Stop met ‘apenpokken’ en kies voor pox-5

Controle van de lichaamstemperatuur op de Indonesische internationale luchthaven Soekarno-Hatta om verspreiding van het eerder bij een reiziger geconstateerde apenpokkenvirus te voorkomen, mei, 2019. Beeld NurPhoto via Getty Images

Apen en pokken in een virusnaam is passé zegt wereldgezondheidsorganisatie WHO. Stigma en racisme liggen op de loer. Dat denkt de WHO terecht: ‘voorlopig alleen een specifieke risicogroep, namelijk mannen die seks hebben met mannen en veel verschillende sekspartners hebben’ (Ten eerste, 15/8). Dacht ik al wel, gelukkig, niet voor mij.

Stop gewoon met die onzin. Covid-19 als naam was snel ingeburgerd, maak er pox-5 van. Bekt goed, voor alle varianten die komen is er een mooi genderneutraal nummer. Maar de grootste winst voor ons allemaal is dat ‘gewone’ mensen misschien bedenken dat zij pox-5 ook ‘gewoon’ kunnen krijgen. Door contact met de blaasjes, via besmette kleding, door een beet van een besmet knaagdier en zelfs, net als bij covid, via besmette deeltjes in de lucht. Covid-69 zullen we overslaan.

Luc de Vries, huisarts, Diepenheim

Indië-herdenking

Had Thom de Graaf bij de organisatie van de Indië-herdenking op 15 augustus niet even een paar jaar kunnen wachten met het doorvoeren van allerlei woke-gedreven veranderingen tot iedereen die de verschrikkingen van Japanse internering en Bersiap zelf heeft meegemaakt is overleden?

Nu krijg ik een app-berichtje van mijn moeder ‘VK pagina 8-9 ten eerste daar werd ik heel humeurig van’.

Gevraagd naar een toelichting, ervaart zij dat een in 1942 wit meisje van 11 jaar nu ruim tachtig jaar later feitelijk ervan wordt beschuldigd dat zij er zelf voor zou hebben gekozen om daar destijds te wonen. Een gevalletje eigen schuld dikke bult dus.

Dat het comité-15 augustus dit beeld doet ontstaan bij een eerstegeneratieslachtoffer is uitermate beschamend en bewijst dat het comité geen recht meer doet aan eerstegeneratieslachtoffers.

Paul Leerink, Heiloo

Treurig

Bijzonder treurig dat na zo’n goed en noodzakelijk stuk van Rob Vreeken over (de reacties op) het recente Amnesty International rapport over Oekraïne, zo’n van-dik-hout-zaagt-men-plankencolumn van Elma Draijer verschijnt.

Mijn ervaringen in onder meer Bosnië, Kasjmir, Hoorn van Afrika en onlangs Oekraïne, bewezen hoezeer Amnesty’s rapporten cruciaal zijn voor conflictanalyse/-bemiddeling en wederopbouw. Oorlog is smerig, overal en altijd en aan beide kanten.

Nuance is belangrijk, maar je kop in het zand steken zal op termijn desastreus uitpakken en op korte termijn slechts ten goede komen aan het verergeren van oorlogsellende.

Marjan Lucas, Nijmegen

Energietarieven

Eneco maakt zich zorgen over het aantal klanten dat hun elektriciteitsrekeningen niet meer kan betalen. Het ten koste van de te maken winst verlagen van de tarieven is uiteraard geen optie, Eneco moet immers zelf het gas dat gebruikt wordt voor het opwekken van de elektriciteit op de (internationale) markt inkopen.

Eneco levert ook stadsverwarming. Het daarvoor geldende tarief is inmiddels bij mijn Vereniging van Eigenaren van 17,58 euro (in 2015) via 19,29 euro (in 2016) en 21,02 euro (in 2020) gestegen tot 36,17 euro per gigajoule (een maat voor de hoeveelheid geleverde energie, exclusief btw). En dat terwijl hier in ons geval geen kubieke meter gas aan te pas komt.

Pogingen om bij Eneco na te gaan wat er wordt betaald voor het door de Afvalverwerking Rijnmond (AVR) leveren van restwarmte liepen, net als aan AVR gestelde vragen over wat zij in rekening brengen voor het leveren van hun restwarmte, op niets uit.

Eneco stelt alleen dat het tarief aan de eisen van de Autoriteit Consument en Markt voldoet, omdat het lager is dan het door de ACM gestelde maximum. Dit alles terwijl het de bedoeling is om het toepassen van stadsverwarming te stimuleren.

Sjoerd Keegstra, Rotterdam

Apen

In haar meest recente column vergelijkt Cindy Hoetmer (Magazine, 13/8) het wangedrag van Amsterdamse corpsleden met een troep bronstige apen aan de lsd, implicerend dat dit psychedelicum leidt tot psychopathisch machogedrag zoals het bekritiseren van wederzijdse piemels en het pissen in andermans bierglazen.

Een vrij oneerbiedige classificatie van lsd, een middel dat bekend staat om haar ego verkleinende en reflexieve eigenschappen. Ik kan u verzekeren dat de cultuur binnen het corps zachtmoediger en gelijkwaardiger zou zijn als er in plaats van pils enkele liters lsd uit de tap zouden vloeien.

Kenan de Leeuw, Amsterdam

Bijzonder

Wat een bijzonder interview met Liesbeth Woertman naar aanleiding van haar nieuwste boek Wie ben ik als niemand kijkt? (Magazine, 13 augustus).

Ik heb het twee keer achterelkaar gelezen en ben diep onder de indruk van haar visie op de ouder wordende vrouw, haar manier van verwoorden en haar openhartigheid.

Marian Hulscher, Doesburg