Streef juist naar kleinere schoolklassen

Een leerkracht geeft les aan leerlingen op een basisschool in de Haagse wijk Transvaal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Brief van de dag

Opmerkelijk, het pleidooi van schoolbestuurder Jeroen Goes. Kleine scholen kunnen beter sluiten of fuseren, betoogt hij. Typisch een manager waar het onderwijs en de zorg zoveel onder lijden. Het woord ‘kinderen’ komt nauwelijks voor in het stuk. Alleen geld en bezetting.

Ik durf te beweren dat schaalvergroting leidt tot slechter onderwijs. In de (jeugd)hulpverlening geldt: E (effect) = K (kwaliteit) maal A (acceptatie).Volgens mij is dat in het onderwijs ook zo. Alleen kijken naar de K is kortzichtig.

Op grote scholen zijn kinderen anoniemer, worden ze sneller overprikkeld en hebben ze meer moeite met zich overeind houden. Met het risico op gedragsproblematiek en meer uitval (door angst, pesten of onzekerheid). De jeugdzorg loopt er inmiddels van over.

Maar dat is blijkbaar niet in de boekhouding van Jeroen Goes opgenomen. Ook de betrokkenheid van ouders (door hem weggezet als sentimenteel) draagt bij aan de veiligheid op school.

Je kunt het als manager op papier goed regelen, maar het gaat in het onderwijs en in de (jeugd)zorg om het effect. Zorg voor een veilig klimaat waarin mensen elkaar kennen en waarin elkaar aanspreken helpt.

Schaalverkleining werkt. Het zal de jeugdzorg ontlasten en het onderwijs verbeteren.

Frans van Straalen, jeugdhulpverlener en gezinstherapeut, De Rijp

Slogans

Kent u ze nog? De stoere verkiezingsslogans van VVD en CDA? ‘Nu doorpakken!’ (CDA) ‘Handen uit de mouwen in plaats van hand ophouden!’ (VVD). De verkiezingen zijn achter de rug, gelukkig toch weer in de coalitie met een duidelijk regeerakkoord. En een volle pot met euro’s om het voorgenomen beleid ook te realiseren.

Maar dan: een zuchtje tegenwind vanaf het boerenland en poef, met de staart tussen de poten terugtrekkende bewegingen maken. Ben benieuwd naar de volgende verkiezingsslogans.

P. Niessen, Noordwijkerhout

Offer

Eneco en andere energiebedrijven willen dat de overheid de burgers financieel gaan ondersteunen om te voorkomen dat zij hun hoge energierekening niet kunnen betalen. Het laatste dat deze bedrijven willen is dat zij hun klanten moeten afsluiten, wat nu al massaal in Engeland gebeurt. Dit klinkt sympathiek, maar vrij vertaald probeert Eneco de bedrijfsresultaten overeind te houden met geld dat diezelfde burger betaalt via de belastingen, waaronder die op energie.

Mocht de overheid hiertoe wel overgaan, dan lijkt het fair dat de energiebedrijven bijvoorbeeld korting gaan geven op het vastrecht en eventueel behaalde winst storten in de staatskas. Dan weten we of er daadwerkelijk sprake is van humaan beleid.

Menno Silje, Schiedam

Energielabel

Als je weinig te besteden hebt en de kosten van energie gaan zo hard omhoog als de laatste tijd, dan kan je makkelijk in de problemen komen. Zeker mensen die in slecht geïsoleerde huurhuizen wonen kunnen weinig aan hun situatie veranderen. Het wordt daarom tijd om de verhuurders, die investeringen in hun huizen vaak op de lange baan hebben geschoven, te laten meebetalen.

Ik stel voor dat we op basis van het energielabel van een woning een percentage van de energierekening vaststellen dat door de verhuurder betaald moet worden. Bijvoorbeeld 50 procent voor een huis met energielabel G. Hiermee verklein je de kans op energiearmoede en stimuleer je verhuurders woningen te verbeteren.

Bob Veldt, Eindhoven

Energiecrisis

Voorstel voor Energiecrisis II: invoering van de kooploze zondag.

Reinder de Boer, Den Haag

Kamperen

Het zou, vooral in relatie tot de schaarste op aarde én in het land, goed zijn als iedereen na de vakantie overgaat tot kamperen in eigen huis.

Hans Verwimp, Nijmegen

Hitte

Kunnen we al die hitte van nu niet gebruiken om ons de komende winter te verwarmen

Onno-Sven Tromp, Amsterdam

Studentenvereniging

Kroonprinses Amalia ziet ‘voorlopig’ af om lid te worden van het ‘corps’. Het lijkt er op dat het het koninklijk huis totaal onbekend is dat er in alle studentensteden, naast het ‘corps’, diverse andere geschikte(re) studentenverenigingen zijn.

Voordeel van de andere verenigingen is dat Amalia daar in deze meest intensieve periode van haar leven meer mensen uit een ‘gewoon’ milieu zal kunnen ontmoeten met diversere meningen en politieke voorkeuren dan bij het corps. Waarschijnlijk meer dan later in haar carrière.

Cis Keizer, Limmen