Stop de tsunami van dagelijkse podcasts

De politieke podcats Betrouwbare bronnen, gepresenteerd door Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger. Beeld Pauline Niks

Een podcast als gesproken versie van een artikel in de krant of weekblad is prima: voor slechtzienden een uitkomst en het kan prettig zijn tijdens andere activiteiten de inhoud ervan tot je te nemen.

Maar zo werkt het niet (meer).

Per dag schieten de media die ik wil volgen tussen de 20 en 30 uur podcasts op me af. In plaats van een kernachtige boodschap wordt overbodige tekst gebruikt met uitgebreide begroetingen, tussen- en bijzinnen, zodat voor de inhoud, de werkelijke substantie, weinig meer dan een paar minuten overblijft. Podcasts zijn in feite niet meer dan ongeredigeerde artikelen die onnoemlijk veel van je tijd opslurpen, want even ‘diagonaal’ lezen kan ook al niet.

Conclusie: het scheelt de aanbieder een hoop tijd, twee mensen gaan zitten praten met elkaar en klaar is de podcast. Waar in een radiostudio interviews nog worden gemonteerd, wordt nu al te vaak alles onverkort de ether ingestuurd.

Maar voor de consument is er zo langzamerhand geen beginnen meer aan. Daarom: weg met die podcasts in deze vorm.

Armand van Ommeren, Bavel

Tijdgeest

Het bête gebulder van Johan Derksens tafelgasten was schaamteloos. Maar is alle op hem gerichte kritiek niet enigszins over de top? Derksen begon zijn verhaal met opmerkingen als ‘Je schaamt je kapot, ‘Ik ben er niet trots op’, het was ‘een andere tijdgeest’.

Met dat laatste komt hij echter bij zijn criticasters niet zo gemakkelijk weg. Volgens Mariëtte Hamer zou het gewraakte gedrag vijftig jaar geleden evenmin normaal zijn gevonden.

Dat staat evenwel te bezien. Het was de tijd van flowerpower en communes, van Turks fruit, Lieve jongens, Feminateek, ­Tjeempie, Ik Jan Cremer. Van laatstgenoemde schelmenroman waren binnen een jaar 180.000 exemplaren verkocht.

Net wat u zegt, een andere tijdgeest.

Stel dat Campert zijn gedicht ‘Alles zoop en naaide’ nu opnieuw op de televisie zou voordragen, zou hij dan moeten vrezen voor een opsporingsonderzoek door justitie?

Voor Op1-gast Marcia Luyten is het zonneklaar: Derksen c.s. moeten per direct van de buis worden geweerd. En Campert, Cremer, Boon? Gooi hun liederlijke boeken op de brandstapel. Sheila Sitalsing kan niet wachten: ‘Het duurt lang voordat alle ruïnes zijn geruimd, te lang wellicht.’ Hoe zei Heine het ook alweer? ‘Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.’

Fred Meeder, Tilburg

Justitie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft kennelijk voldoende tijd en mensen om een onderzoek te gaan uitvoeren naar beweringen van Johan Derksen die 50 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Een onderzoek voor de bühne waarbij eerst moest worden vastgesteld dat het echt heeft plaatsgevonden (niet valt uit te sluiten dat het hier om een bizar soort grootspraak gaat) en dat het kan worden bewezen (leven betrokkenen nog?).

We lezen dagelijks over de grote achterstanden bij justitie. Dus laat het OM zich liever richten op het wegwerken van achterstanden bij zaken over kindermisbruik en pedofilie.

Marie-France Admiraal, Vught

Man zoekt man

Maandag 25 jaar geleden, op 2 mei 1997, leerde ik mijn partner kennen via een advertentie in de Volkskrant in de toenmalige rubriek Man zoekt Man. Dating­sites voor homoseksuele mannen die hun leven met een andere man wilden delen, bestonden nog niet, dus was de Volkskrant op zaterdag een uitkomst voor hen. Ik kreeg ongeveer 120 brieven en ik heb tot op de dag van vandaag geen spijt van de keuze die ik daaruit maakte. Ik ben de Volkskrant al 25 jaar dankbaar.

Roel den Dulk, Ferwert

Virus

Maarten Keulemans lees ik graag. Echter, zijn terminologie in het artikel over een volgende pandemie is opvallend angstig. ‘Probleemvirussen’, ‘gevaar’, ‘heftige gevolgen’, ‘bedreiging’. En dan volgt ook nog het hippe lijstje ‘vijf virussen die experts het meest vrezen’. Je zou er spontaan bang van worden.

Maar virussen en bacteriën zijn geen intrinsieke vijanden van de mens. Ze horen bij het leven. Sterker nog, ze zijn er cruciaal voor. Dus of ze gevaarlijk zijn, ligt helemaal aan je perspectief. En aan hoe je het precies aan wie vraagt.

Het zou dan ook volstaan feitelijk te beschrijven welke gevolgen een virus of bacterie kan hebben, in cijfers of in ziektebeeld. Zonder er afschrikwekkende labels aan te hangen. En voor het totaalbeeld dan meteen ook aan die virologen vragen welke enorme belangrijke functies virussen en bacteriën wél voor het leven op aarde hebben: ‘Vijf virussen die je toejuicht’. En al dat ‘vrezen’ daar eens tegen afzetten. Worden we misschien allemaal wat minder bang.

Veronique van Zanten, Breda

Aaf

Volgens Aaf bestaat het vrouwelijke equivalent van toyboy niet. Toch bestaat het woord: stoeipoes. (Sex kitten in het Engels, maar dat klinkt veel minder speels.)

Elly van den Boom, Den Haag

Koning

Iedereen weet dat de Volkskrant niet Oranjegezind is. In de uitgave van 27 april is er geen foto van de koning te zien, noch wordt hij gefeliciteerd. Uiteraard wordt wel melding gemaakt van de dalende ­populariteit van Willem-Alexander, waarbij dan weer niet wordt vermeld dat uit de enquête blijkt dat de monarchie nog steeds breed wordt ondersteund.

Fred Beijdorff, Bussum

Voorpagina

Graag wil ik een compliment maken over de voorpagina van 28 april. Geen grote koppen en foto’s van Koningsdag. De Volkskrant kiest voor een actueel maatschappelijk thema: ‘Belasting op vermogen is niet meer te vermijden’ . Ik ben al ongeveer 50 jaar terecht abonnee.

Jos Cauberg, Geleen

Oorzaak

Interessant verhaal van Lucas Stalpers, hoogleraar radiotherapie (Opinie, 28/4) over de belangrijkste bedreigingen voor de volksgezondheid. Niet overgewicht, zoals we allemaal denken, is na roken het belangrijkste vermijdbare leefstijlrisico, maar te weinig bewegen.

Verrassender is het derde vermijdbare sterfterisico. Dat blijkt een lage sociaal­economische status te zijn. Nou geloof ik graag in het verband tussen sociaaleconomische status en levensverwachting. Maar causaliteit is wel iets anders. Je wordt niet ziek van een laag inkomen of een migratieachtergrond. Je levensverwachting neemt af als je rookt, ongezond eet en/of te weinig beweegt. Dat is voor veel mensen met een lage plek op de economische ladder de realiteit.

Saskia Licht-Wories, Hengelo

Twitter

Ben ík nou gek, of gaat de zo ongeveer rijkste mens ter wereld, alleen omdat hij de rijkste is, bepalen wat vrijheid van meningsuiting is? Mad world.

Han Nooij, Amsterdam