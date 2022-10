Stop met ontzag voor 'stoer' gedrag

De Russische president Vladimir Poetin en de Russische premier Dmitry Medvedev begroeten elkaar in Moskou. Naast Medvedev staat Sergei Soerovikin, de nieuwe bevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne. Beeld AFP

Media noemen de nieuwe bevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne, Sergej Soerovikin, ‘keihard, wreed, meedogenloos, genadeloos, een ijzervreter’. Hijzelf en de Russische president Vladimir Poetin zullen het als complimenten beschouwen.

Na elk geweld uiten media vooral ontzetting en ontzag. Dit stimuleert juist ‘stoere’ gebruikers van geweld. Milieu­vervuilers, geweldplegers, verkrachters, criminelen en oorlogshitsers zijn niet slim of stoer, maar dom, bang en laf.

Dom, omdat ze dingen kapotmaken die niemand, laat staan zijzelf, financieel, technisch, medisch en psychologisch kunnen repareren en milieu­neutraal kunnen opruimen. Dom, omdat ze, zoals nu de Russen, eigen schaars kruit verschieten, eigen financiële middelen uitputten of op korte of langere termijn andere schade oplopen.

Ze zijn bang dat hun tegenstander het gelijk aan zijn zijde heeft, en betere argumenten, techniek, tactiek of moraal. Ze zijn bang dat hun groepsgenoten ze niet als doortastend of sterk zien.

Laf zijn ze, omdat het ‘stoere’ optreden altijd gericht is tegen mensen die qua verrassingseffect, postuur, aantal, bewapening of zwaarte van voertuigen duidelijk de mindere zijn. Laf, omdat ze geen verantwoordelijkheid nemen voor hun daden en zich verschuilen anonimiteit of een groep. Laf, omdat ze eigen fouten niet durven toegeven.

Als wereldwijd ‘stoer’ gedrag voortaan niet meer automatisch als ontzettend en ontzagwekkend, maar vooral als ‘DBL’ (dom, bang en laf) benoemd wordt, zou dit de mensheid op den duur misschien kunnen helpen.

Cis Keizer, Limmen

Herinnering

De premier heeft ‘Ik heb er geen actieve herinnering aan’ vervangen door ‘Ik kan niet reconstrueren of ik het toen al wist’. Het voordeel van kranten (terug)lezen is dat je kan reconstrueren dat je het toen al wist.

Elly van den Boom, Den Haag

Dierpopulaties

Dierpopulaties dalen en het principe is simpel: wij erin, zij eruit. Meer wij, minder zij. Alleen jammer dat we niet zonder ze kunnen.

Mark Molenaar, Utrecht

Overbevolking

Graag reageer ik op de ingezonden brief van Dick Speijers over overbevolking in de krant van 12 oktober.

Hannah is zaterdag jarig. Ze verwacht zestien gasten, verdeeld over de hele dag. Ze heeft een taart voor zestien personen gekocht. Om elf uur ’s ochtends zijn er al zeven gasten op bezoek geweest. Ze zijn zich zó te buiten gegaan aan de taart dat er nog maar twee stukjes over zijn. De laatste negen gasten moeten het er maar mee doen.

Overbevolking is het basisprobleem niet. De aarde biedt genoeg aan iedereen. Overconsúmptie is het probleem. Je kunt de genodigden die het laatst aanschuiven niet verwijten dat ze met teveel zijn.

Ida Sluiskes, Aalten

Woningbouw

De beslissing van het kabinet om de komende jaren significant meer woningen te gaan bouwen in de laaggelegen Randstad ten opzichte van het hoger gelegen oosten van het land brengt op de lange termijn een enorm risico met zich mee. Honderdduizenden gezinnen zullen zich vestigen op plekken die nu al onder druk staan van een zakkende bodem en wateroverlast. Omdat deze woningen, logischerwijs, vooral betaalbaar moeten zijn, is er een kans dat deze risico’s niet goed meegenomen worden in de bouw. Is deze woningcrisis geen unieke kans om de kloof tussen het westen en het oosten te verkleinen en meer woningen te bouwen op de hoger gelegen plekken in het noorden en oosten van Nederland?

Mees van Milligen de Wit, Amsterdam

Fouten

Niet zulke lovende conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van de tweede coronagolf. Verwarrend en zwalkend beleid, waarvoor weinig tot geen wetenschappelijke onderbouwing is. Niettemin is minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid er als de kippen bij om te reageren op de bevindingen van de Onderzoeksraad: jawel hoor, hij weet zeker dat de maatregelen zin hadden ‘als totaalpakket’.

Tja, je hoeft er geen arts of minister voor te zijn om te stellen dat wanneer mensen elkaar heel veel minder tot niet ontmoeten (bijvoorbeeld door schoolsluiting en avondklok) er ook minder besmettingen van welke ziekte dan ook plaatsvinden. Is het echt zo moeilijk te erkennen dat er fouten zijn gemaakt? Pas dan kun je namelijk leren van je fouten, zo leert iedere verbetercyclus.

Nanette Haze, Nijmegen

Energiekosten

De ziekenhuizen vrezen de hoge energierekeningen de komende maanden. Het water staat ze aan de lippen. Direct wordt naar de overheid gekeken om daar iets aan te doen.

Ik stel voor dat de zorgverzekeraars dit jaar het budget dat ze hebben voor reclamecampagnes in de laatste weken van het jaar doorschuiven naar de ziekenhuizen om de energiekosten mee te betalen. Omdat er geen personeel te vinden is voor de callcentra die nodig zijn om alle heen en weer schuivende klanten te woord te staan, blijft hier ook geld over.

Timmy Hartmann, Wageningen

Minder douchen

In de rubriek Beter Leven was te lezen dat we gemiddeld 7,4 minuten douchen en dat met het nieuwe prijsplafond van 1,45 euro per kuub een douchebeurt 0,49 euro kost. In mijn gezin douchen we een keer per week. Ieder gezinslid heeft twee handdoeken en twee washandjes hangen, een paar voor handen, gezicht nek en oksels en een paar voor de schaamstreek.

Vergeleken met elke dag douchen, scheelt dat zes douchebeurten per persoon per week en bijna driehonderd per jaar, of bijna 150 euro per persoon. En het is nog veel beter voor de huid ook.

Jan de Graaff, Schagen

Greenwashing

Teun van de Keuken heeft volkomen gelijk met zijn constatering dat Albert Heijn de verduurzaming tegenhoudt. Het is echter (bij Albert Heijn, maar ook bij hun concullega’s) nog veel erger.

Een aantal jaar geleden werd met veel bombarie aangekondigd dat er ‘binnen een paar jaar vrijwel uitsluitend biologische producten’ verkocht zouden worden. Dat resulteerde in een redelijk assortiment biologische producten, maar stap nu een willekeurige grootgrutter binnen en je vindt 14 meter plofkip, treurvarken en droefkoe in de schappen en hooguit 30 centimeter biologisch vlees, en dan vaak ook alleen nog maar gehakt, in drie soorten.

Met groenten is het ietsje beter, maar de beschikbaarheid is zeer variabel. Sinds het aantreden van de nieuwe ceo Marit van Egmond is het er niet beter op geworden. Ze wil blijkbaar heel graag ‘one of the boys’ zijn en zet vol in op winstgroei, en niet op duurzaamheid.

Andries Krijgsman, Demen