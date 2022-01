Technologie alleen is niet genoeg om de planeet te redden

Om verspilling te voorkomen worden in Amsterdam voedselpakketten gemaakt van producten die door de lockdown niet meer geleverd kunnen worden aan de horeca. Beeld Olaf Kraak / ANP

Brief van de dag: Denkwerk legt vinger op de zere plek

In de stortvloed aan berichten over The Voice krijgt het rapport van Denkwerk (Donderdag, 20/1), over grenzen die worden overschreden, nauwelijks aandacht. Terwijl de denktank precies de vinger op de zere plek legt. We gaan noodzakelijke transities op het gebied van energie, voedsel en materiaal niet realiseren met alleen technologische oplossingen. We moeten anders consumeren. Er is gedragsverandering nodig. Alleen dan blijven we binnen de grenzen van de planeet.

Die conclusie geldt ook voor The Voice. Maar ook voor de Tweede Kamer en (sociale) media. Overal worden grenzen overschreden, en louter technologische oplossingen (zoals meer protocollen op de werkvloer) volstaan niet. We staan allemaal, als individu, voor een megagrote opgave om ons gedrag te veranderen. Door zelf na te denken, elkaar aan te spreken, anders te handelen. Wachten tot iemand (wie dan?) het systeem verandert, is een zwaktebod.

Hans Seinen, Amersfoort

Seksueel geweld

Goed dat de krant nu zo veel aandacht besteedt aan seksueel geweld. Maar helaas, keer op keer wanneer ik in dit kader uitspraken van politici lees, die hun afschuw hierover uitspreken, krijg ik een heel dubbel gevoel. De oorzaak is dat veel zaken rond aanranding, verkrachting door het OM niet tot vervolging leiden, maar worden geseponeerd. Meestal is gebrek aan capaciteit hier de oorzaak van. Overtreders kunnen hierdoor rustig blijven rondlopen.

Politici die dit soort gratuite uitspraken doen, moeten boter bij de vis geven: meer capaciteit om overtredingen aan te pakken. Dat helpt bij het zetten van een duidelijker maatschappelijke norm.

En niet in de laatste plaats: veel vrouwen kunnen dan hopelijk met een veiliger gevoel rondlopen.

Wijnand Scholtens, Gouda

Meldingen

Als een leraar ‘iets’ begon met een leerling werd de leerling naar een andere vestiging overgeplaatst. De leraar die zei ‘doe je kettinkje eens opzij, ik kan je borsten niet zien’, heeft gewoon zijn pensioen gehaald. De leraar die tijdens een werkweek stelde dat de aandacht van een ervaren man goed was voor de ontwikkeling van een meisje werd ondanks meldingen van verschillende kanten ongemoeid gelaten. Gaat dat nou ook veranderen?.

Elly van den Boom, Den Haag

Gekozen burgemeester

Hans Wansink (O&D, 24/1) betoogt wat velen nog steeds betogen: de benoemde burgemeester is ondemocratisch. Het tegendeel is echter waar: Nederland heeft al sinds jaar en dag een van de meest democratische stelsels van gemeentelijk besturen ter wereld. En dat is meer dan alleen de gekozen burgemeester. Want in tegenstelling tot wat de Raad van Europa denkt, is niet de burgemeester het hoogste orgaan van de gemeente, maar de gekozen (!) gemeenteraad, die ook de wethouders levert. De burgemeester heeft daarin als zelfstandig bestuursorgaan weliswaar een aantal bijzondere bevoegdheden, met name qua openbare orde, maar staat al sinds 1969 (commissie-Enschede) ook onder controle van de gemeenteraad.

De na sollicitatie – door de Kroon – benoemde burgemeester overleeft bij een wanprestatie hooguit één motie van wantrouwen van die gemeenteraad, maar geen tweede, dus vertrek is onvermijdelijk, of dat nu is om de uitvoering van de coronamaatregelen of bij een watersnood. In feite weggestuurd door het hoogste orgaan in de gemeente, direct gekozen door de bevolking. Dat de coronapandemie en de overstromingen dit stelsel op de proef stellen is duidelijk en ook de veiligheidsregio behoeft nadere democratische legitimatie, maar dat heeft niks te maken met een benoemde burgemeester.

Dirk Scholten, Tytsjerk

Wooncrisis

In de grote steden in Frankrijk zal er ongetwijfeld ook woningnood zijn en is het vinden van een betaalbare woning waarschijnlijk ook niet makkelijk. Maar hier geldt de regel dat als je je tweede, derde of volgende huis wilt verkopen, je belasting moet betalen over de winst op dat huis. Die begint op 27 procent en daalt met het aantal verstreken jaren. Pas na dertig jaar vervalt die belasting. Dit remt speculatie en snelle doorverkoop van huizen en zal de exorbitante vraagprijzen misschien laten dalen.

Bovendien wordt er flink belasting geheven op het verhuur van tweede, derde en meerdere huizen. Misschien een paar ideetjes voor de nieuwe woonminister.

Ineke Wennink, Bélaye (Frankrijk)

Tweede Kamer

Wanneer we naar BBC First kijken verschijnt er wel eens een schermvullende waarschuwing: ‘Het volgende programma bevat scènes van verontrustende aard en grof taalgebruik. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.’ Wellicht zou dit type waarschuwingen ook voor Nederlandse tv-zenders verplicht moeten worden wanneer zij Tweede Kamerdebatten uitzenden.

Geert Driessen, Malden

Naamswijziging

The people from Hungary, they like ­Turkey.

Peter Severijns, Maastricht