Stop de spaarprogamma's van luchtvaartmaatschappijen

De spaarprogramma’s van luchtvaartmaatschappijen zoals Frequent flyers en Miles and More zijn pervers. Terwijl we minder moeten vliegen, zetten ze aan tot méér. Hoe vaker je in het vliegtuig stapt, hoe meer privileges je krijgt: extra beenruimte, kortere wachtrijen en upgrades. Veel vliegen kan je zelfs gratis vliegreisjes opleveren.

Op de KLM-site leggen ze de experience points (XP)uit: ‘Elke keer dat u met KLM vliegt, krijgt u XP. Zodra u genoeg XP heeft verdiend, heeft u automatisch het volgende Flying Blue-niveau behaald en kunt u meteen van uw nieuwe voordelen genieten.’ Als je minder vliegt, loop je juist de kans op allerlei beloningen mis. Blijf dus vliegen!

Zelfs een korte vlucht naar Parijs of Londen , waarvoor je anders misschien de trein zou nemen, helpt om in de hoogste categorie te blijven, begrijp ik van de Flying Blue- medewerker met wie ik app: ’Indien u met KLM vliegt kunt u er zeker miles en XP mee verdienen.’

‘Dus het loont om te vliegen?’

‘Zeker. Met XP kunt u opklimmen in ons loyaliteitsprogramma en profiteren van vele voordelen.’

‘Zit er nog iets in het programma om het duurzamer te maken?’

‘Zeker. Bij Flying blue kunt u bij KLM Sustainable Aviation Fuel of Co2 compensatie afkopen bij iedere vlucht. Daarmee spaart u ook nog eens voor extra miles en XP.’

‘Dus je compenseert én je spaart miles en XP waarmee je misschien weer extra vluchten krijgt? Win win.’

‘Dat is inderdaad een win- winsituatie. Wij vinden het ontzettend belangrijk om hierover na te denken. Dankuwel dat u meedenkt aan onze moeder aarde:)’

Bert van Mourik van Natuur & Milieu vindt de situatie niet zo win- win: ‘Ze doen zogenaamd iets voor duurzaamheid, maar eigenlijk stimuleren ze daar meer vliegen mee.’

‘Dat is geen win- win situatie?’

‘Het is een schijnvoorstelling, Meer vliegen is per definitie minder duurzaam dan minder vliegen. Je gaat meer vliegen en dus meer CO2 uitstoten. Dat wordt dan gecompenseerd door het planten van bomen die over dertig jaar de CO2-uitstoot weer opnemen en dan krijg je ook nog punten zodat je goedkoop weer een nieuwe vlucht kunt doen. Dat is de grootste onzin die er is.’

‘Bij Miles and More van Lufthansa kun je een Mindful flyer worden. Je compenseert de CO2-voetafdruk van je vlucht en steunt duurzame projecten die het klimaat beschermen. Als je de eerste keer hebt gecompenseerd, krijg je een digitale Climate supporter badge, die je kunt delen op social media. Is dat wel goed?’

‘Dat is vooral goed voor Lufthansa en het vliegen zelf, dat op deze manier mooi in beeld komt. Er wordt de suggestie gewekt dat daar alles verantwoord gebeurt. Mensen worden ermee in slaap gesust.’

‘Is er een mogelijkheid dat je beter bezig bent voor het klimaat door te vliegen dan door niet te vliegen?’

‘Nee, die is er niet.’

‘Wat wil je dat er gebeurt met dit soort frequent flyer- programma’s?’

‘Ik zou graag zien dat ze verboden werden, want ze stimuleren gedrag dat slecht is voor het klimaat, ons leefmilieu en de geluidsbelasting voor omwonenden. Verbieden is lastig, maar in Duitsland worden die miles bijvoorbeeld als inkomen gerekend en moeten mensen daar inkomensbelasting op betalen. Zo’n aanpak lijkt me een minimum.’

Teun van de Keuken Beeld -