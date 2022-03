Sywert, kind van de mediacratie, wist hoe het werkt: als je lang genoeg plast, zwicht de minister

Of je iemand – Sywert bijvoorbeeld – ‘beter inside pissing out kunt hebben dan outside pissing in’, zoals de minister van Volksgezondheid in het eerste voorjaar van de coronacrisis appte naar zijn topambtenaar: ik ben dat gaan factchecken. Blijkt dat zulk gericht sproeien alleen kan met een piemel. Vrouwen plassen gewoon op de plaats. Levert aanzienlijk minder ellende op.

We hebben hier dus weer een zuiver staaltje kleedkamertaal te pakken. Van mannen die een beetje crisis lopen te managen. Beetje management by apping around doen. Beetje Lyndon B. Johnson citeren. Prachtkerel, indrukwekkende oneliners, ken je die van die tent en dat piesen?

Zulke dingen gaan vanzelf over, zou je denken als argeloos volger van het nieuws. Want mannen zijn in de ‘verdrukking’ en worden ‘gecanceld’ als ze leuke appjes sturen, lees je. In de gemeenteraden ‘verdringen’ de vrouwen de mannen, lees je.

Totdat je gaat tellen, en je je realiseert dat met ‘verdringen’ wordt bedoeld dat nu in ongeveer 2 (twee) procent van de gemeenten mannen voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid eens níét de vrouwen verdringen. En totdat je nogmaals gaat tellen en je je realiseert dat de zogenaamd gecancelde dickpicverstuurder binnen anderhalve maand een nette nieuwe betrekking heeft gescoord. Een significant hogere score dan die van pakweg een gemiddelde klokkenluider; die brengt doorgaans de rest van z’n leven werkloos door in een lekkende stacaravan.

Dan weet je weer: er zal nog lang trots in het rond worden geplast. Dat blijkt namelijk reuze effectief voor wie zich ergens naar binnen wil werken met bluf, chantage en een grote bek. Sywert van Lienden was er goed in, zo kunnen we al een klein jaar lang lezen in het adembenemende feuilleton over de mondkapjesdeal waar Frank Hendrickx en Tom Kreling met enige regelmaat een deel van publiceren in deze krant.

De borst vol lucht zuigen en plassen maar, over de talkshowtafels, recht de tent van Hugo de Jonge in. Omdat Van Lienden, kind van de mediacratie, wist hoe het werkt: een minister voor wie beeldvorming een pijler onder zijn beleid vormt, zwicht al snel onder zoveel gesproei.

Woensdag stond het appverkeer in de krant. Sywert was bij de voordeur weggestuurd door de mondkapjesinkopers van de overheid, maar wist zich via de vip-ingang naar binnen te bluffen. Al twitterend en al append, met de directievoorzitter van de Rabobank, met de politiek assistent van de minister, met prins Constantijn.

Hier en daar is als serieus argument aangedragen dat het logisch is dat de minister íéts moest doen om die lastpak de mond te snoeren. Nu is capituleren voor de grootste bek geen onbekend fenomeen in het land van vecht je maar in en wie het langst blijft praten, wint. Maar je mag hopen dat het land niet volgens dat principe wordt bestuurd.

De appjes van Hugo de Jonge vormen de missende schakel in het mysterie van de mondkapjes: waarom ging het ministerie in zee met een handelaar die eerder de deur was gewezen en die minder ervaring en hogere prijzen had dan concurrenten? Nou hierom dus: weten in welke richting je moet plassen, weten met wie je wanneer moet appen.

‘Netwerkcorruptie’, noemde Willeke Slingerland, lector weerbare democratie, onlangs in deze krant het fenomeen dat bestuurders ronddolen in gesloten, met elkaar verknoopte netwerken waarin ze elkaar de bal toespelen. Ik vond het een tamelijk breed begrip, vaag ook. Totdat ik die appjes achter elkaar las. Toen viel alles op zijn plek.