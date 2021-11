Supernanny, help onze Rutte en De Jonge

Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdens de schorsing van het coronadebat in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh/ VK

Ik zie hier in het groot dezelfde problemen als in een gezin waar de boel in het honderd loopt. Pa en ma te veel met zichzelf bezig, druk met belangrijkere, andere zaken en vergeten structuur aan te brengen. Ze verzuimen aandacht te hebben voor de (aanvankelijk) kleine signalen van het grut.

De kinderen worden onhandelbaar in de chaos, stress en de onduidelijkheid. Ze voelen in de wanhopige maatregelen van pa en ma de onrechtvaardigheid en komen daartegen in opstand. Deze kinderen voelen heel goed waar ze behoefte aan hebben maar kunnen het niet bewust krijgen. Complete ontreddering en de kinderen krijgen de schuld.

Daar komt supernanny in beeld. De camera draait richting de ouders, daar ligt de kern van de oplossing.

Wees duidelijk, leid je gezin pa en ma! Neem de verantwoordelijkheid, je bent de ouder, niet het vriendje. Ze mogen je best onsympathiek vinden want jij overziet het geheel en het kind vertrouwt op jou. Wees consequent, communiceer eerlijk en duidelijk en met liefde dat biedt namelijk veiligheid, de eerste behoefte van ieder mens.

Leg dit over het beleid van Rutte en De Jonge en ziedaar de oplossing.

Één sessie bij supernanny kan ons land redden.

Leny Tournois, Woudenberg

Petje af

Zo! Nu heb ik er genoeg van: dat voortdurende gekanker op Rutte en De Jonge. Ze doen het niet goed of het deugt niet. Nou, we hebben het mooi zelf verknald, verwende mopperkonten die we zijn! Die extra maatregelen waren niet nodig geweest als iedereen zich gewoon aan de regels had gehouden en als meer mensen zich hadden laten vaccineren.

Laten we ons vanaf nu gedragen als verantwoordelijke volwassenen, de maatregelen naleven en niet meer zo zeiken. We leven nota bene in een van de welvarendste en veiligste landen van de wereld. En: laten we waarderen hoe Rutte en Hugo de Jonge al bijna twee jaar proberen om verstandig beleid te voeren. En hoe kalm en beheerst ze blijven onder al dat gezanik. Sommige beslissingen hadden misschien beter gekund, maar dat is makkelijk achterafgelul. Ik doe het ze niet na: petje af.

Marja van der Zanden, Castricum

Code zwart

Er wordt door iedereen gepraat over code zwart in de ziekenhuizen alsof dat het kantelpunt is waarna de maatregelen sterk aangescherpt zullen moeten worden. Zoals ik het begrijp is code zwart het moment waarop definitief de pleuris uitbreekt. Code zwart is geen ijkpunt in de coronastrategie, maar het eindpunt in een doodlopende weg.

Sacha Prins, Aarlanderveen

Morgen

Zing al een paar dagen steeds dezelfde regels uit een lied van De Dijk: ‘Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen…’. Ruim twintig jaar oud, maar krijgt nu een andere lading sinds het coronavirus over ons heen dendert en ons allemaal bezighoudt. Gelukkig zingt Huub van der Lubbe aan het einde van dit heerlijke, energieke nummer ‘Morgen wordt het toch weer licht’.

Nanette Haze, Nijmegen

Kerken

Ik las het opiniestuk van Ewout Jansen. De kerken ‘moeten ook aan de coronaregels gaan geloven’. Jansen maakt zich verschrikkelijk kwaad over de kerken, die niet gedwongen kunnen worden om de coronaregels in acht te nemen. Beste Ewout, ik heb hier een blijde boodschap: een heleboel kerken houden zich al aan de coronaregels. Het PKN-protocol bijvoorbeeld volgt gewoon de RIVM-regels, in de Oud-Katholieke Kerk in Utrecht zit men eveneens netjes op anderhalve meter, tenzij één huishouden, en ook de remonstranten en de rooms-katholieken doen het volgens mij zo.

Merel Streng, kerkganger, Utrecht

Herindelingsverkiezingen

Na de herindelingsverkiezingen in vier gemeenten telt Nederland 345 gemeenten. Herindelingen vinden plaats op grond van abstracte begrippen, zoals de mogelijkheid van meer specialisatie, lagere lokale belastingdruk en lagere bestuurskosten. De bevolking is zo betrokken en heeft zoveel vertrouwen in de herindeling dat minder dan de helft gaat stemmen!

In Frankrijk zijn circa 35 duizend gemeenten, waarvan ongeveer 60 procent minder dan vijfhonderd inwoners heeft. Iedereen kent zijn bestuurders en wordt betrokken bij de besluitvorming. Ik vermoed dat de Fransen nog niet ontdekt hebben welke voordelen herindelingen hebben. Hollanders zijn immers veel slimmer.

Onno Schweers, Hoorn

Duitsland

Met enige jaloezie heb ik gekeken naar de snelle coalitievorming in Duitsland. Een nuchtere en sociale houding van personen. En een sterke verbinding en samenwerking tussen de partijen vormen een daadkrachtig en goed programma.

John den Besten, Zuid-Beijerland

Willekeur

Ambtenaren mogen fouten door de vingers zien en schulden kwijtschelden. Willekeur wordt verlegd van de Raad van State naar het niveau van de ambtenaar. De liberale oplossing voor ondoorzichtige regels.

Hans Nagtegaal, Bussum

Feiten en meningen

Als je van iets niets weet, is het beter daarover geen mening te hebben.

Gerhard Elferink, Rhenen