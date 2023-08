Talloze variaties op de vraag hoe het met je gaat: kan dat Marokkaanse begroetingsritueel niet wat korter?

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week beklaagt Hassan Bahara zich over het Marokkaanse begroetingsritueelén hij heeft een oplossing.

Hoelang mag een begroetingsritueel duren? Simpele vraag, denkt u, lieve Volkskrant Magazine-lezer, maar u heeft uw wortels dan ook hoogstwaarschijnlijk ergens in Nederland liggen, het land waar een ‘Hoe gaat-ie? Alles goed?’ afdoende is en iedereen weer zijns weegs kan gaan.

Lastiger wordt het als je uit iets zuidelijker contreien afkomstig bent, zeg Marokko, waar het begroetingsritueel net iets omstandiger uitpakt.

Let er maar op, de volgende keer dat u uw multiculturele winkelstraat bezoekt voor een bakje baklava, of een tubetje harissa of wat dan ook. Let op de Marokkaanse vrouwen – vrouwen die elkaar waarschijnlijk niet eens zo lang geleden nog hebben gezien – en hoe ze elkaar bij de begroeting om de hals vliegen en elkaar onder klapzoenen bedelven, vijf op iedere wang: het is alsof je naar een aflevering van Spoorloos zit te kijken.

Of let op de oudere Marokkaanse mannen, die bij de begroeting elkaars hand stevig vasthouden en ondertussen honderd-en-één variaties op de vraag ‘Hoe gaat-ie?’ op elkaar afvuren.

‘Kideejr? Lebes? Bigir? Menich? Haniyatun? Menzach? Thna?’ Et cetera.

Het is lief, attent, betrokken, een ritueel uit een minder opgefokt, minder oppervlakkig tijdperk. Maar voor een drukbezette young(ish) urban professional zoals ondergetekende soms ook net iets te omslachtig. Kom op, ouwe, klinkt het dan toch stiekem in dit verkaaste en op efficiëntie gerichte hoofd, ik heb je al tien minuten geleden verteld dat het goed met mij gaat.

Ook in de digitale wereld neemt het Marokkaans begroetingsritueel de nodige tijd in beslag.

Zie bijvoorbeeld mijn WhatsApp. Van mijn ouders nooit een simpele <3 of een duim omhoog, maar lange audio-opnamen waarvan zeker het eerste kwart gevuld is met talloze variaties op de vraag hoe het met mij gaat, met mijn gezondheid, mijn kinderen, mijn partner, mijn financiën, mijn werk, et cetera.

Nog gekker is dat de erop volgende audioberichten van mijn ouders met net zoveel ‘Hoe gaat het?’-vragen openen als de voorgaande. Een audiobericht op een andere manier openen is uit den boze. Het ritueel moet gehandhaafd worden, elk audiobericht opnieuw, en wie dat niet doet, wekt de indruk een ongemanierde vlerk te zijn die niet eerst even netjes vraagt hoe het met de ander gaat.

Dit uitgesponnen WhatsApp-verkeer is de jaren tachtig all over again, het tijdperk dat we een à twee keer per jaar een cassettebandje uit Marokko ontvingen, volgekletst door opa, oma, ooms, tantes en onze talloze neven en nichten. Ieder familielid dat aan het woord kwam, vulde de eerste minuten van zijn monoloog met een salvo aan variaties op de ‘Hoe gaat het?’-vraag. Waarom ze niet meteen ter zake kwamen – negen van de tien keer iets over de conditie van het vee, de teleurstellende regenval, de laatste sterfgevallen en geboorten – is mij altijd een raadsel gebleven.

Uiteraard, in mijn eentje vermag ik helemaal niks tegen dit eeuwenoude begroetingsritueel. Maar een middenweg moet mogelijk zijn. Een oplossing: een sneltoets die je alle begroetingen – ‘Lebes? Bigir? Kideejr? Menzach? Isthna? Samarch?’ et cetera – uit handen neemt en ze automatisch toevoegt aan elk nieuw audiobericht in WhatsApp.

Handig, al zeg ik het zelf. Dan bespaar ik mezelf het monotoon opdreunen van al die hoe gaat het?-varianten en kan ik direct ter zake komen bij die lieve oudjes en aanhoren wie er in Marokko nu weer getrouwd/gestorven/verhuisd etcetera is.

Nu nog WhatsApps moederbedrijf Meta warm krijgen voor deze geniale sneltoets.