Stikstof is boven alles een bestuurlijk probleem, zo tonen de provincies nog eens aan

Niet de deadline van de stikstofoperatie is van belang, maar de voortvarendheid waarmee er eindelijk eens mee wordt begonnen.

Wie het Nederlandse bestuursprobleem dat ‘stikstof’ heet nog even kort samengevat tot zich wil nemen, kan daarvoor dezer dagen uitstekend terecht bij minister Harbers en de oostelijke provinciebesturen.

Dit jaar was nauwelijks begonnen of Overijssel liet weten niet mee te werken aan het landelijke stikstofbeleid. De provincie wil meer geld en meer tijd, zéker langer dan de huidige deadline van 2030. Overijssel schat in dat de benodigde landbouwtransitie tot ná 2035 in beslag zal nemen. Gelderland vindt ook dat het kabinet veel te drastisch te werk gaat, vooral omdat het gedwongen onteigening van boeren als stok achter de deur houdt. ‘Het helpt niet, het is niet nodig, er zijn voldoende vrijwillige stoppers’, aldus gedeputeerde Peter Drenth. ‘Wij onteigenen niet in Gelderland.’ En dat was allemaal nog voordat de BoerBurgerBeweging in beide provincies glorieus de verkiezingen won met de belofte niet mee te werken aan het stikstofbeleid.

Harbers, de minister van Infrastructuur, reageerde deze maand met een beknopte zakelijke mededeling: mede vanwege de aanhoudende stikstofcrisis zet het kabinet een stop op nieuwe infrastructurele projecten. Het lukt simpelweg niet meer om de vergunningen rond te krijgen. ‘Door gebrek aan perspectief op het verkrijgen van stikstofruimte komt een groot deel van de planuitwerkingen voorlopig tot stilstand.’

Daarna bleef het even stil, totdat in de provinciehuizen van Gelderland en Overijssel was doorgedrongen over welke projecten Harbers het had: onder meer de verbreding van de A2 bij Deil, de verbreding van de A12, de doortrekking van de A15, de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen plus een lange reeks verkeersveiligheidsmaatregelen op de autowegen waarvan er vele in, jawel, Gelderland en Overijssel liggen. Deze week lieten de provincies per brief aan Harbers weten dat zij ontsteld zijn. En dat ze niet meewerken. ‘Wij houden vast aan de gemaakte afspraken.’

En zo heeft het kabinet nu te maken met provincies die niet meewerken aan het stikstofbeleid en die niet meewerken aan de gevolgen van het niet meewerken aan het stikstofbeleid. Als het Harbers’ bedoeling was om de provinciebesturen zichzelf publiekelijk te laten vastlopen in hun eigen standpunten, heeft hij het meesterlijk gespeeld.

De Gelderlanders en Overijsselaren schieten daar intussen weinig mee op. De boeren ook niet. Het sentiment dat het noorden en het oosten van het land slecht bedeeld worden in de aandacht en de financiële middelen van het kabinet, wordt zo slechts verder versterkt.

De formatieonderhandelingen in de provincies, die op het punt van beginnen staan, starten zodoende onder een slecht gesternte, maar wel met de feiten open en bloot op tafel: wie niet razendsnel begint met het verminderen van de stikstofneerslag op de natuurgebieden, loopt op vele fronten vast.

Niet het debat over de deadline van 2030 – waarin de landelijke regeringsfracties zich nu verliezen – is van belang, maar de voortvarendheid waarmee er serieus wordt begonnen. Als het kabinet en de provincies het daarover deze lente eindelijk eens weten te worden, is er al veel gewonnen.