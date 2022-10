Sunak lijkt de juiste man voor de Britten, maar zijn benoeming had democratischer gekund

Britten mogen blij zijn dat de gematigde Sunak nu aan het roer staat in plaats van Boris Johnson, maar idealiter had de kiezer het laatste woord gehad.

Keert de rust terug in het Verenigd Koninkrijk nu Rishi Sunak de strijd om het leiderschap van de Conservatieve Partij heeft gewonnen en zich de nieuwe premier mag noemen? De financiële markten reageerden maandag in elk geval opgelucht: de koers van het Britse pond steeg en de rente op leningen daalde. Het financiële herstel zette maandagochtend al in nadat oud-premier Boris Johnson er zondagavond op het laatste moment toch van af had gezien om zich weer kandidaat te stellen.

Hoewel Johnson nog steeds vindt dat hij de juiste man voor de ‘job’ is, zag ook hij in dat het te vroeg was voor een terugkeer naar 10 Downing Street. Daarvoor is de verdeeldheid bij de Britten en binnen zijn eigen partij nu simpelweg te groot, bovendien hangt ‘party gate‘ nog als een donkere wolk boven zijn hoofd.

In dit gepolariseerde klimaat moet de 42-jarige Sunak, de eerste Britse premier met een migratieachtergrond, nu de rust en eenheid zien terug te brengen. Een enorme opgave in een land dat de gevolgen van de zelfgekozen Brexit en de wereldwijde pandemie nog lang niet te boven is. De economie staat er belabberd voor en de inflatie die vorige maand boven de 10 procent uitkwam, dreigt de onvrede over de stijgende kosten voor levensonderhoud verder aan te wakkeren. Na een zomer vol stakingen in vrijwel alle publieke sectoren is het nu zaak om de onvrede en zorgen weg te nemen.

Sunak, oud-minister van Financiën, zal naar verwachting een voorzichtiger economisch beleid voeren dan zijn voorganger. Sunak acht de tijd niet rijp voor de ondoordachte en oneerlijke belastingverlaging, waarmee Liz Truss en haar rechterhand Kwasi Kwarteng de Britse burger en de financiële wereld de stuipen op het lijf joeg en haar premierschap met 45 dagen tot het kortste in de Britse geschiedenis maakte. Hoe hij de economie wel uit het slop denkt te trekken, is nog niet duidelijk, maar bezuinigingen lijken onvermijdelijk.

Met de gematigde Sunak mogen de Britten hopen op een regering die verantwoordelijkheid neemt in plaats van elkaar de tent uit vecht, leugens verspreidt en schandaal op schandaal stapelt. Maar democratischer was het geweest om het woord aan de kiezer te geven na alle tumult van afgelopen jaren, waarin de conservatieven vooral hebben aangetoond dat de door hen gedroomde Brexit niet tot de herleving van de hoogtijdagen uit het Britse imperium heeft geleid, maar tot economisch isolement en de implosie van hun partij.