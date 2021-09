Stijgende zorgkosten indammen? Investeer in huisartsen en wijkverpleegkundigen

Brief van de dag: er gaat te weinig geld naar preventie in de zorg

Wijkverpleegkundige aan het werk in Renkum, voorjaar 2020. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (Ten eerste, 15/9) bevat zeer wetenswaardige aanbevelingen om de alsmaar stijgende zorgkosten het hoofd te bieden.

Minder sterk is dat de boodschap verpakt wordt in een maar liefst 414 pagina’s tellend document. Waardoor een van de kernpunten, al jaren bekend, ondergesneeuwd raakt. De kern van een verstandige aanpak voor de gezondheidszorg is het afstappen van het huidige model van behandelen (‘cure’), en overstappen naar verzorgen (‘care’) en liefst voorkomen (preventie).

De cure-sector, met name de ziekenhuizen, is het koekoeksjong in ons zorgstelsel. De vergelijking met de uitgaven aan preventie, bijvoorbeeld geleverd door huisartsen en wijkverpleegkundigen, levert een bizar beeld op. Investeer dus in een krachtige afbouw van de cure en versterk de ‘eerste lijn’.

Peter Bakens, docent verpleegkunde, Den Haag

Afghanistan

Medio september 1966: bij een oefening ‘te velde’ wordt na ampele overwegingen besloten geen ‘Rapport van vermissing’ op te maken naar aanleiding van de teloorgang van een paar gevechtslaarzen.

Medio september 2021: tijdens een Kamerdebat blijkt dat zelfs bij benadering niet bekend is welke Afghanen in de afgelopen twintig jaar als tolk, beveiliger (!), chauffeur, kok of schoonmaker hebben samengewerkt met onze militairen.

Soms bekruipt mij de gedachte dat sommige zaken bij Defensie vroeger niet alleen anders, maar ook beter geregeld waren.

Hans van den Heuvel, reserve-majoor b.d., Zoetermeer

Coronapas

De horeca schreeuwt moord en brand omdat het aan de deur de vaccinatiegegevens moet gaan controleren van klanten. Ik kom net terug van een vakantie uit Frankrijk. Ook daar is in de horeca controle, en wordt er nergens gesjoemeld. Het scannen van een QR-code op de telefoon duurt hooguit 15 seconden.

En als mensen met de QR-code in de hand binnen komen, nog minder. Met bijvoorbeeld vijftig klanten per avond is dat dus hooguit 750 seconden controle, ruim 12 minuten per avond. Met honderd klanten nog geen half uur extra werk.

Bert Schriever, Den Haag

Prikvrije ruimtes

Is het een idee om, zoals er eens aparte rookruimtes waren in de horeca, nu ruimtes aan te wijzen voor niet-gevaccineerden? Dan kunnen zij in vrijheid hun gang gaan zonder een ander daarmee te belasten.

Desirée van der Hijden, Barendrecht

Ziekenhuiseten

Nu jullie toch zo goed bezig zijn met circulair afvalbeleid, Erasmus MC (Wetenschap, 15/9), kijk ook eens naar jullie keuken! Ooit afgeschaft ten faveure van centrale gaarkeukens is een comeback van het inpandig koken gewenst. Exit deprimerende smakeloze prut, aluminium cupjes en per plakje verpakte kaas, hallo gevarieerde lekkere maaltijden gemaakt met lokale producten uit eigen moestuin. Is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook beter voor het genezingsproces. Scheelt je volgens het ET-Ziekenhuis in Tilburg één opnamedag per patiënt.

Caroline de Lint, Voorburg

Slachting

Onbegrijpelijk dat er in de Volkskrant met geen woord gerept is over de massale slachting van dolfijnen en grienden op de Faeröer deze week. Meer dan 1.400 dieren zijn onder het mom van ‘cultuur’ en ‘traditie’ afgeslacht op deze Europese stranden. Deze jacht zou duurzaam zijn, maar de lokale bevolking kan deze hoeveelheid nooit consumeren, dus zal het meeste ook nog eens bij het vuil belanden. Tijd om de Deense overheid erop aan te spreken, om aan deze barbaarse martelpraktijk een einde te maken.

Barend Ambrosius, Kekerdom

Nomen est omen

In de rubriek ‘Aard van het beestje’ (V, 16/9) ging het dit keer over de zadelsprinkhaan. Aan het woord kwam René Krekels van bureau Natuurbalans. Hij zou aan naamgrappen gewend zijn. Geldt dat ook voor de volgende personen, die ooit in de krant vermeld of geciteerd werden?

Naomie Pieter, woordvoerder van Kick Out Zwarte Piet; Diana Woei, weervrouw; Emiel Aardewerk, Tussen kunst en kitsch; Menno Baksteen, expert-piloot bij vliegtuigrampen; Emely de Vet, hoogleraar consumptie en gezonde leefstijl; Pim Visser, directeur VisNed; Linda Nooitmeer, Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Dat kan geen toeval zijn, zo lijkt het...

Henk Stienstra, Soest

Overstap

Bewindslieden kunnen voortaan niet zomaar overstappen naar het bedrijfsleven, na een motie van Volt. Deze motie werd gesteund door de hele Tweede Kamer, met uitzondering van de VVD en CDA. Verder commentaar overbodig.

Hans van Noord, Utrecht