde met de politiek potentieel suïcidale opmerking: ‘U kijkt zo lief.’ Zelfde lachje. Zelfde lichtelijk neerbuigende, familiaire toon, van de man die het vrouwtje op haar plek wijst. Zelfde onverschrokkenheid van Tweebeeke, ook.