Stop het veldgeweld bij voetbal, en leer van rugby en hockey

Opstootje in de eerste helft bij Eredivisieduel Ajax-PSV, 11 november 2020. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In alle commentaren rond het aanstekerincident bij Feyenoord-Ajax mis ik opnieuw de naar mijn idee meest relevante kijk op de kwestie: het geweld op de voetbaltribune is een weerspiegeling van het geweld op het veld.

De manier waarop de spelers elkaar treiteren en fysiek naar het leven staan, het spel proberen te ontregelen en de scheidsrechter bejegenen, fokt het publiek op. Dat is in geen enkele andere sport het geval.

Neem rugby: praten tegen de scheidsrechter wordt bestraft met een penalty. En al is het de meest fysieke van alle teamsporten, opzettelijke pogingen de tegenstander te blesseren komen nauwelijks voor. Hockey: de zuivere speeltijd maakt tijdrekken tot een zinloze bezigheid. En dan de VAR, die ondermijnt de autoriteit van de scheidsrechter nog verder. Ook hier laat hockey zien hoe het veel beter kan. Dus voetbalbonzen, dóé eens wat aan dat verziekte spelletje.

Cees Guikers, Wamel

Stofzuigerindustrieel

In de allerlaatste woorden van de dubbeldikke paaskrant krijgen milieu- en wokeactivisten een veeg uit de pan van de rijke grootindustrieel Dyson, met diens impliciete afkeer van iedereen boven de 40. Alsof hij met zijn stofzuigers een betere bijdrage levert aan het klimaat en de wereldvrede dan Greta Thunberg.

Ik zie heus de schaduwkanten van woke-cancelling en het op eieren lopen met terugwerkende kracht en de gedachtenpolitie, en ik heb heus ook respect voor een superdoener, maar Dyson is zijn fabrieksbaan naar het hoofd gestegen. Zonder Greta meer Ceta en dankzij woke eindelijk wat meer beweging in de witte bastions.

Jaap Slingerland, Utrecht

Foute grappen

Samir en Adil vinden het zelf een melige grap om wat te kletsen over het onthoofden van Geert Wilders live op Facebook. Dat hoef je toch niet serieus te nemen? Volgens hen moet je dat zien in de context van een gezellige bijeenkomst van wat vrienden. Ook hun belangstelling voor gewelddadige IS-video’s en teksten van islamgeleerde Ibn Taymiyyah vinden zij niet meer dan een onschuldig tijdverdrijf. Zij zien zichzelf nu als slachtoffer van eenzijdige beeldvorming over moslims.

Het is bekend waar die IS-video’s voor staan en ook is bekend dat veel islamitische terroristische daden plaatsvinden onder verwijzing naar Ibn Taymiyyah. Diens zienswijze betekent afwijzing van de democratische seculiere rechtsstaat, strijd tegen ongelovigen en streven naar dominantie van de islam, met al dan niet gewelddadige middelen. Nee, Samir en Adil stellen mij niet gerust. Integendeel.

E.A. de Vries, Wageningen

Nou nee

‘Als een verkrachting ‘seks zonder instemming’ is en alle mensen die dat hebben meegemaakt aangifte zouden/konden doen, ben ik benieuwd hoeveel mannen er nog zouden rondlopen zonder strafblad’, lees ik bij ‘Seks met Joy’ in het Magazine.

Sorry, zonder iets af te willen doen aan haar ervaringen en die van vele vrouwen, protesteer ik tegen wat ik als een onterechte insinuatie ervaar, ik voel me als man persoonlijk aangesproken. Het lijkt alsof vrijwel íédere man wel een keer iemand anders heeft gedwongen tot niet-consensuele seks. Nou nee dus. Ik ben geen verkrachter en zal het nooit worden, en ik vermoed dat ik niet de enige man ben die dit kan zeggen.

Vincent van Steen, Breda

Hoogste woord

Schitterend artikel over de eigen rol van Nederland in de stikstofcrisis. Het laat zien dat Nederland het hoogste woord heeft als andere jongetjes in de EU-klas zich niet aan de regels houden die wij nota bene met zijn allen hebben afgesproken. Zie onze reactie richting Polen, Hongarije en, eerder, Italië. Maar als de leraar in de figuur van een Eurocommisaris het wáágt om ons aan te spreken omdat wij de regels over natuurbescherming aan onze polderlaars lappen, is Leiden in last. En Den Haag. En tegenwoordig Deventer ook.

Peter Lommerse, Almere

Betaalbaar wonen

Vanuit een piepkleine woning in Groningen hebben we ons verlekkerd aan de mooie spullen in het Magazine om compact te wonen. In de inleiding staat het woord ‘betaalbaar’. Handig, die lamp annex bijzettafel ‘Option’. Prijs: 1.850 euro. We zitten nu klem en zoeken een grotere woning, klein wonen is voor ons niet haalbaar.

Nynke Klompmaker en Bunzing Schrijer, Groningen