Het vragenuurtje had deze week iets van een juicekanaal, want minister van Landbouw Piet Adema (ChristenUnie) had bij een bijeenkomst met boeren dingen gezegd die niet leuk waren voor de rest van de Kamer. Daar was een YouTubefilmpje van. En daar waren vragen over.

Op die vragen kom ik zo terug, nadat ik het heb gehad over de meest recente taalvondsten van Wopke Hoekstra (CDA). In de week dat er een boek is verschenen over het taalgebruik van Mark Rutte (auteur: Robbert Wigt, titel, uiteraard, Supergaaf) mag er ook wel een mini-monumentje opgericht worden voor de taal van zijn collega Hoekstra.

Aaf Brandt Corstius doet eens per week op geheel eigen wijze verslag van een debat in politiek Den Haag.

Want wat kan die man toch leuk uit de hoek komen. Wopke Hoekstra over de bestorming van het parlement in Suriname: ‘Deze stijlfiguur hebben we helaas ook al moeten zien in de Verenigde Staten en Brazilië.’

O, welk een heerlijke wereld, als je de bestorming van steeds meer parlementen van steeds meer zwaar instabiele landen door steeds meer intens boze mensen ziet als ‘een stijlfiguur’.

Hoekstra werd door ChristenUnie-lid Don Seder gevraagd of hij Suriname financieel zou steunen, en hij antwoordde herhaaldelijk dat hij het land zou voorzien van een ‘heel breed palet’. Van wat, dat werd er niet bij gezegd. Ja, benadrukte Hoekstra, Nederland zou Suriname helpen, daar wilde hij een ‘hele dikke streep’ onder zetten. Suriname krijgt een heel breed palet en daar staat een hele dikke streep onder. De vlag kan uit.

Als uitsmijter een laatste Hoekstra-isme. Wopke Hoekstra over de geschiedenis van Suriname: ‘Het heeft een moeilijke erfenis aangetroffen in de boedel, laat ik het zo maar zeggen.’

En dan nu over naar minister Piet Adema met dat YouTubefilmpje. De hele situatie deed denken aan een middelbare scholier die met een stel coole jongens uit de bovenbouw heeft zitten roddelen over zijn klasgenoten. En dat die klasgenoten daar dan een filmpje van zien.

Piet Adema was namelijk op bezoek geweest bij de boeren en had daar zitten praten met een camera erbij. Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren kaartte aan dat Adema bij de bijeenkomst had gezegd dat de boeren zich ‘niet door de samenleving moesten laten dwingen’.

‘Wie is die samenleving?’, vroeg Vestering aan Adema. ‘Is dat de Eerste Kamer? Is dat de Tweede Kamer?’ Laura Bromet van GroenLinks had het filmpje ook gezien: ‘De minister zegt altijd ‘Zeg maar Piet’ tegen de boeren. Hij zei tegen de boeren dat een andere politicus had gezegd dat je met de landbouw geen afspraken kan maken. De minister wil dikke vrienden worden met de boeren.’

Piet Adema verweerde zich: ‘Het is niet zo dat ik probeer om vrienden te zijn met de boeren. Dat frame, daar stap ik uit.’ Maar: ‘Ik wil wel met hen op zoek naar de toekomst.’ En oké, het was waar: ‘Ik vind dat de agrarische sector zich niet moet laten dwingen door de samenleving, maar zelf die stappen moet nemen.’

Dus de boeren moeten zelf hun veestapel laten krimpen? Zelf geen stikstof meer uitstoten? Vrijwillig hun land wegdoen? Piet Adema zag het zo: ‘Ik wil dat de agrarische sector zelf vooruitloopt op de samenleving en omgevingssensitief is voor wat de samenleving vraagt.’

Recente beelden van tractors, vlaggen en brandende mesthopen drongen zich op. ‘Omgevingssensitief’ was niet het eerste woord dat bij deze beelden opkwam.

Voor de rest van het debat liet Piet Adema voor de zekerheid het woord ‘dier’ of een woord waar het woord ‘dier’ in zat vallen in elke zin die hij zei. Dat leidde tot uitspraken als: ‘Ik vind het buitengewoon belangrijk dat wij op een dierwaardige manier omgaan met dieren. Die dieren zijn ons toevertrouwd.’

Over dat laatste dacht uw verslaggever nog lang na. Aan wie zíjn de dieren eigenlijk toevertrouwd? Aan boeren? Aan mensen die ze willen opeten? Aan politici die al decennia vruchteloos over ze debatteren? Aan Piet ‘Zeg maar Piet’ Adema? Of weet eigenlijk niemand aan wie de dieren zijn toevertrouwd – en is dat hun allergrootste probleem?