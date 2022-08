Stuurs zwaaide hij met het wierookvat alsof hij muggenverdelger verspreidde

Soms zie je opeens hoe de geschiedenis verdergaat. Dat overkwam me tijdens het afscheid van mijn hoogbejaarde tante. Het vond plaats in een katholieke kerk in Brabant. Enigszins weemoedig was ik erheen gegaan. Mijn familie was niet erg gelovig, maar in mijn kinderjaren werden grote gebeurtenissen nog wel in de kerk gevierd. Ik herinnerde me de rituelen, de gezangen, de combinatie van verveling en verbondenheid, en het wonderlijke gevoel dat God van bovenaf op me neerkeek.

Na zo’n mis werd er uitvoerig gegeten, gedronken en gepraat. De ergste wanklank vormde een oudoom die na een bruiloft aangeschoten in de vijver was gevallen. Toch kwam aan het kerkbezoek geleidelijk een eind. Er was geen sprake van diepe religieuze conflicten, we gingen gewoon niet meer. Belangrijke momenten vierden we voortaan op onze eigen manier, net als zovele anderen. Inmiddels is meer dan de helft van de Nederlanders niet meer gelovig, zoals het Sociaal Cultureel Planbureau laatst constateerde.

Tijdens de begrafenis van mijn tante hoopte ik een reis terug in de tijd te maken. Maar de kerk was amper gevuld, het geringste geluid weerkaatste in de hoge ruimte. Niemand bleek de regels van een katholieke mis nog te kennen. Onduidelijk was wanneer we moesten gaan staan of zitten, zodat er bij ieder nieuw onderdeel een onhandig gestommel uitbrak.

India

Aan de priester hadden we niet veel. Dat was een man uit India. Het was een raadsel waarom juist hij de begrafenis leidde. Had hij in India iets misdaan en was hij door het Vaticaan voor straf naar deze uithoek van de wereld gezonden? Of was hij hier gekomen in een vlaag van overmoed, veronderstellend dat hij het volk wel weer in de banken zou krijgen? Of was het personeelstekort zo nijpend dat zelfs achter het altaar een buitenlandse uitzendkracht stond?

Hoe het ook zij, de priester handelde met zichtbare tegenzin. Als hij ooit door enig geloof werd gedreven dan had hem dat verlaten. Waarschijnlijk had iemand zijn preek fonetisch voor hem uitgeschreven, want hij las de tekst monotoon voor als een spraakrobot. Een aardig woord over mijn tante kon er niet af, omdat zijn taalbeheersing daarvoor tekortschoot. Stuurs deelde hij de hosties uit en zwaaide met het wierookvat alsof hij muggenverdelger verspreidde.

Het theater dat ik me van vroeger herinnerde was verdwenen. Wat restte was een handvol mensen dat een scenario probeerde op te voeren dat ze grotendeels vergeten waren en waarvan ze niet meer begrepen wat ze er ooit in hadden gezien. Misschien bestaan er nog parochies waar gelovigen vol overtuiging luisteren naar een ouderwetse meneer pastoor, die hen persoonlijk kent en echt kan aanspreken. Maar ik vrees dat de begrafenis van mijn tante de stand van zaken in de katholieke kerk in Nederland beter illustreert.

Poldervariant

Ik was terechtgekomen in de poldervariant van de Netflix-series The Young Pope en The New Pope van Paolo Sorrentino, over twee pausen op zoek naar een missie. Gehuld in fantastische gewaden, te midden van de mooiste kunstschatten ter wereld, omringd door onderdanige soortgenoten, voeren ze perfecte rituelen uit zonder die nog te doorvoelen. Ze zijn als beoefenaren van een oud ambacht. Aardige folklore voor gelegenheden, maar geen beroep meer voor moderne mensen. Kunnen ze er niet beter de brui aan geven?

Na lang nadenken daalt een van hen af naar het volk, dat smachtend op hem heeft gewacht en zich door hem laat omhelzen. Als hij sterft, wordt hij opgevolgd door een nederige klerk die altijd in de catacomben van de macht heeft verkeerd. En zie daar het inzicht dat ik kreeg, mede dankzij Sorrentino: het katholicisme zal niet verdwijnen. Omdat het in andere delen van de wereld nog wel bestaat – en ze ons van daaruit weer zal proberen te bekeren. Maar ook omdat er gebeurt wat er altijd gebeurt als de charismatische leiders verdwijnen: dan komen de technocraten en de uitzendkrachten. En zij zullen het instituut nog heel lang voortzetten - tot er een nieuwe ster aan het firmament verschijnt.

Mirjam Janssen is historicus en journalist.