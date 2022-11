Stop met verwijzingen naar Twitter

Elon Musk, de topman van Tesla, SpaceX en sinds kort ook Twitter. Beeld Gilbert Carrasquillo

In de digitale Volkskrant wordt in veel ­artikelen verwezen naar Twitter. Als enthousiast abonnee van de Volkskrant krijg ik zo informatie aangeboden via een bedrijf waar ik helemaal niet enthousiast over ben. Het verdienmodel van Twitter kan er wat mij betreft niet mee door.

Gebruikers opzadelen met ongevraagde advertenties is al niet charmant, maar de handel in data van en over gebruikers zit ruim over de grens. Ook de Volkskrant schrijft regelmatig zeer kritisch over ­dergelijke praktijken. Het doorverbinden van Volkskrant-lezers met Twitter ziet er dan ook vrij typisch uit.

Nu is daar bijgekomen dat Twitter in handen is gevallen van Elon Musk. Aan het wereldomspannende conglomeraat van Musk-ondernemingen is nu een mondiaal digiplatform toegevoegd. De macht die hij met dit expanderende conglomeraat vertegenwoordigt, is moeilijk te overschatten. Denk ook aan zijn bemoeienis met vraagstukken van oorlog en vrede rond Oekraïne en Taiwan. Zo veel ongecontroleerde macht mag niet in handen zijn van een enkeling.

Ik wil de redactie van de Volkskrant daarom vragen voortaan geen verwijzingen meer te doen naar Twitter. Iedere verwijzing levert Musk nog meer macht op.

Dick Rensen, Delft

David Icke

De vrijheid van meningsuiting staat ­altijd onder druk. De Brit David Icke mag Nederland niet in om wat hij denkt en waarschijnlijk gaat zeggen. Dat is radicaal. Blijkbaar verkondigt hij idiote antisemitische complottheorieën. Maar er zijn zoveel theorieën ‘idioot’.

Het idee dat mannen de hele geschiedenis wereldwijd hebben samengespannen om vrouwen te onderdrukken. Het idee dat de wereld vergaat over vijftien jaar. Het idee dat mannen vrouwen kunnen worden. Het idee van de oerknal. Het idee dat de wereld in zeven dagen is geschapen. Er is bijna geen theorie die niet grenst aan het irrationele. Vrijheid van meningsuiting kan zeker leiden tot haat en belediging, maar deze nadelen wegen totaal niet op tegen de voordelen.

Wie dat niet wil snappen, is tegen vrijheid of hardleers.

Hans Kellerhuis, Utrecht

Migratie

Grofweg kun je hierover in het land twee stromingen onderscheiden. Aan de linkerkant de ‘iedereen is zielig, dus welkom’-­doctrine, terwijl bij rechts het ‘genoeg is genoeg, dus grenzen dicht’-geluid dominant is. Daartussendoor speelt het probleem van de tekorten op de arbeidsmarkten. Een argument voor links, zou je denken. Rechts ziet dit anders, met minder deeltijd, dus met een paar uurtjes ­erbij voor iedereen is er eigenlijk niets aan de hand.

Toch, los van het ideologisch gekissebis kun je de tekorten op arbeid heel goed rationeel oplossen met contracten. Drees junior met zijn partij DS’70 verkondigde deze oplossing al in de jaren zeventig, toen we nog willens en wetens volop arbeid uit het buitenland haalden.

Je hoort hier weinig over, maar je kunt je afvragen wat er nu tegen zou zijn om arbeidsmigranten te binden aan een ­tijdelijk werkcontract. Bovendien haal je hierdoor de angel uit de migratiediscussie en kunnen de ideologen ter linker- en rechterzijde hun principes hierover veel zuiverder over het voetlicht brengen.

