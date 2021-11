Stop de verloedering van het politieke debat

Thierry Baudet tijdens een debat over het coronavirus. Beeld ANP

Brief van de dag

Een helder stuk van Arnout Brouwers over hoe te reageren op de partijen die hun verdienmodel hebben gemaakt van het schofferen en veroorzaken van zoveel mogelijk kwaadaardige ophef. Het komt van de partijen die weer terug willen naar de blanke beschaving van vroeger, maar zelf juist een toonbeeld zijn van onbeschaafdheid en verloedering van normen en waarden. Ze bezigen een platte taal waarvan je hoopt dat je kinderen het nooit zullen horen: ronduit onbeschoft en onbeschaamd.

Brouwers schetst in zijn stukje het dilemma: als we er niets van zeggen dan gaat het van kwaad tot erger, maar wordt er in de media wél aandacht aan besteed dan bereiken de amokmakers hun doel: aandacht.

Maar wat helpt dan wel? De overgrote meerderheid van fatsoenlijke Kamerleden laat het doorgaans gelaten lopen en zegt uit respect te blijven zitten als er voor de zoveelste keer schandalige taal wordt uitgekraamd. Maar waarom rekken de Kamerleden het begrip respect zodanig op dat het geen betekenis meer heeft? Als je voor deze mensen met deze ideeën en dit taalgebruik respect hebt, is er dan nog iets te bedenken waarvoor je geen respect hebt? Het parlementaire debat zo laten verloederen is de ­democratie laten verloederen. Dat zouden de Kamerleden nu moeten willen stoppen.

Volgens mij is er nog maar één serieuze reactie mogelijk om het gevaar te keren: de verantwoordelijke partijen compleet isoleren, dus een cordon sanitaire waarbij de ‘normale’ partijen elk contact met de extreme partijen vermijden en de zaal uitlopen als zij aan het woord zijn. Maak zo duidelijk dat er grenzen zijn die niet mogen worden overschreden.

Jan Vos, Groningen

Forumpolitiek

De misvatting van Forum voor Democratie over het gelijkstellen, of volgens FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren het ‘vergelijken’, van de situatie van de huidige ongevaccineerden met die van de Joden, homoseksuelen, zigeuners, Jehova’s getuigen en nog vele anderen in de Tweede Wereldoorlog, is zo misplaatst dat parlementariërs zich aan hun stand verplicht voelen om alsmaar ‘met klem’ te vragen of de Kamerleden van Forum werkelijk achter deze beweringen staan.

De bedreiging van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma door FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen (‘Er komen tribunalen’) was een dieptepunt. Al werd dit na veel horten en stoten, een schorsing en een vermeende wirwar tussen de voorzitter en de ­Kamerleden, uiteindelijk enigszins ingetrokken. Het was immers niet persoonlijk bedoeld: Sjoerdsma was niet de énige die uiteindelijk voor het tribunaal mag verschijnen.

De politiek die Forum voor Democratie op dit moment voert, is gebaseerd op hetgeen het pretendeert het meest te verachten: scorebordpolitiek, uitloktaferelen en provoceer­betogen. De enige verwachting die Forum steeds weet waar te maken is dat het alle verwachtingen steeds overstijgt. Forumpolitiek.

Merlijn van Leerzem, Breda

Rancune-uitbaters

Sheila Sitalsing meent dat de pers te veel aandacht geeft aan het rechts-radicale gedachtengoed van Forum voor Democratie. Zij noemt dit ‘de oude reflexen’ van jarenlang aandacht door de pers en dan de vraag of we ze niet beter kunnen doodzwijgen. Zij spreekt over ‘rancune-uitbaters, complotidioten en halve garen’.

Het punt is alleen dat deze ‘halve garen’ wel onderdeel uitmaken van het politieke landschap en grote groepen volgers hebben. Had de pers Donald Trump ook dood moeten zwijgen? Laten we oppassen provocateurs te negeren. Het gevolg is dat het geweld gaat regeren in plaats van de democratie.

Martin van den Berg, Utrecht

Misplaatst

Vergelijkingen van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog met personen die het niet eens zijn met het kabinetsbeleid komen regelmatig voor. We hoorden dit eerder van Farmers Defence Force en nu weer bij Forum voor Democratie: ‘De wegkijkende uitsluiters zijn de nieuwe nazi’s en NSB’ers’.

Zulke vergelijkingen zijn altijd misplaatst. Dat was al zo toen Hugo Brandt Corstius (Piet Grijs) in Vrij Nederland de toenmalige minister van Financiën Onno Ruding ‘de Eichmann van deze tijd’ noemde. Daarmee vergeleek hij de minister met een massamoordenaar uit de Tweede Wereldoorlog.

Dat was toen misplaatst en dat is het nog steeds.

Jacques Smits, Heerlen

Alles zeggen

Niet schelden. Niet bedreigen. Niet beledigen. Niet kwetsen. Niet op de vrouw/man spelen. Zelfs dan kun je nog steeds alles zeggen.

Hans Nagtegaal, Bussum

2G

Wellicht moeten we de 2G-maatregel als eerste voor Tweede Kamerleden introduceren. Bij voorkeur naar Oostenrijks model. Om zo de rest van Nederlander te vrijwaren van ziekmakende retoriek.

J.W. Rijneveldshoek, Heemstede

Keuze

Enkele jaren geleden had ik op de afdeling kinderoncologie in mijn ziekenhuis een patiëntje van 4 jaar met een maligne hersentumor. Dat betekent vaak vele kuren chemotherapie, opereren, bestralen, de uiteindelijke uitkomst kon niemand voorspellen.

Na de initiële behandeling lag het kind prinsheerlijk in bed met tv, films, speelgoed binnen handbereik, kortom geen enkele reden om in beweging te komen. Ik moest het kind weer uit bed en op de been helpen, want alleen maar in bed liggen is funest voor conditie en spierkracht. En die zou het kind hard nodig hebben om vervolgbehandelingen te doorstaan.

‘Wij leggen altijd alles uit aan hem en dan mag hij zelf de keuze maken wat hij wil’, zei de vader. Nu kun je van mening verschillen of een kind van 4 jaar in alle gevallen weloverwogen en beredeneerde keuzes kan maken, maar in dit geval legde ik vader uit, dat het in het belang van het kind en de toekomst was dat het weer uit bed kwam en ging lopen, fietsen, spelen om kracht en conditie te behouden voor alles wat nog ging komen.

De keuze was dus niet of het kind uit bed wilde komen ja of nee, ik liet het kind kiezen of dat via de rechter- of de linkerkant van het bed zou zijn. Het kind koos heel slim de linkerkant, want dat was de kortste weg naar de deur en de uitgang.

Ik zou tegen allen die de coronavaccinatie alleen maar weigeren omdat ze dat kunnen willen zeggen: neem een voorbeeld aan dit kind. Maak de keuze, links- of rechtsom, die het snelst naar de uitgang van deze pandemie leidt. Niet voor uw eigen ikje in het nu, maar voor een toekomst van ons allen. En maakt u een andere keuze? Niet zeuren over de consequenties.

Tegen degenen die zich door fysieke kwesties niet kunnen laten vaccineren: heel veel sterkte. Ik hoop voor u dat meer mensen de keuze voor wel vaccineren maken om te zorgen dat het risico op besmetting voor u minimaal wordt.

Veronique Schaaf, Amstelveen