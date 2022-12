Studentenvakbond: We voelen ons niet gesteund door de generatie die opgroeide met de lusten van een fossiele economie

Studenten van de Jongerenvakbond FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond LSVb voeren actie tegen de aangekondigde renteverhoging op studieleningen. Beeld ANP

Het mag duidelijk zijn: er gaat iets mis in onze sociaal-economische afwegingen. De samenleving is zo ingericht dat jongeren bijdragen aan het inkomen van de ouderen. Nu de bevolking vergrijst en de levensverwachting stijgt, slaat de balans van de verzorgingsstaat uit in het nadeel van de jongeren.

We moeten het hebben over de olifant in de kamer: vergrijzing. In verhouding dragen jongeren steeds meer ouderen op hun schouders. Bovendien moeten jongeren de grootste existentiële uitdaging in de geschiedenis van de mens aanpakken: de klimaatcrisis.

Over de auteurs: Joram van Velzen is voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Daan Bos is communicatiemedewerker bij de LSVb.

Met hun opleiding bereiden studenten zich fulltime voor om een bijdrage te leveren aan de samenleving en om de problemen van onze tijd het hoofd te bieden. Nederlandse studenten zijn kampioen bijbaantjes in Europa, en toch horen studenten vaak dat ze maar moeten gaan werken als ze niet rondkomen. Kunnen we dat misverstand voor eens en voor altijd uit de wereld helpen? Voor een fulltime opleiding word je geacht 40 uur per week aan je studie te besteden. We verwachten ook nog van studenten dat ze daarnaast werken. Dan is het geen wonder dat 97 procent van de studenten aangeeft stress te ervaren, en dat 54 procent van hen aangeeft prestatiedruk te ervaren.

Mentaal gebutst

Studenten van mbo’s tot universiteiten staan klaar om straks de arbeidsmarkt te betreden, zodat ze aan de slag kunnen met de uitdagingen van onze toekomst. En reken maar dat we de handen uit de mouwen zullen steken voor de huidige generatie, en voor de generaties na ons. Maar we voelen ons niet gesteund door de generatie die het nu voor het zeggen heeft. Bij de huidige bestuurlijke top trekken jongeren keer op keer aan het kortste eind.

De situatie van studenten ziet er dan ook niet rooskleurig uit. De studieschulden ligt hen als een molensteen op het hart, ze wonen in vochtige en tochtige studentenhuizen voor de prijs van een halve villa, zijn onrechtmatig uitgesloten van de energietoeslag en ook mentaal gebutst door het gebrek aan sociaal contact in de coronacrisis.

En toch haalt de minister Robbert Dijkgraaf, die verantwoordelijk is voor studenten, bij zijn Kohnstammlezing op de Hogeschool van Amsterdam eind november uit naar studenten. Volgens hem mogen ze ‘best wat optimistischer zijn’.

Eerlijk is eerlijk, zijn streven om over de grenzen van zijn onderwijsportefeuille heen te willen kijken, is prijzenswaardig, net als zijn harde werk om de positie van de mbo-student in het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Maar voor een minister die de verbinding tussen groepen en thema’s wil zoeken, is hij verrassend verdelend wanneer hij zegt dat studenten van hogescholen en universiteiten moeten realiseren hoe bevoorrecht ze zijn.

80 duizend euro schuld

Studeren is een voorrecht, maar we moeten de opeenstapeling van druk weghalen om te voorkomen dat het voorrecht alleen haalbaar blijft voor de jongeren die veel geld of hoogopgeleide ouders hebben. Het steunen van studenten gaat niet over de mensen die nu met een theoretisch diploma op de arbeidsmarkt werken, maar mensen die van de overheid afhankelijk zijn om zich daar fulltime op voor te bereiden.

Voor de leenstelselstudenten, die voor hun studie soms tot 80 duizend euro schulden moeten maken, trekt het kabinet nog geen 1.500 euro uit ter compensatie. Die blijft daarmee steken op ongeveer een tiende van wat studenten hadden gekregen als ze een paar jaar eerder wél onder een basisbeurs hadden gestudeerd.

De overheid slaagt er dus niet volledig in om beleid te maken dat jongeren het vertrouwen geeft dat ze een goede start kunnen maken op de woningmarkt, de arbeidsmarkt en in de samenleving. De generatie die opgroeide met de lusten van een fossiele economie en een babyboomer-beroepsbevolking, heeft het nu voor het zeggen.

Energie, goedkope materialen en arbeid waren er in overvloed. Maar die bronnen drogen op. Het gevolg is dat steeds minder werkenden de samenleving op hun schouders moeten dragen. Hoog tijd dus om het maatschappelijke gesprek over vergrijzing actiever te voeren.