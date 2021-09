Taboedoorbrekende televisie kan toch tergend tuttig zijn

Wat verdien je? gaat alleen over de harde getallen, en niet over de cultuur rondom geld.

Het woord ‘taboe’ is voor tv-makers onweerstaanbaar: zij stellen zich er vermoedelijk dappere presentatoren bij voor, die bewapend met microfoons door het moeras van het onzegbare waden. Vaak wordt beloofd dat we te maken hebben met het ‘laatste taboe’, maar er komt er altijd weer een achteraan en sommige taboes zijn ook zo taai dat media jaren druk zijn met het doorbreken ervan.

Oké, ‘het laatste taboe van Nederland’, dat woensdag in een tweede seizoen Wat verdien je? werd bestreden, lijkt, ondanks talloze tijdschriftrubrieken waarin mensen hun inkomen onthullen en programma’s als Waar doen ze het van?, inderdaad zo’n taaie te zijn.

Presentatrice Astrid Joosten in Wat verdien je? Beeld BNN Vara

Maar gaat het wel om dat getal alleen? Eerst moeten in Wat verdien je? twee panels met verstand van geld een kwisje doen waarin ze bijvoorbeeld moesten raden wat de legal officer van Google verdient – veel, vonden ze. Daarna raadden ze wat juristen in de zaal verdienden, zoals een sociaal advocaat en een rechter. Van de sociaal advocaat vond iedereen dat ze te weinig verdiende (38.900 euro), dat vond ze zelf trouwens ook. Daarmee kan Wat verdien je? emanciperend zijn. Zo streed journalist Britt van Uem na haar optreden in het eerste seizoen bij de rechter met succes voor een hoger woordtarief (van 13 cent naar 21).

Toch doet die taboedoorbrekende televisie tuttig aan, in zo’n stijf quizkeurslijf. Dat laat nauwelijks plek voor vragen als: waaróm is geld een taboe? Is dat om onze plek in de groep te beschermen, omdat we misschien wel een graaier of loser worden in andermans ogen? Hoe hangt ons inkomen samen met onze identiteit? Wat verdien je? stopt bij getallen, maar de schaamte (of trots) rondom geld zit dieper.

Over de taaiheid van het taboe kom je meer te weten in een programma als Steenrijk, straatarm, waarvan woensdag bij SBS 6 het zesde seizoen van start ging. Daar zagen we de familie Treffers uit Spaarndam, goed geboerd met oud ijzer. Met hun optreden wilden ze inspireren, zei Aad: ‘Ik heb ook geen diploma, dan kun je toch met hard werken en je koppie erbij je centjes verdienen.’ Aad en Sabrina ruilden van huis met een gescheiden moeder van drie, Gre uit Groningen. Ze belandde in de bijstand en een schuldhulptraject, ook omdat de intensieve zorg voor haar autistische zoon Lesley veel tijd vergde.

Moeder Gre telt met de kinderen Lesley, Jevano en Varesjlin het weekbudget in Steenrijk, straatarm. Beeld SBS6

‘Heb jij wel hard genoeg gewerkt?’, had Lesley haar bij de Treffers thuis gevraagd. Ze slikte. ‘Ja, ik heb me echt kapot gewerkt, op een gegeven moment kón ik niet verder.’ En Gre bleef opboksen tegen de maakbaarheidsmantra’s. Na de ontmoeting tussen de twee gezinnen maakten beide kampen de balans op. ‘Emotioneel zijn we sterker geworden en opener naar elkaar’, zei Gre. ‘Mooi hoor, prachtig’, zei Aad, die nog oud ijzer had ingezameld om Gre een extraatje toe te stoppen. Sabrina: ‘Ik hoop ook voor haar dat het een drive is nóg harder te werken dan ze al doet, en dan komt Gre er echt wel.’