Te gast op een Limburgs terrras? Denk om de dresscode, weet Thomas nu

Het blijft een vreemd landje, Limburg. De sfeer is beslist anders dan de vier landen waar het aan grenst (ik reken Nederland even mee), behalve dan het noordoosten dat schaamteloos Brabant imiteert. Dat weet ik, want van zoon nr. 2 moest ik langs Oirlo rijden omdat zijn favoriete youtuber er woont. We reden stapvoets langs diens huis; er was niemand te zien, maar zoon nr. 2 was intens gelukkig. Mocht ook wel, want het was een uur omrijden – laat niemand zeggen dat een kinderhand gauw gevuld is.

De toch al lange rit naar Limburg duurde daardoor nog langer, zodat ook onze zweterigheid was toegenomen, en er nog meer tankstationvoer aan onze kleren kleefde. Als we in één ruk naar Spanje waren gereden, hadden we ons niet plakkeriger kunnen voelen. We waren dringend toe aan een Limburgse lunch met een plas Gulpens bier. Daartoe stopten we bij een prachtig terras boven op een heuvel, met zicht op de bekende Limburgse decorstukken – heuvels, kasteeltjes, kloosters. Uitgelaten beklommen we de natuurstenen trap door het weelderige gazon, en vervoegden ons bij de deurbitch van dienst. ‘Met hoeveel?’, vroeg hij. ‘Vier’, antwoordde ik.

‘En... een hond’, verbeterde hij mij. O ja, Cosmo, die was ik vergeten. Hijgend van de lange tocht stond hij met hangende oren en slappe staart achter mij. ‘Water!’, hijgde hij.

De deurbitch bladerde door zijn Grote Geheime Bladerboek, overzag vluchtig het terras en zei: ‘Helaas, we zijn compleet.’

‘Vol?’, vroeg ik, verrast door hoe lomp en boers dit woord ineens klonk.

Hij keek in de verte en zei: ‘We zijn compleet.’

Op dat moment stapte een meneer met een choker naar voren en zei: ‘Tafel voor vijf graag.’ Zonder een blik waar dan ook op, zei de deurbitch: ‘Dat moet wel lukken’, en liep het terras op, met de meneer en zijn gezinnetje achter hem aan.

De ruziezoeker in mij roerde zich. ‘Hee!’ begon hij, maar zoon nr. 1 had geen zin in weer gegeneerd te worden door zijn drieste vader, en trok aan mijn mouw. Hij had gelijk. We daalden de trap af. Ik liep achteraan, en observeerde hoe wij eruitzagen: zoon nr. 1 zat onder de hondenharen omdat hij en Cosmo de hele weg tegen elkaar aan hadden gelegen, zoon nr. 2 had enorme kniegaten in zijn spijkerbroek en liep op blote voeten, mijn vrouw droeg een joggingbroek en mijn veel te grote hoodie, zelf liep ik op badslippers en had tankstationkoffievlekken op mijn T-shirt. Cosmo ten slotte, was gewoon een zwerfhond en zag er ook zo uit.

Limburg is een land waar nette mensen zich kleden om zich te onderscheiden van niet-nette mensen. Hollanders graaien een kledingstuk uit de wasmand, ruiken eraan en als het meevalt trekken ze het aan.

We reden verder en vonden een wegrestaurant met een terras vol scherpe grindkeitjes waar geen sprietje groen op te zien was. Hier waren duidelijk ook niet-nette mensen welkom. Een ontzettend vriendelijke eigenaar flapte een parasol voor ons open, pakte zijn blocnootje en zei: ‘Wat kan ik voor jullie inschenken? Bakje water voor de hond? Wat een schatje!’, althans dat vermoedde ik, want ik verstond geen woord van wat hij zei.

‘Bier’, zei ik. ‘Witte wijn’, zei mijn vrouw. ‘Cola’, zeiden de kinderen. ‘Een bakje water graag’, zei Cosmo.