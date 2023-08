Stop de godsdiensttwist, word atheïst

Sjiitische moslims protesteren in Karachi tegen het verbranden van de Koran in het Zweedse Stockholm. Beeld AFP

‘Korans verbranden is een domme provocatie’, stelt Youssef Azghari. De suggestie dat de Koran automatisch geweld betekent is inderdaad simplistisch. Eigenlijk zou uit islamitische hoek de meest voor hand liggende (ofschoon evenmin wenselijk) reactie zijn bijbels op een brandstapel te gooien.

De geschiedenis geeft genoeg voorbeelden van geweld in naam van het christelijk geloof. Het christelijke en joodse geloof is gebaseerd op vrome mythologie. Er is geen enkele historische aanwijzing dat er ooit een volk uit Egypte de woestijn in trok naar een zogenaamd beloofd land. Ook de pretentie dat één volk uitverkoren zou zijn is een mythe. Het probleem zit eenvoudigweg in het fenomeen religie, dat tot bedenkelijk gedrag kan leiden. Atheïstisch humanisme is het structurele antwoord op deze godsdiensttwist.

Anton Mullink, Haarlem

Kernwapens

Chris Holman betoogt in Geachte redactie dat kernwapens oorlog voorkomen. Als dat waar is, dan begaat de wereld een tragische vergissing. Dan zouden we ernaar moeten streven dat alle landen in de wereld zo snel mogelijk over kernwapens gaan beschikken omdat daarmee oorlogen zouden worden uitgebannen.

Het tegendeel is echter waar. In het Non-proliferatieverdrag (NPV) dat door bijna tweehonderd landen is geratificeerd, verklaren de deelnemende landen dat zij de verdere verspreiding van kernwapens juist proberen te voorkomen. Het Verdrag van Tlatelolco verklaart heel Latijns-Amerika tot een kernwapenvrije zone. We zijn nog ver verwijderd van het door kernwapens gegarandeerde oorlogsvrije utopia dat Holman ons voorspiegelt.

Boelie Elzen, Hengelo

Datahamsteren

Floor Doppen kaart een serieus knelpunt aan met haar constatering dat er 52 duizend foto’s op haar telefoon staan. Ze heeft ze er zelf opgezet en is dus zelf een datahamsteraar. Net zoals ik zelf trouwens, met deze reactie op haar artikel. Haar inzicht en artikel en deze brief gaan het datahamsteren niet stoppen. Wij zitten in hetzelfde sprookje dat ineens een nachtmerrie blijkt. Het gedicht van de tovenaarsleerling van Goethe licht het probleem goed toe. De leerling wist niet waaraan hij was begonnen.

Henriëtte van der Aalst, Eindhoven

Datahamsteren (2)

De aanslag op het milieu van miljarden foto’s in de cloud is niet alleen maar groot, omdat die nu eenmaal bestaat. De opbouw zal gestaag doorgaan en van afbouw zal nooit sprake zijn. Een foto wissen van apparaat en ook verwijderen uit de cloud is zo tijdrovend, dat niemand eraan begint. De 175 zettabytes in 2025 vormen dus nog maar een druppel op een oneindig gloeiende plaat. Het probleem van de foto’s is niet dat het er zo veel worden, maar dat het er alleen maar meer zullen worden.

Ton Roos, Dalfsen

Geld

Volgens Saxion-bestuursvoorzitter Anka Mulder krijgt het hoger beroepsonderwijs vergeleken met de universiteit te weinig geld voor onderzoek. Praktijkgericht onderzoek doen is volgens haar essentieel voor het hbo. Ik ben het daar mee oneens.

Vorig jaar sloot ik een carrière van ruim dertig jaar af als docent verpleegkunde aan de hogeschool. Door de jaren heen zag ik hoe de voor een goede beroepsuitoefening essentiële vakken plaats moesten maken voor het doen van onderzoek. Veel studenten spraken daar hun verbazing over uit. Ze hadden toch gekozen voor het beroep van verpleegkundige?

Tijdens hun stages kwam het gemis aan kennis over bijvoorbeeld farmacologie of psychologie pregnant naar voren. Hbo-verpleegkundigen moeten onder andere leren goed kennis te nemen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek op hun vakgebied, maar laat het doen van onderzoek over aan de universiteit.

Peter Bakens, Den Haag

Bloot

Mooi artikel over blotevoetenpaden. Er is een kleine groep mensen dat het omdraait en alleen schoenen gebruikt als de omstandigheden dat vragen. Zij voelen aan den lijve hoe beperkt het natuurlijke habitat van de mens is, door onbegaanbaarheid van het terrein of koude. Die grenzen zouden we ook mét schoenen mogen aanhouden. Dat zou een hoop domme ongelukken voorkomen, bijvoorbeeld in de bergen.

Mark Molenaar, Utrecht

Metafoor

De olifant haalt de krant vaker als metafoor dan als dier, maar krijgt letterlijk steeds meer ruimte. Harriët Duurvoort schrijft, zoals de uitdrukking luidt, dat hij in de porseleinkast staat (O&D, 9/8), tot nu toe kwam hij vaak ‘in de kamer’ voor en in de recensie van de laatste Zomergasten werd over ‘in de loods’ geschreven. De olifant krijgt zo steeds minder kans om onbedoeld schade aan te richten.

Niek van Dijk, Frankrijk