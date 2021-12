Stokt nu dan toch de carrousel van politieke prominenten die elkaar onderzoeken?

Frank de Grave werd door de oppositie ongeschikt verklaard om de mislukte evacuatie uit Kabul te onderzoeken. Hier lijkt sprake van een nieuwe, hoopgevende trend.

Piet Hein Donner heeft zijn sporen verdiend. Als commissievoorzitter trok hij twintig jaar geleden het debat over de arbeidsongeschiktheidsverzekering uit het moeras, als informateur was hij een baken van rust in de politieke paniek van 2002, daarna diende hij als minister en bij de Raad van State.

Het was dan ook niet wegens gebrek aan inzicht of ervaring dat een deel van de Kamer de wenkbrauwen fronste toen Donner in 2019 werd aangewezen als de man die de Toeslagenaffaire ging onderzoeken. Moest dat onderzoek immers ook niet gaan over de rol van de Raad van State, uitgerekend in de jaren dat hij daar zelf de baas was? Het rapport-Donner kwam er toch, maar het is de vraag of dat nu weer zo zou gaan. De wind is aan het draaien.

Althans in de Tweede Kamer, het kabinet is nog niet zo ver. Dat vroeg onlangs nog gewoon Tjibbe Joustra, voormalig voorzitter van veiligheidsorganisatie NCTV, om de beveiliging van Peter R. de Vries te onderzoeken. En daarmee ook de rol van de NCTV. De Kamer stak er een stokje voor.

Toch werd daarna weer voormalig Defensieminister Frank de Grave gevraagd om de chaotische Nederlandse evacuatie uit Kabul te evalueren. En daarmee dus niet alleen het handelen van zijn eigen voormalige ministerie maar ook dat van mede-VVD’ers als Mark Rutte, Stef Blok en Ankie Broekers-Knol. Dinsdag greep de oppositie in de Tweede Kamer in. De Grave werd ongeschikt verklaard voor deze klus.

Dat is een prima ontwikkeling – De Grave dreigde hier simpelweg te diep in eigen kring te belanden – maar veelzeggend was intussen de verbazing in het kabinet: wat is er opeens mis met de traditie om oude rotten in te schakelen voor dit soort klussen?

Daar ligt precies het probleem. Veel te lang zijn Kamer en kabinet ongevoelig geweest voor de indruk die de politiek wekt met de Haagse carrousel waarin prominenten van baantje naar baantje worden gehusseld om elkaar te onderzoeken. Het is een prominent deel van de vermolmde Nederlandse bestuurscultuur waarin de uitvoerende macht te weinig te duchten heeft van de controlerende macht.

Die laatste gaat nu eens op haar strepen staan. Dat smaakt naar meer.