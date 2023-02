Supermacht Rusland is een dommekracht gebleken, een jaar na de invasie

De experts hebben geen gelijk gekregen, met hun welgemeende analyses van de oorlog in Oekraïne. Neem ‘realist’ Rob de Wijk, die een jaar geleden nog vond dat ‘de strijd die je nu aan het voeren bent, hopeloos is’. Hij vond het ‘verstandig om aan te sturen op een vredesakkoord’, waarbij ‘er voor beide partijen hier en daar terreinwinst’ zou zijn. Politici die dachten dat de oorlog gewonnen moest worden, beschuldigde hij van ‘emotiepolitiek’.

Gelukkig hebben de Oekraïners noch de westerse leiders naar hem geluisterd. Gelukkig – dat zal hij beamen.

Nu is hij tot een ander inzicht gekomen. Deze week presenteerde hij een ‘strategisch plan’, waarin hij stelt dat het voor de hele westerse wereld van groot belang is dat Oekraïne overwint. Dat de oude grenzen in ere worden hersteld: geen grasspriet in de Donbas of op de Krim mag in Russische handen blijven. De angst voor Poetins nucleaire wraak, die De Wijk maandenlang als argument gebruikte, is nagenoeg verdwenen.

Als deze draai iets tekent, is het de deconfiture van Rusland, dat op alle militaire vlakken heeft gefaald: operationeel, tactisch, strategisch. Een jaar na de grootscheepse invasie van Oekraïne kan kennelijk niemand daar meer omheen.

Zelfs de Russische retoriek is hol geworden. Van de rede van Poetin, die dinsdag weer dreinde dat het Westen afstevent op een ‘geestelijke catastrofe’, schrikt niemand nog op. Sommige toehoorders sukkelden in slaap.

Supermacht Rusland is een dommekracht gebleken. Kijk naar de filmpjes van de aanval op Vuhledar, twee weken geleden, waar honderden Russen in totale chaos de dood vonden. Nog steeds, na een jaar grondoorlog, zie je in mijnenvelden Russische tanks ontploffen tijdens inhaalmanoeuvres van Russische tanks die even eerder zijn ontploft. Dat de Russen hun onmacht compenseren met aanvallen op burgerdoelen en andere oorlogsmisdaden, maakt het verlies aan status alleen maar groter.

Oekraïne daarentegen heeft zich een superheldenimago aangemeten. Het land verdient respect voor de moed, offers en soms galgenhumor waarmee het de agressor en de sceptici het hoofd heeft geboden. Het land heeft zich in zekere zin op de kaart gezet waarvan Rusland het af wilde vegen: sinds de invasie is Oekraïne veel dichter bij Europa komen te liggen. Dat het land soms ook blundert en over de schreef gaat, wordt met de mantel der liefde bedekt.

De rechte rug van de Oekraïners is aanstekelijk gebleken. Naarmate de oorlog vorderde werden westerse leiders steeds doortastender en eensgezinder bij het aanbieden van militaire hulp. Ook veel Europese burgers, die gevluchte Oekraïners opvingen of met voedsel en medicijnen op eigen houtje naar het oosten reden, bleken minder cynisch of zelfzuchtig dan ze vaak worden afgeschilderd.

Dat alles biedt geen enkel zicht op een goede afloop, voor zover daarvan sprake kan zijn na een jaar verschrikkingen. Ook een verzwakt Rusland heeft de massa om de oorlog nog lang vol te houden. Tegelijkertijd begint buiten Europa en de VS, waar de prijsstijgingen ten gevolge van de oorlog lastiger te dragen zijn, het geduld op te raken.

Maar zolang er nergens over te onderhandelen valt, kan Oekraïne alleen maar doorgaan met zich verdedigen. En kunnen wij de Oekraïners niet in de steek laten.