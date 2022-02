Stop de fitties – iedereen mag bijdragen aan het slopen van oneerlijke structuren

Privileges, vermogens en groeiende maatschappelijke ongelijkheid. Ze verdienen debat, veel debat, maar niet het huidige debat. Persoonlijke aanvallen jegens Sander Schimmelpenninck en Joris Luyendijk maken me dan ook treurig. Niet omwille van affiniteit of bewondering voor beide heren. Wel omdat zo de langgehoopte ruimte voor het ongemakkelijke gesprek, wordt opgevuld met irrelevantie fitties.

Voor diegenen die door de hopeloze hoogopgeleiden- en renteniersstructuren in onze samenleving systematisch worden uitgesloten van een kansrijk bestaan, bieden Sander en Joris lang verdwenen hoop. De uitgeslotenen weten natuurlijk al lang dat de kloof uit Sander en de Kloof de vorm van een onneembare vesting heeft. Net zoals de uitgeslotenen al langer weten dat de meerderheid van Joris’ ‘Zeven Vinkjes’ buiten de eigen invloedssfeer ligt. Ze voelen het immers dagelijks aan den lijve.

Voor de uitgeslotenen is het daarom een hoopvolle eerste stap voorwaarts dat populaire figuren als Sander en Joris hun openbaringen dan wel zelfinzichten met soortgelijken delen. Zij hebben namelijk een publieke stem en het is ook bij hún lookalikes dat de oorzaak van de status quo ligt. Want ondanks de macht en de centen, ontbreekt het hun aan elk inzicht hoe uitsluiting werkt en aan voeling met uitgeslotenen. Anders was de mythe van de meritocratie, net als de feel good terror van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid, allang naar het rijk der fabelen verwezen.

Maar plots sprongen opiniemakers en andersoortige duiders in de ruimte voor het ongemakkelijke gesprek. Weg inhoud. Want Sander blijkt een adellijke belegger en Joris een rijke journalist. Wie zijn zij om iets te zeggen over de uitgeslotenen en de wijze waarop ze worden uitgesloten? Dat kan niet anders dan een filantropische schijnheiligheid gericht op de vermeerdering van het eigen banksaldo zijn. Of egostrelerij, uiteraard. Die hypocrisie moest worden ontmaskerd. Dus slijp die pennen, vul die pagina’s!

En geschreven werd er. Menig publieke ruimte van 650 à 900 woorden werd verkwanseld aan het bestrijden van de figuren in plaats van het wezenlijk becommentariëren van de structuren. Ongeacht de min of meer begrijpelijke frustratie, is dat doodzonde. Omdat na decennia van negatie en stilzwijgen in kringen waar het besef op dit thema nagenoeg nihil is, het eindelijk gaat over hoe uitgeslotenen uitgesloten worden. En omdat middels een constructief debat de opening die Sander en Joris gecreëerd hebben, kan uitgroeien tot een tweede hoopvolle stap voorwaarts: een bredere maatschappelijke zelfreflectie.

Maar nee hoor, eerst de ontmaskering, dan pas het gepeupel. Ten behoeve van wie eigenlijk? Wat kan het de uitgeslotenen een bal schelen dat de Sanders en Jorissen van een gesprek over ongelijkheid en privileges een verdienmodel maken? Zolang ze maar minder uitgesloten worden. Want laten we eerlijk zijn: in een land waar hopeloze structuren als een natuurwet worden gezien, zijn correcties op die structuren een business op zich. Bijna niemand te vinden die daar nog géén geld mee heeft verdiend. Terwijl er de laatste twintig jaar vrijwel niets wezenlijks aan de positie van uitgeslotenen is veranderd.

Vandaar de noodzaak tot een maatschappijbreed ongemakkelijk gesprek over privileges, vermogens en groeiende maatschappelijke ongelijkheid. Want als we daar niets fundamenteels aan veranderen, zal ook de positie van de uitgeslotenen nooit fundamenteel veranderen. Het verder brengen van dat gesprek blijkt er evenwel nog niet in te zitten. Fitties van 650 à 900 woorden zijn namelijk óók een verdienmodel. Hopeloze structuren, iemand?

En zo blijft het wachten op de derde hoopvolle stap voorwaarts. Namelijk dat de uitgeslotenen zelf naar voren mogen treden. Dat ze in staat worden gesteld om zelf de onrechtvaardigheid van structuren aan te kaarten. Maar dat is blijkbaar te hoopvol. Daarvoor hebben opiniemakers en andersoortige duiders nog te veel aandacht voor de eigen frustraties. Privileges, iemand?

Tim ’S Jongers is senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.