Jan Zwetsloot, Spaarndam

Op de bonnefooi

Plan je reis kort voor vertrek in de Reisplanner, zo luidt het officiële advies van de NS. Kennelijk begrijpt men daar niet de betekenis van het woord ‘plannen’. Kort voor vertrek plannen noem ik namelijk ‘op de bonnefooi reizen’. De NS heeft hiermee de hoop op een beheers­bare dienstregeling volledig opgegeven

Eelco Menkveld, Den Haag

Bedwelmen

Wat het ruimen van kippen betreft, meent de voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders: ‘CO2 is het meest humane om te ruimen: de kip valt in slaap en sterft binnen een paar uur in zijn slaap’.

Dat biedt perspectief voor het leven op aarde, als de mens zich door eigen toedoen laat bedwelmen door broeikasgas CO2. In slaap gesukkeld zijn we alvast.

Math van den Hoef, Utrecht

Wolf

Op 28 januari 2019 schreef ik in een brief aan de redactie: ‘Nog even (...) en de wolf geeft pootjes net als de vos’. Nu is het ­zover, de wolf eet bijna uit de hand. Toch, en ik verschil hierbij van mening met Elma Drayer, zou de wolf wel degelijk een functie kunnen hebben in Nederland door het doden van het teveel aan ganzen, damherten, reeën en niet te vergeten bevers.

Maar daar zijn wel veel meer wolven voor nodig. En wij, met name de natuur­stylisten, lopen daarbij erg in de weg. Door ons is een schaap natuurlijk ook veel makkelijker snacken.

Overigens: door het doden van grote hoeveelheden schapen dragen wolven ook nog eens bij aan de oplossing van het stikstofprobleem.

Elly van den Boom, Den Haag

Pensioengeld

Mogelijk kan de Tweede Kamer voor een antwoord op de vraag hoe 1.500 miljard euro pensioengeld te verdelen te rade gaan bij leden van de Partij tot Likwidatie van Nederland. Die partij deed mee aan de verkiezingen in 1981 met het idee om Nederland op te heffen, hetgeen alle Nederlanders 1 miljoen gulden zou opleveren. Dat kreeg de steun van 826 kiezers.

Bij diezelfde verkiezingen haalde Hans Janmaat met de Centrumpartij 12.242 stemmen, niet genoeg voor een zetel. De moraal van dit verhaal: als je maar lang genoeg wacht, worden absurde ideeën vanzelf gewoon.

Bo de Lange, Hilversum

Energieslurpend

De analyse van 3 november, over de al dan niet te boeken klimaatwinst wanneer er geen fruit of groente meer wordt ingevlogen, meldt dat per vliegtuig zo’n vijftig keer meer broeikasgas wordt uitgestoten dan bij vervoer per schip. Ik zou wel eens willen weten hoeveel broeikasgas het kost – per schip of per vliegtuig – om de talloze flessen wijn uit Nieuw-Zee­land, Australië, Zuid-Afrika en Californië hier in de schappen te krijgen. Er zal zeker goed aan verdiend worden. Maar, zuipen we met z’n allen nu zo veel dat deze energieslurpende import nodig is?

Mario Verhoeven, Amsterdam

Price-gouging

In ‘Boodschappen (te) duur? Zo bespaar je tientallen euro’s’ stelt de auteur dat ‘door schaarse grondstoffen en door de hoge energieprijzen de prijzen van voedingsmiddelen gemiddeld 12,8 procent hoger [zijn]’. Onzin natuurlijk, want in hetzelfde tijdsbestek rapporteert groot bedrijf na groot ­bedrijf recordwinst.

In ruil voor een chocolate chip-koekje of persoonlijke aanbieding laat de veelal nietsvermoedende consument zijn of haar koopgedrag tegenwoordig exact in kaart brengen met een pasje op naam of een app. Hiermee kunnen onder meer de supermarkten heel precies bepalen wat een product mag kosten voor ­winstmaximalisatie, zogenaamde price-­gouging. We staan erbij en kijken ernaar.

Elke keer dat ergens staat dat iets duurder wordt door inflatie, krab jezelf achter de oren en denk: inflatie of price-­gouging? Dat koekje is niet gratis.

Mattie Frambach, Amsterdam