Surfen is een solitaire sport. Als het verkeerd gaat ziet niemand het. Als het goed gaat trouwens ook niet

Ik ben bang, net zoals elke keer. Het is geen verlammende angst, zoals je die kan ervaren in een vliegtuig met een technisch mankement of oog in oog met een ademcoach. Eerder is het een gevoel van ‘oh-jee-als-dit-maar-goed-gaat’. De ene keer is het wat heviger dan de andere en dat heeft vooral te maken met twee factoren. Hoe hoog zijn de golven? En: wanneer heb ik voor het laatst gesurft onder dit soort omstandigheden? De antwoorden daarop zijn nu respectievelijk: ‘vrij hoog’ en: ‘weet ik niet meer’. Ik peddel door de branding, die onstuimig is en niet van zins lijkt mij toegang te geven tot de golven erachter. Misschien is dat maar beter ook.

De angst die onlosmakelijk aan surfen is verbonden heeft niet alleen te maken met de meedogenloosheid en onverschilligheid van de oceaan. Surfen is een solitaire sport. Vanaf het moment dat je het water betreedt sta je er alleen voor. Als het verkeerd gaat ziet niemand het. Als het goed gaat trouwens ook niet. Ik kan de ene na de andere spectaculaire golf surfen, op mijn hoofd staan op mijn surfplank terwijl ik een coq au vin bereid; mijn vriendin en dochters op het strand hebben geen idee. Het is ze ook niet te verwijten, ze hebben wel wat anders te doen dan naar de zee turen en een zwart stipje zoeken.

Maar juist die eenzaamheid en de nietigheid ten opzichte van de oceaan maken surfen zo onweerstaanbaar. Dus peddel en worstel ik door, tot ik achter de eerste zandbank beland. Hier is het water kalmer en gladder en heeft het de kleur van asfalt. In de verte doemt een golf op. Ik ga in positie liggen en probeer hem te pakken. Het lukt niet. En de volgende mis ik ook. Dan komt er weer een aan. Hij begint al te breken en wit schuim valt als een kleine lawine over zijn eigen lijf. Ik maak snelheid, spring op, maak een korte val naar beneden, maar blijf staan en stuur naar rechts. Een klein stukje surf ik de golf, totdat hij helemaal breekt en de rit erop zit. Dan verschijnt er naast me een nieuwe golf. Ik stuur mijn plank erheen en rijd ook deze tot hij aan kracht verliest.

Dan hoor ik gejoel. Naast me steekt een rotspartij vervaarlijk uit het water, dus dit zal iemand zijn die me probeert te waarschuwen. Ik draai me om en kijk in de richting van het geluid. In de verte staan drie figuren met hun voeten in de branding. Mijn vriendin en mijn dochters. Ze joelen. En juichen. En springen. En klappen. Ze hebben me gezien.