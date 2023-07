Stoppen met algoritmes? Doodzonde

Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire lopen mee in de Mars met de Moeders in Rotterdam. Met de mars willen de ouders aandacht vragen voor het toeslagenschandaal. Beeld ANP

Lucas Kroes maakt zich sterk om de overheid helemaal te laten stoppen met algoritmes die fraude moeten opsporen. Ik zou het doodzonde vinden. Algoritmes als zodanig zijn volgens mij een nuttig, logisch en efficiënt middel om tot een (voorlopige) conclusie te komen. Met algoritmes zoals bijvoorbeeld ‘Het hangt aan de muur, het tikt en het geeft de tijd aan’ om vervolgens te concluderen dat de kans erg groot is dat het een klok betreft, is volgens mij niets mis.

Het gevaar zit niet in het algoritme zelf, maar in de manier waarop je met de conclusie omgaat. Is die conclusie bij voorbaat een feit of juist reden voor nader onderzoek? En dat laatste zou het uiteraard moeten zijn.

Om bij mijn voorbeeld te blijven: is het inderdaad een klok of is het misschien een tijdbom?

Hub Janssen, Reuver

Bubbel

Sander Schimmelpenninck haalt diverse (leef)bubbels aan in zijn column over asielzoekers versus expats. Een uitglijder in zijn eigen bubbel is dat je alleen vrienden zou maken in je school-studietijd. Geen kinderen zeker? Via je eigen kinderen doe je heel veel contacten en vriendschappen op.

Gaston Gast, Leeuwarden

Foto’s

Graag wil ik een aanvulling geven bij de 45 suggesties bij opvoedkwesties in het Volkskrant Magazine van 1 juli. Al was uw kinderfeestje nog zo geslaagd (mooi weer, dolle pret, mooie foto’s), zet deze foto’s niet op Facebook of andere sociale media. Er zijn ouders die hier bezwaar tegen hebben. En voor de klasgenoten die niet zijn uitgenodigd (en hun ouders) is het een extra schep zout in de wond.

Piet Diebels, Helmond

Politiek opportunisme

In de Haagse gemeenteraad noemt de PvdA het uit het college stappen door de VVD ‘politiek opportunisme’.

De ene na de andere partij in de Tweede Kamer ziet alsnog af van deelname aan de enquêtecommissie naar de ­corona-aanpak. Uit politiek opportunistische redenen. Het CDA wil het ­coalitieakkoord ter discussie stellen, maar had gerekend/gehoopt op een landbouwakkoord én op de BoerBurgerBeweging in de colleges van alle provincies.

En zo zijn er meer voorbeelden waardoor ik de conclusie moet trekken dat ‘politiek opportunisme’ inmiddels een pleonasme is. Politiek is, zo komt het mij voor, steeds meer ­synoniem met opportunisme.

Cynisch en treurig om te moeten constateren.

Jan Lantink, Nijmegen

Morele plicht

Hoogleraar Transportbeleid Bert van Wee zegt dat werkgevers de morele plicht hebben om werknemers met lagere inkomens tegemoet te komen.Hoe werkgevers en overheid omgaan met hun morele plicht ten opzichte van anderen ondervinden we dagelijks: KLM/Schiphol, Tata Steel, Toeslagenaffaire, Groningen, enzovoort.

Ook de morele plicht van mensen naar elkaar toe laat nogal te wensen over. Dit alles is niet hoopgevend voor de mensen met een lager inkomen.

Koos van Nieuwenhoven, Baarn

Later beginnen

Overvolle treinen nopen de Nederlandse Spoorwegen tot acties. De pavlovreactie − zoals bij alles waar we een tekort aan hebben − is het treinkaartje duurder maken. Dat treft niet alleen de mensen met een smalle beurs, maar is ook niet meer dan symptoombestrijding. Waarom moeten al die mensen per se op spitstijden in de trein zitten? Is dat wel écht nodig?

Een bijdrage kan worden geleverd door de grote onderwijsinstellingen, die door het beginnen van colleges om 08.30 uur, duizenden studenten met ov-kaart dwingen op spitstijd de trein te pakken. Waarom niet wat later beginnen, na de spits, vanaf pakweg 10 uur? Dat geeft direct wat lucht in de treincoupés. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de concentratie van jongeren later op de ochtend beter is.

Overigens zouden veel werkenden ook in de ochtend thuis kunnen beginnen met het checken van hun e-mail en voorbereidende werkzaamheden.

Kortom, help de NS door na te denken over een betere spreiding van reis­tijden.

André Walraven, Goirle

Herdenkingen

Al die herdenkingen overdreven? Wij kunnen ons dus helemaal niet voorstellen wat het is om eeuwenlang achtergesteld te worden.

Elly van den Boom, Den Haag

Basisbeurs

Per september 2023 komt de basisbeurs terug. De maximale duur voor de beurs is 48 maanden, terwijl een de nominale doorlooptijd van een bachelor en master op een technische universiteit vijf jaar bedraagt. Uitstekend idee van dit kabinet om dit soort kansloze opleidingen te ontmoedigen.

Marc Spierenburg, Arnhem