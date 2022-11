Stinkend rijk, maar wat heeft de wereld nou aan Michel Perridon?

Michel Perridon. Beeld Eva Roefs

Wat een onzinnig stuk in het Magazine over die rijkaard Perridon (5/11). Waarom we met de zeer beperkte opvattingen en wereldvisie van deze pauper moesten worden opgezadeld is mij een volslagen raadsel.

Dit soort mensen heeft het geld om bij te dragen aan een betere wereld, maar nee, ze kopen 300 huizen in Dubai en zeggen dat ze ‘hun kloten op het hakblok leggen’. En ondertussen minimaal belasting betalen in het land van herkomst. Blijf lekker in Dubai en zeg je Nederlands burgerschap op. Aan rijkaards die vanaf het dek van een schuit in Dubai met de Telegraaf in hand lopen te kankeren, daar heeft de wereld niks aan. Blijf je in Nederland, leg je ballen dan echt op het blok en ga in de sociale woningbouw. Geen 300 woningen voor de elite, maar 30 duizend voor mensen die het nodig hebben. Doe iets echts.

Beste Volkskrant, als ik deze leegheid wil lezen, dan was ik wel op de Telegraaf geabonneerd, maar helaas, daar ben ik toch echt te links voor.

Meindert de Vries, Den Bosch

Trein

Volgens Sander Schimmelpeninck is de trein en alles daaromheen een barometer voor hoe een land ervoor staat (Ten eerste, 7/11): hoe slechter het gaat met een land, hoe slechter het is gesteld met het spoor. Toch is dat niet helemaal waar. Eind jaren dertig onder Mussolini reden de Italiaanse treinen precies op tijd, ondanks dat het land in een crisis verkeerde. De les was toen: wil je populair worden als politicus, dan zorg je ervoor dat de treinen op tijd rijden. (Politici, let u even op?)

Len Koetsier, Groningen

Schiphol

Wat een krokodillentranen plengen onze overheidsdienaren minister Jetten en burgemeester Schuurmans na de actie van enkele honderden klimaatactivisten op Schiphol, die niet of nauwelijks negatieve gevolgen had voor economie en natuur. Jetten riep de demonstranten op voortaan te demonstreren op plekken waar dat mag, terwijl Schuurmans zei alle kosten te gaan verhalen op de actievoerders.

Ik ben benieuwd wat hun reactie, of liever actie zal zijn als de boeren het nodig vinden weer een deel van het land plat te leggen met hun gewelddadige en intimiderende acties met navenante negatieve gevolgen.

Tejo van Geffen, Utrecht

Churchill

In 1939 probeerde de toenmalige Engelse premier Chamberlain de lieve vrede te bewaren door te onderhandelen met Hitler. Gelukkig luisterde men naar Churchill, die zei dat je niet met een leeuw moet onderhandelen als je hoofd al in zijn bek zit.

We zitten nu wederom met ons hoofd in de bek van een leeuw (stikstof/opwarming van de aarde) en het ontbreekt D66 aan moed om een

kabinetscrisis te veroorzaken enkel omdat ze er slecht voor staan in de peilingen. Dus ook nu weer ‘pappen en nathouden’.

Geen wonder dat mensen steeds minder vertrouwen hebben in politici. Was er maar weer een Churchill onder ons die doet wat er gedaan moet worden en zegt ‘de pot op met politieke consequenties’.

Terence Molenaar, Heesch

Evangelisten

In het huiveringwekkende verslag van Thomas Rueb over de ultrarechtse evangelisten in de VS van afgelopen zaterdag ging het niet over de naastenliefde die normaliter wordt gepredikt in christelijke kerken. In deze megakerk wordt opgeroepen tot haat en het onthoofden van iemand die zich uitspreekt tegen racisme binnen de politie. Dezelfde moordmethode die IS gebruikte om hun ongelovige tegenstanders het zwijgen op te leggen en waartegen de zich beschaafd noemende christenen diep verontwaardigd protesteerden, en uiteindelijk ook optraden. Maar wie stopt deze extremistische christenen die geen haar beter zijn dan de islamitische tegenhanger waartegen vooral de Amerikanen optraden?

Arie den Dulk, Mheer

Ecologen

Ik lees de columns van Elma Drayer altijd met genoegen, maar dit keer niet (O&D, 4/11). Ze vindt dat de wolf in ons dichtbevolkte landje niet meer past, maar ‘ecologen dachten er anders over’ en ‘kennelijk was de terugkomst een goede zaak, omdat het een goede zaak was, zonder dat ze (ecologen) zeggen waarom’. Verderop staat: ‘Een logica die je vaker tegenkomt als het gaat om Moeder Natuur.’

Ik ben ecoloog, zelfs professor in het vak. Toch ben ik, en met mij veel andere ecologen en natuurbeschermers, tegen de komst van de wolf. De uitspraak van Elma Drayer past in de categorie ‘de Friezen zijn stug en de Limburgers gastvrij’. Beide niet waar, veelal is het zelfs omgekeerd.

Kees Blok, Rosmalen