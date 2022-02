Stof in de telefoon, na water en doodsbedreigingen het stomste wat je in je telefoon kunt krijgen. Hij wilde niet meer aan de lader, het dingetje aan het snoer viel steeds uit het gaatje van de telefoon. Angst: wat moet ik zonder telefoon? Angst voor de angst: wat moet ik allemaal regelen voordat-ie weer doet waar je je telefoon voor nodig hebt?

In zijn winkel stond de maker telefonisch een klant te woord. ‘Het kan stof zijn’, zei hij. ‘Dan is het zo gepiept. Maar er kan ook iets met de laadpoort zijn, daar staan die telefoons om bekend, dat kost 160 euro. En anders zit het probleem waarschijnlijk in het moederbord, dan komt een reparatie op 280 euro. Maar vooraf weten we dat niet. Technologie repareren is niet: hier heb je een glas, doe er wat water in en drinken maar.’

Zuchtend beëindigde hij het gesprek. ‘Mensen begrijpen het niet’, zei hij. ‘Ze denken: o, stof in de telefoon, even laten schoonmaken. Maar de laadpoort kan ook stuk zijn, daar staan die telefoons om bekend, en anders moet ik naar het moederbord kijken. Vooraf weet je dat gewoon niet. Technologie is niet: hier heb je een glas, doe er maar wat water in en drinken maar.’

‘Goed’, zei ik. ‘Helder. Nu een nieuw probleem. Mijn telefoon laadt niet meer op en, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik weet bijna zeker dat er stof in zit.’

‘Laat eens zien?’, zei hij. ‘Oe, ja, ik zie het al, dat kan inderdaad stof zijn, dan ben je met 25 euro klaar, maar het kan, en daar staan deze telefoons om bekend, ook iets met de laadpoort zijn. En anders, ik hoop het niet, moeten we naar het moederbord kijken.’

‘Maar zou u hem eerst willen schoonmaken?’, vroeg ik, want ik heb mijn stress graag in stapjes, niet alles tegelijk. Langzaam schudde hij zijn hoofd. ‘Mensen begrijpen gewoon niet wat technologie is’, zei hij, en zijn hand ging alweer naar een denkbeeldig glas op de balie, de andere naar een denkbeeldige kraan. ‘Ik weet het’, zei ik, ‘het is duidelijk. Geen glas water. Maar zou u toch kunnen proberen om hem schoon te maken?’

Even keek hij me meewarig aan. Toen zei hij, een vonkje in de ogen: ‘Nog één dingetje. U zult helaas wel met cash moeten betalen, want de pin doet het niet vandaag.’ Ik herinnerde me het verhaal van een kameraad, werkzaam in de partijenhandel – als hij zwart geld nodig heeft, zegt-ie ook altijd tegen klanten dat de pin het niet doet. Ik had dan ook tegen de maker moeten zeggen: ‘Goh, dat is ook toevallig, iedere keer als ik hier kom, doet de pin het niet. Mag ik straks dan wel een bonnetje voor de belasting?’

Maar ik hield mijn mond – nooit bijdehand doen tegen mensen met macht over je telefoon. Je hebt zo iets aan, of over, je moederbord.