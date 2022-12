Stuur uw vuurwerkgeld eens naar Oekraïne

Een jongen steekt vuurwerk aan in Amsterdam. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Gekker kun je het niet bedenken. Oekraïense steden liggen deze winter zwaar onder vuur van Russische bommen en granaten. Ze zaaien dood en verderf en veel angst. Oekraïners die naar ons land vluchten wacht hier de volgende schrik: onze ‘traditie’ met vuurwerkbommen. Een gebruik waar ook Nederlanders elk jaar weer onder moeten lijden, door een slappe overheid. Welkom in een land met een traditie die aan een oorlog doet denken.

Nederlanders heffen graag het vingertje naar andere landen over wat hoort en niet hoort. Bij het vuurwerk moet dit ‘gave land’ (Rutte) zelf eens in de spiegel kijken. Voor de tientallen miljoenen euro’s die de lucht in gaan en de tientallen miljoenen aan materiële schade en menselijk leed is wel een andere bestemming te bedenken. Inderdaad, stuur het als noodhulp naar Oekraïne. Dan maken we daar een uniek gebaar in de ijskoude winter.

G. Krajenbrink, De Heurne

LEZERSOPROEP Van de oorlog in Oekraïne tot een energiecrisis, van stikstofcrisis, zorgcrisis en woningmarktcrisis tot klimaatcrisis, vluchtelingencrisis, koopkrachtcrisis en personeelscrisis: 2022 was een jaar vol crises. Welk opiniestuk, essay, boek, welke column, lezersbrief of denker bood u dit jaar een inzicht of idee dat u op de been hield? Wat was dit idee of inzicht? Waarom bleef uitgerekend dit idee of inzicht u bij? Stuur voor 19 december uw bijdrage in max. 120 woorden naar brieven@volkskrant.nl. Een selectie zal in de laatste week van het jaar worden gepubliceerd.

Belabberd

Wij, de Nederlandse regering, dat is koning Willem-Alexander en het kabinet-Rutte, maken excuses en bieden onze verontschuldigingen aan en betuigen spijt voor de belabberde en kwetsende en beledigende manier waarop wij spijt hebben willen betuigen, verontschuldigingen hebben willen aanbieden en onze excuses hebben willen maken, voor de koloniale periode van zo’n vierhonderd jaar waarin wij honderdduizenden mensen hebben vermoord, mishandeld en ervan hebben geprofiteerd en, et cetera, en voor het racisme en de discriminatie tijdens deze periode en daarna.

Jacques Willemen, Tilburg

Sociologie

Graag herinner ik Martin Sommer aan een andere ‘oude sociologische wet’ dan degene die hij overneemt van socioloog Herman Vuijsje: het aanbieden van excuses komt tot stand door een relatie tussen mensen. Letterlijk: de mensen staan tot elkaar in relatie. Zolang het gebaar van de zich excuserende (het kabinet) niet wordt geaccepteerd door de ontvanger (de nazaten van slaafgemaakten), is er dus geen sprake van een wederkerige relatie, maar van een hiërarchie.

Ook dat is sociologie.

Sven Schellekens, Amsterdam

Spotprentpolitie

Er ontstond rumoer rond een WK-spotprent van Jos Collignon. Sommigen zagen er racisme en stigmatisering van Marokkaanse Nederlanders in, anderen een antisemitische aanval op Israël, weer anderen vonden dat de corrupte Infantino mooi te kakken werd gezet, er waren er die het een eerbetoon aan het Marokkaanse team vonden, er waren er die het fijn vonden dat Collignon de waarheid had getekend, er waren er die de tekening mooi gelaagd vonden en opvallend veel mensen zeiden dat ze hem niet begrepen.

Een multi-interpretabele spotprent dus, die op de sociale media naast een hoop gescheld op de tekenaar, interessante discussies opleverde. Voer voor sociologen, zou je zeggen.

Maar wat deed uw redactie? U koos voor de rol van Spotprentpolitie. U koos plat voor één interpretatie en daarmee tegen de tekenaar en tegen de vrijheid die sinds Charlie Hebdo dacht ik onomstreden is: u hebt de spotprent verwijderd. En daar begrijp ik dus weer niets van.

Clara Legêne, Etten-Leur

Gejammer

Ik wil even niets meer horen over lerarentekorten. Ondanks het gejammer over een tekort aan onderwijzers word ik, terwijl ik nog ruim tien jaar mag werken, door de schoolbesturen gewoon op basis van mijn leeftijd afgewezen als zij-instromer.

Anco Berrevoets, Capelle aan den IJssel

Duikbril

Terwijl de ene na de andere conferentie over klimaat en natuur mislukt en prognosen over mate en snelheid van het stijgen van de zeespiegel steeds weer in negatieve zin moeten worden bijgesteld ziet Ja21 het wel zitten het Markermeer droog te leggen om daar een nieuwe stad te bouwen.

Ik twijfel al een tijd aan de bril waarmee fractievoorzitter Joost Eerdmans de wereld in kijkt maar zou hem willen aanraden eens uit te kijken naar een goede duikbril op sterkte.

Frans Kouwets, Koog aan de Zaan