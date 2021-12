Te vaak laten antipestprogramma’s scholen aan hun lot over

Leerlingen plakken een sticker op de mond van medescholieren in het kader van de International Day of Silence, een antipestdag op 400 scholen. Beeld ANP

René Veenstra prijst in zijn opiniestuk drie bekende antipestprogramma’s aan, waaronder het Finse KiVa. De hoogleraar sociologie neemt het scholen kwalijk als zij de programma’s niet toepassen (O&D, 29/11). Dat doen die scholen echter niet zonder reden.

Want in tegenstelling tot de positieve onderzoeksresultaten die Veenstra opsomt, merken scholen dat de effectiviteit van antipestprogramma’s, zoals dat van het Finse KiVa, in de praktijk teleurstellend is. Die constatering blijkt ook uit onderzoek van Tessa Kaufman van de Rijksuniversiteit Groningen onder leerlingen van 7 - 12 jaar: 20 procent van de pestslachtoffers wordt ná de programma’s nog steeds gepest, even erg als vóór de programma’s. De situatie van de aanvankelijk gepeste leerlingen verslechtert zelfs na de programma’s.

Wanhopige ouders

Een verergering van het pestprobleem is het laatste waar scholen op zitten te wachten. Ook ouders van de slachtoffers worden steeds wanhopiger en doen een nog groter appèl op de scholen om de voortdurende pesterijen aan te pakken.

Op dit punt laten de antipestprogramma’s de scholen aan hun lot over. Als het inzetten van de hele klas om het pesten te reduceren onvoldoende helpt, voorziet het programma niet in een goed doordachte vervolgstap. Houden de pesters zich niet aan datgene wat ze in alle lessen en oefeningen over respectvol met elkaar omgaan geleerd hebben en gaan zij weer door met het oude pestgedrag, dan wordt door de programma’s hoogstens geadviseerd éxtra individuele begeleiding te geven aan de slachtoffers. Het idee is dat zij dan weerbaarder worden. In de praktijk helpt dit traject vaak weinig, al was het maar omdat de pesters nog steeds de dans ontspringen.

Met veel van deze hardnekkige pesters heb ik de afgelopen dertig jaar op mijn wekelijkse spreekuur gesproken, op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Mij werd steeds duidelijker dat het vrijblijvende karakter van programma’s als KiVa pesters onvoldoende helpt het eigen pestgedrag bij te sturen. Zeker als de eigen vriendengroep het pesterige gedrag juist grappig vindt, hebben de corrigerende woorden van de overige klasgenoten nauwelijks effect.

Hardnekkig pestgedrag

Antipestprogramma’s moeten dus gaan voorzien in een doeltreffende vervolgstap als de individuele begeleiding en het corrigerend vermogen van de klas tekortschiet. Daarbij moet óók de pester volop worden betrokken en diens aanhoudende pestgedrag bijgestuurd. Bij een hardnekkige pester is niet alleen vrijblijvende hulp bij nieuw (vriendelijker) gedrag nodig; onontbeerlijk is tevens het oude pestgedrag zozeer te ontmoedigen, dat het stopt. Dit lukt het effectiefst door er bij herhaling negatieve consequenties aan te verbinden.

Door in de antipestprogramma’s afspraken rondom pesten minder vrijblijvend te maken en deze bij hardnekkig pestgedrag te combineren met een goed doordachte maatregel, is er voor de resterende 20 procent pestslachtoffers nog veel te winnen. En van zulke programma’s zullen de scholen maar al te graag gebruikmaken.

Astrid Boon is schoolpedagoog en auteur van het boek Straf/Regels.