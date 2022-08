Tata Steel moet duidelijk maken hoeveel het investeert in de eigen vergroening – daar heeft de belastingbetaler recht op

Een sportvisser prepareert zijn hengel bij de sluizen van IJmuiden. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het was wel een moment op vrijdag 15 juli 2022, net voor het parlementaire zomerreces. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord Holland, Tata Steel Nederland en Tata Steel India maakten afspraken met de zogenaamde ‘Expression of Principles’.

Met deze afspraken zijn inspanningsverplichtingen bevestigd ten aanzien van de verduurzamingsroute met als basis direct gereduceerd ijzer (DRI). Een oven die eerst op gas en, naarmate er de komende jaren meer waterstof beschikbaar komt, zelfs geheel op waterstof kan overschakelen. Groen staal dus. Een belangrijk moment voor het staalbedrijf dat al 104 jaar in de IJmond aanwezig is.

OVER DE AUTEUR Roel Berghuis is voormalig FNV-vakbondsbestuurder bij onder andere de Nederlandse Spoorwegen en Tata Steel Nederland.

De Expression of Principles is ondertekend door de hoogste baas van Tata Steel India: Thachat Viswanath Narendran. In 2020 en 2021 stond het IJmuidense staalbedrijf nog te koop en vonden er serieuze overnameonderhandelingen plaats met het Zweeds-Finse staalconcern SSAB. Het ketste af omdat SSAB de overname op dat moment financieel niet goed kon verantwoorden en het niet paste in zijn strategie.

Emissievrij

Op dit moment is voor ‘India’ de verkoop van IJmuiden klaarblijkelijk niet meer aan de orde. Daar zullen de rendementen, dankzij de zeer hoge staalprijzen, mee te maken hebben. Maar ook kan India leren van de nieuw ingezette koers van Tata Steel Nederland om ‘groen staal’ te gaan maken. Wat de Indiase eigenaar in de toekomst met IJmuiden wil, is ongewis.

De transitie wordt door Tata Steel Nederland volgens de brief van de minister voor 2030 in gang gezet. Het vergelijkbare Duitse staalbedrijf Salzgitter gaat vanaf 2025 zijn fabrieken op waterstof en elektriciteit laten produceren en wil vanaf 2033 vrijwel volledig emissievrij werken.

De Nederlandse overheden zijn bereid te onderzoeken hoe de verduurzaming van de staalfabriek moet worden vormgegeven. En dan ook te kijken welke financiële ondersteuning nodig is. Dat is geheel in lijn met andere Europese overheden die ook steun geven aan hun staalbedrijven. Er wordt de komende tijd met de betrokken partijen gekeken welke wederkerige maatwerkafspraken nodig zijn voor Tata Steel Nederland.

Gezondheidsschade

Er wordt ook onderzoek gedaan naar het verder verbeteren van de milieu- en gezondheidssituatie voorafgaand aan de transitie. Het sluiten van een van de twee omstreden Kooks- en Gasfabrieken wordt overwogen. Daar worden kolen droog gedestilleerd en omgezet in kooks. Kooks wordt vervolgens ingezet om ijzererts in een hoogoven te reduceren tot ruwijzer. Door zijn uitstoot van zeer schadelijke stoffen is vooral Kooks- en Gasfabriek 2 een probleem geworden. Een deel van de directe omgeving, milieuorganisaties en ook politici zijn hier zeer kritisch op. Belangengroepen hebben zelfs 24 uur per dag camera’s op deze fabrieken gericht.

Als de Kooks- en Gasfabriek moet sluiten dan is, bij hetzelfde productievolume van ruwijzer, inkoop vanuit andere landen van kooks nodig. Bij hoge staalprijzen, die nu aan de orde zijn, is het inkopen van kooks eveneens zeer duur. Dat kost Tata Steel zo’n 200 miljoen euro per jaar. Als de overheid wil dat de Kooks- en Gasfabriek eerder dicht gaat, is dat de prijs die het staalbedrijf moet betalen.

Het staalbedrijf moet nu snel duidelijk gaan maken waar en hoeveel zij gaat investeren in de vergroening van het eigen bedrijf. En ook hoeveel zij gaat investeren in fabrieken en installaties waaraan de afgelopen jaren te weinig onderhoud is gepleegd.

Onderdanig

De verhouding tussen Tata Steel India en Tata Steel Nederland is verre van ideaal. Tata Steel Nederland blijft altijd de vragende partij. Onderdanig zelfs. De eigenaar in India beslist of belangrijke investeringen wel of niet gedaan worden. Dat kan niet meer. Daar ging het precies fout. Tata Steel Nederland moet zelf kunnen bepalen waar en wanneer moet worden geïnvesteerd. De winst moet volledig in de vergroening worden gestoken. Er werd genoeg winst gemaakt in IJmuiden de afgelopen 15 jaar. Met in het laatste jaar zelfs een miljardenwinst.

Er valt van alles te zeggen over het voortbestaan van het staalbedrijf voor Nederland. Staal is altijd nodig en we gebruiken het dagelijks. We leven in staal. En staal is nodig en een voorwaarde voor het slagen van de energietransitie, voor bijvoorbeeld het bouwen van windmolens. Het bedrijf speelt een grote rol in de maakindustrie in Nederland.

Het steunen van het staalbedrijf past ook in een strategisch industriebeleid voor Nederland, waarbij Nederland niet te veel afhankelijk moet willen zijn van andere landen. Er is immers al veel zeggenschap van Nederlandse ondernemingen over de grens gezet. Dat de overheid, via de belastingbetaler, het enige staalbedrijf in Nederland wil steunen, lijkt mij reëel. En nu moet Tata Steel duidelijk maken wat het zelf aan euro’s inbrengt om de vergroening concreet te maken en fors te versnellen. Daar heeft de belastingbetaler recht op.