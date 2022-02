Stop met demoniseren scheefhuurder

Woonprotest tegen de hoge huur- en verkoopprijzen bij een aantal locaties in Bickerseiland, Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

Brief van de dag

Ik ben gepensioneerd, heb een middeninkomen en woon in een zogenoemde sociale huurwoning. In de jaren tachtig kon iedereen een huis huren ook al had je een midden- of hoger inkomen.

Gaandeweg werden de spelregels veranderd en werd de term sociale huurwoning ingevoerd. Mensen met een midden- en hoger inkomen die in hun huurwoning wilden blijven, zoals mijn vrouw en ikzelf, werden scheefhuurders en gedwongen meer te betalen. Veel ouderen die, net als wij, nog steeds in hun destijds rechtmatig gehuurde woning verblijven, betalen binnenkort als straf 50 of 100 euro per maand meer. En dat ieder jaar opnieuw.

De term scheefwonen wordt nog steeds door de VVD, als enige regeringspartij, gebezigd in haar standpunt over huren: ‘Scheefwonen pakken we aan.’ Dit schept een doelbewust negatieve beeldvorming om anderen te beïnvloeden door deze partij van de eigen woning, de hypotheekrenteaftrek en het niet belasten van het vermogen van de eigen woning. Het zij de woningbezitters van harte gegund.

Het vermogen van de huurders vormt echter geen stijgende, maar een negatieve spiraal. Waarom gunt men ons niet een betaalbare huur zonder gedemoniseerd te worden als scheefhuurder?

Gerard van de Laar, Zandvoort

Wennen

Het wordt even wennen: mijn kinderen – met Nederlandse ouders, grootouders, overgrootouders – worden door het CBS (Feiten bij de borrel, 19/02) niet langer gezien als van Nederlandse herkomst. Ze worden geregistreerd als migrant, omdat ze tijdens een verblijf van hun ouders in het buitenland niet in Nederland zijn geboren.

Michael Oosterhout, Gouda

Eerherstel

De daders van extreem geweld zijn niet gestraft, is een van de conclusies van het grote onderzoek over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Wie wel gestraft zijn, en streng ook, waren ‘zij die niet gingen’, de Indië-weigeraars, tot gemiddeld drie jaar gevangenis. Er is in totaal – zo wordt gezegd – vijftien eeuwen gevangenisstraf opgelegd.

Het waren pacifistische christenen, antikoloniale communisten, antimilitaristische humanisten. Zij stonden toen al aan de goede kant van de geschiedenis. Zij wisten wat heel Nederland nu weet: het was geen politionele actie, maar een (letterlijk) volbloed oorlog.

Premier Rutte bood namens de regering excuses aan ‘aan eenieder in ons land die met de gevolgen van de koloniale oorlog in Indonesië heeft moeten leven’. Veteranen worden in het bijzonder genoemd. Dienstweigeraars niet. Zijn de verontschuldigingen ook voor hen bedoeld?

Indië-weigeraars hebben geprobeerd via een revisieproces hun strafvonnissen nietig te laten verklaren. De Hoge Raad heeft dat in 2013 kort en bondig afgewezen. Omdat een juridische rehabilitatie niet mogelijk blijkt, is het aan de politiek nu aan de paar honderd weigeraars van toen met terugwerkende kracht en in duidelijke taal eerherstel te verlenen. Voor de meesten zal het waarschijnlijk postuum zijn.

Stan Meuwese, Amstelveen

Trawanten

Waarom vragen jullie je af wie de ‘trawanten’ zijn van stikstofbestrijder Johan Vollenbroek (Zaterdag , 19/2)? Helpers of bondgenoten geeft een heel andere toon aan dit interessante verhaal.

Hester van Ouwerkerk, ’s-Hertogenbosch

Sportief

Wat een bijzondere sportman die Kai Verbij. Gesproken wordt over een mislukte rit en falen. Maar bekijk het eens van deze kant : Hij weigerde zich voor de Canadees te storten. ‘Want zo zit ik niet in elkaar.’ Hij gaf zijn tegenstander de kans een goede race te voltooien. Voor mij de ware kampioen van de Spelen, zonder af te doen aan de prestaties van de anderen.

Jan Pijpker, Uithuizermeeden

Monster

De Volkskrant begint een zorgwekkende afkeer te vertonen van denkende vrouwen. Tot tweemaal toe werd de afgelopen maand een mankritische vrouw in tekeningen afgebeeld als castrerend monster: schilderes Jeanne Bieruma Oosting, vorige week columniste Aaf Brandt Corstius. Vervolgens werd Daniela Hooghiemstra door een collega-columnist afgeserveerd als rijke erfgename en hockeyvrouwtje. Nu is het sowieso beneden peil om iemands afkomst in een discussie als argument te gebruiken maar ten minste zo erg was zijn denigrerende toon over haar werk. Hooghiemstra heeft een respectabele stapel boeken gepubliceerd, waaronder een knap proefschrift over Kees Boeke. Ze behoort tot de zeldzame columnisten die in staat zijn met originele verbanden uit te stijgen boven de waan van de dag. Erg jammer dat we haar niet meer kunnen lezen.

Jolande Withuis, Zutphen