Stond het varken dat diende als donor het hart vrijwillig af?

Chirurgen tijdens de operatie met een genetisch gemodificeerde varkenshart. Beeld REUTERS

Ethiek en technologie ontwikkelen zich hand in hand. Het eerste genetisch gemodificeerde varkenshart dat nu succesvol in een mens is getransplanteerd bewijst, volgens de oude ethische standaarden, de superioriteit van de menselijke vindingrijkheid en onze terechte dominantie over al wat leeft en niet leeft. Maar het is geen toeval dat de techniek zover is gekomen precies nu de Westerse mens zich ook serieus begint af te vragen of een dergelijk arrogant wereldbeeld wellicht verlaten zou moeten worden voor een bescheidener positie: een mens als slechts een onderdeel in een delicaat netwerk van organismen, klimaat en de planeet als geheel.

Een netwerk waarin ieder van deze onderdelen afhankelijk is van alle andere, en waarin de mens zich derhalve uiterst respectvol zou moeten opstellen naar zijn omgeving. Een netwerk dat de mens tot nog toe onophoudelijk dreigt te ondermijnen, met als laatste voorbeeld: het levende varken als knutselmateriaal voor chirurgische hoogstandjes. De juiste vraag bij dit nieuwsbericht zou wellicht niet moeten zijn of de man blijft leven, maar of het varken vrijwillig haar hart afstond voor de wetenschap.

Jelle van Dijk, Utrecht

Samen

De huidige generatie studenten ondervindt als geen ander de door de coronastrop veroorzaakte tegenspoed. Tegelijkertijd wordt steeds met een beschuldigende vinger gewezen in de richting van de studenten, die elke keer opzettelijk alle coronaregels aan hun laars zouden lappen. Op deze wijze wordt deze groep als eindverantwoordelijke voor de huidige beperkingen afgeschilderd, ook in de brievenrubriek in de krant van zaterdag 8 januari .

Gezien het beeld van de almaar feestende student is deze opvatting begrijpelijk. Anderzijds is het afschuiven van de schuld op één groep in de samenleving oneerlijk en daarmee verre van solidair. Van jong tot oud, binnen iedere generatie vinden besmettingen plaats. Het zij zo. We doen het als generaties samen .

Teun van Dam, Groningen

Ordeverstoring

‘Ordeverstoring’ in de Rotterdamse gevangenis De Schie. Gedetineerden weigerden na de lunch terug te keren naar hun cel. Alsof de gedetineerden dagelijks gezamenlijk aan de lunch zouden zitten, zo voedt je het idee dat een gevangenis een hotel is.

Alle media nemen dit klakkeloos over, alsof er nog nooit een programma is geweest die laat zien hoe het dagelijkse leven in een Penitentiare Inrichting eruit ziet. Waarschijnlijker is het dat de gedetineerden na de lucht niet terug wilden naar hun cel. Het scheelt maar twee letters maar het maakt wel een groot verschil.

Herman van der Stijl, Rijswijk, Oud-werknemer PI De Schie

Kleren

In Chili ligt de fast fashion woestijn. Op mijn reis door Chili en Argentinië deden we ook het Chileens havenstadje Iquique aan. We hebben er lekker gegeten en rond gewandeld. In de totale onwetendheid dat deze haven wordt gebruikt voor het lossen van 40.000 ton oude kleding per jaar.

Ook kleding uit Europa. Dat wordt in de Atacama- woestijn gedumpt. Het schijnt dat er nu al meters hoog opgestapeld kleding ligt. Een mooie en natuursparende reden voor modeontwerpers én voor kledingfabrikanten daar met onmiddellijke ingang gebruik van te maken.

Letja de Goede, Drachten

Bloem

Aan de slag dan maar, kabinet Rutte IV. Met in het achterhoofd de dichter J.C. Bloem: ‘Alles is veel voor wie niet veel verwacht.’

Eddy Koning, Amsterdam

Alcoholvrije wijn

Wat jammer dat Onno Kleyn afgelopen zaterdag zo negatief schreef over alcoholvrije wijn. Hij heeft gelijk dat dit bij het bier tot nu toe beter is gelukt, maar men is met de alcoholvrije wijn nog volop aan het experimenteren. Ze worden steeds beter. Als ex-verslaafde vind ik het fijn om zo nu en dan op deze manier ook ‘gezellig’ mee te doen.

Ga maar lekker door met je rubriek over wijnen Onno Kleyn, maar vergeet niet in je achterhoofd dat Nederland een heel groot alcoholprobleem heeft. Tip voor de Volkskrant: schrijf ook eens recensies over bier/wijn met 0,0 procent, dan heb ik er ook wat aan.

Annie Woudstra, Wormerveer

Noord-Europese taal

Regelmatig wordt er in de kruiswoordpuzzel in de krant gevraagd: Noord-Europese Taal. Het antwoord is: Laps. Echter, het gebruik van het woord Laps wordt door de Samische bevolking al jarenlang als scheldwoord beleefd. En het wordt ook zo gebezigd in Scandinavië. Deze bevolkingsgroep wordt al meer dan 100 jaar gediscrimineerd door de Scandinavische landen. Het zou juist zijn om dit woord te vervangen door het officiële en juiste woord: Samisch.

Dirk van den Bosch, Spijkerboor