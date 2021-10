Stop met aanwijzen van ongevaccineerden als zondebok

Coronaprotest in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

Brief van de dag

Als historicus verbaas ik me over het gemak waarmee in de politieke discussie over coronavaccinatie ongevaccineerden als zondebok worden aangewezen. In de Volkskrant van 27 oktober bijvoorbeeld in de columns van Frank Heinen en Max Pam en de Brief van de dag van Jan Derksen.

Enig historisch besef leert dat het aanwijzen van een zondebok in de geschiedenis nog nooit tot iets goeds heeft geleid. Het geeft te denken dat artsen en leden van het Outbreak Management Team in het debat waarschuwen voor het inperken van individuele vrijheden en voor polarisatie, terwijl door minister Hugo de Jonge en sommige columnisten de jacht op de ongevaccineerde geopend lijkt.

Mijn advies aan beleids- en opiniemakers: lees eens een goed geschiedenisboek en leer van de meer verzoenende toon van de medici in het debat.

Remy Balistreri, historicus, Dordrecht

Veilig thuis?

De belangen van kinderen en ouders zijn lang niet altijd dezelfde. Veel ouders zijn volkomen ongeschikt voor het opvoeden van kinderen. Tijdens het begin van mijn loopbaan als psycholoog bij een crisiscentrum werd ik daar meteen al mee geconfronteerd.

Mijn eerste cliënten waren zonder uitzondering thuis het slachtoffer geworden van misbruik en incest. Als ik dan de ouders sprak werd dit ontkend, naar de jongere zelf gewezen of vergoelijkt. Later in het Gezinshuis van Stichting de Opbouw hetzelfde liedje. Bij ons werden kinderen geplaatst die ernstig verwaarloosd waren of geweld hadden ondergaan thuis.

Vaak dacht ik: ‘Wat ben ik blij dat ik door een minderjarige moeder ben opgevoed en dat er geen rotzak van een vader bij was.’

Mijn jeugd was verre van een pretje, maar ik was een geluksvogel als ik het vergeleek met alle jongeren die ik later in de drugshulpverlening, reclassering of jeugdinrichtingen tegenkwam. Het gezin, het ouderlijk huis is voor talloze kinderen en jongeren niet de plek waar ze veilig opgevoed worden. Laten we vooral de belangen van het kind en de jongere voorop blijven stellen.

Jan Bouman, Zeist

Viruslessen

We moeten leren van corona en extra bedden op de ic zetten. Maar was voorkomen niet beter dan genezen? Bij het schrijven van het kinderboek Viruswereld leerde ik dat we de kans op pandemieën kunnen verkleinen door minder bomen te kappen, minder vlees te eten en minder te vliegen. Drie maatregelen die ook geweldig helpen tegen klimaatverandering.

Bovendien hebben we van corona geleerd dat vroeg ingrijpen minder schadelijk en goedkoper is dan nog even afwachten. Dat is mijn andere gratis tip voor de klimaattop in Glasgow.

Marc ter Horst, Nijmegen

Coronapas

In ‘Cijfers bij het nieuws’ lees ik dat de ongevaccineerden boven de 50 jaar nu verantwoordelijk zijn voor de meeste opnames van coronapatiënten in het ziekenhuis. Kunnen we dan heel snel de optie van tafel halen om een coronapas verplicht te stellen in het hoger onderwijs? Jongeren met corona zorgen niet voor overbelasting in de zorg. Toegang tot onderwijs is juist voor kritische ‘wappies’ van groot belang.

Justine Zuidgeest, Heemstede

Energie

Burgers worden aangemoedigd om tochtstrips te kopen dan wel hun huizen te isoleren. Maar de horeca mag ongestraft de terrasverwarmers laten loeien. Dat werkt niet echt motiverend.

Hans van Noord, Utrecht

Heelal

Wetenschapsredacteur en astronoom George van Hal kocht zes ruimtestenen online om zo het heelal aanraakbaar te maken. Hij had net zo goed de deur kunnen uitstappen en een willekeurige steen kunnen oprapen. De aarde maakt tenslotte ook deel uit van het heelal.

Erik Badings, Zwolle

Brieven

Sheila Sitalsing neemt in haar column een aantal eigenschappen op de korrel die volgens haar onterecht als vanzelfsprekend aanwezig worden beschouwd bij alle 18-jarigen. Als voorbeeld verwijst ze onder andere naar de ‘ingezondenstukkenpagina’ van een willekeurige krant, niet naar die van de Volkskrant in het bijzonder.

Gerrit Voortman voelt zich als briefschrijver in die krant aangesproken en tekort gedaan. Hij roemt het hoge niveau van de brieven in de Volkskrant, die volgens hem uitblinken in eloquentie, nadenkendheid en betrokkenheid. Hij neemt het tevens op voor de betrokken brievenredactie die al deze pareltjes telkens vakkundig selecteert.

De kritische lezer zal echter kunnen vaststellen dat ook in bijdragen aan de Volkskrant niet zelden sprake is van luchtfietserij, ontbrekende logica en strijdigheid met de feiten. De redactie die deze brieven toch selecteert is dus evenmin altijd een toonbeeld van objectiviteit en weldenkendheid.

Ook in de Volkskrant blijkt men impulsief en ongefundeerd te kunnen reageren en regelmatig het gevoel een grotere rol te laten spelen dan de rede. Mede daardoor wordt in beginsel het gelijk van Sheila Sitalsing bevestigd. De verontwaardiging van Voortman is onterecht.

Ton ten Barge, De Heurne