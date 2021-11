Tegen techreuzen is meer nodig dan boetewapen

Een miljardenstraf uitdelen die voelt als een speldenprikje: als het om de kampioenen van de platformeconomie gaat, kan het. Woensdag gaf de rechter de Europese Commissie gelijk in een conflict met Google. De boete van 2,42 miljard euro die zij het bedrijf in 2017 had opgelegd, is terecht. Veel geld, maar: moederbedrijf Alphabet maakte alleen al het afgelopen kwartaal bijna 19 miljard dollar (zo’n 16,4 miljard euro) winst.

De zaak ging over Google Shopping. Dat verzamelt prijzen op internet en toont deze prominent aan gebruikers die, pak hem beet, zoeken op ‘nieuwe televisie’. Google liet webwinkels betalen voor een plek in dat overzicht. Andere vergelijkingssites hadden het nakijken. Daarmee heeft het concern zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan monopolitisch gedrag.

Het is goed dat Europa optreedt tegen de groeiende marktmacht van big tech. Helaas lijkt het traditionele boetewapen steeds meer op een klappertjespistool. Hier en daar roepen critici daarom op de techreuzen te nationaliseren. Dat kan in andere economische sectoren een oplossing zijn, in dit geval is voorzichtigheid geboden. Diensten als Google, Facebook en WhatsApp zijn cruciaal geworden voor burgers om zich te informeren en met elkaar te discussiëren. Te veel staatsbemoeienis brengt het risico met zich mee van Chinese toestanden. Daar schiet de democratie niets mee op.

Één optie is opsplitsen. Niet door bedrijven als Alphabet blind in mootjes te hakken. Netwerkeffecten - degene met de meeste gebruikers wordt vanzelf groter, want niemand heeft behoefte aan vijf verschillende versies van Facebook, of drie Airbnb’s - zorgen binnen korte tijd voor een nieuwe monopolist.

Wellicht biedt de energiesector inspiratie. Daar is het netwerk gescheiden van de ondernemingen die hierop opereren. Telecombedrijven kunnen verplicht worden hun infrastructuur te delen. In het geval van Google zou dat er, bijvoorbeeld, toe leiden dat de zoekmachine een nutsfunctie wordt, waar tal van commerciële diensten - waaronder Google Shopping - gebruik van mogen maken.

Doorgaan met boetes uitdelen is prettig voor de Europese schatkist. Maar om burgers en bedrijven te verzekeren van eerlijke concurrentie zijn effectievere maatregelen nodig.