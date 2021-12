Sylvana Simons en het wonderlijke wapen van de ijselijke kalmte

Een select groepje volksvertegenwoordigers sleepte zich voor de laatste keer dit jaar naar de Tweede Kamer om een coronadebat te voeren. Nummer 39 in de reeks. Of was het nummer 43? Hangt er vanaf hoe je telt. Wat een vermoeide toestand was het.

Natuurlijk, je kon er met wat goede wil heus wel wat aardigs uit halen. Wybren van Haga die wilde weten waarom speeltuinen met winstoogmerk dicht moesten en die zonder open konden blijven. Jan Paternotte (D66) die Fleur Agema (PVV) vroeg waarom sinds zij de coronadebatten van Wilders overnam de toon zoveel milder was geworden (Niks van waar, zei Agema: de heer Wilders en ik zeggen altijd precies hetzelfde). Vanaf de publieke tribune kon je zien hoe Freek Jansen (FvD) en Nicki Pouw-Verweij (JA21) door een bode tot de orde werden geroepen omdat ze geen anderhalve meter afstand hielden.

Ik voelde ergernis over de indirectheid van onze debatcultuur opkomen. Altijd dat via de voorzitter spreken - via u, mevrouw de voorzitter, vraag ik de heer Paternotte of hij beseft wat hij zegt - waardoor confrontaties geneutraliseerd worden. Zo onnatuurlijk dat ook Kees van der Staaij met zijn 23 dienstjaren zich nog wel eens vergist.

Wat het nog omslachtiger maakt: debatten worden door de oppositie gebruikt om via de omweg van de fractieleiders van de coalitie de regering aan te vallen. Qua dualisme valt er nog een wereld te winnen. En nooit eens iemand die zegt: we hebben onszelf wel genoeg herhaald, laten we dit rondje coronadebatten eens overslaan. Alleen minister Hugo de Jonge durfde er in zijn nadagen op te zinspelen: ‘Zijn jullie altijd na twaalf uur debat naar huis gegaan met de gedachte: wat hebben we de minister vandaag weer goed gecontroleerd?’

Tijdens dat desolate debat ontstond een grote behoefte weer eens iemand voluit te kunnen bewonderen, zoals dat in de kunsten zo heerlijk kan. Wil je wat kwijt over Hans van Manen, Hank Williams, Jan Fabre, Michel Houellebecq of Zadie Smith, dan kunnen alle sluizen open. Zij scheppen hun wereld naar eigen inzichten, hebben met niemand wat te maken en wij zijn daar te gast, of niet. Net wat we willen.

Hoe anders is dat in de politiek, waar bewondering hooguit een dag standhoudt. Waarna er een onthulling volgt, lijken uit de kast vallen of water bij de wijn moet worden gedaan. Altijd weer die compromissen. In de politiek kan niemand zijn eigen wereld bouwen; het hoogst haalbare is een klein tikje tegen de wereld die van ons allemaal is, waarop altijd een tikje volgt de andere kant op. En wij zijn daar niet te gast, maar toe veroordeeld.

Geen bewondering dus, terwijl deze laatste column van het jaar daarover zou moeten gaan. Waardering dan maar? Ook die bleek dit jaar moeilijk overeind te houden. Zo zag ik de reputatie van hemelbestormer Sigrid Kaag in de verdrukking komen, kwam er een verstandshuwelijk van Lilianne Ploumen en Jesse Klaver dat geen vlieghoogte krijgt en liep zelfs de onkreukbare Gert-Jan Segers blutsen op. En De Jonge, wiens stamina museale kwaliteiten heeft, bleek het lastig te vinden toe te geven dat ook hij zich kan vergissen.

Dan kom je dus als vanzelf bij de oppositie uit - wat in zekere zin oneerlijk is, omdat het voor oppositiepolitici eenvoudiger is bij hun eigen waarheid te blijven.

Eigenlijk was ik naar het coronadebat gekomen voor Sylvana Simons. Negen maanden is ze nu Kamerlid. Ze is ervoor in de wieg gelegd. Omdat ze het wonderlijke wapen van de ijselijke kalmte beheerst, waarop woorden lijken af te ketsen. Omdat ze laat zien hoe met vaste overtuigingen iets ogenschijnlijk onwrikbaars in beweging te brengen is - al kan dat ook door minder vaak de rol van slachtoffer te kiezen.

Ook omdat bijna al haar zinnen na allerlei omzwervingen elegant op hun pootjes terechtkomen - en dat voor zoals ze zelf zegt, ‘waarschijnlijk de minst opgeleide persoon in deze Kamer’. Leefden we in minder correcte tijden dan zou ik nog toevoegen: omdat ze waarschijnlijk het enige Kamerlid is dat er geen twee dagen hetzelfde uitziet.

Maar ja, Simons was ziek. En Omtzigt was er ook al niet.