Stiekeme solidariteit is potgrond voor populisten

Het relletje over de Utrechtse statushouders doofde snel weer uit. Even was er ophef, nadat het FD had geschreven over een groep statushouders die een huis hadden gekregen en vervolgens hun baan opzegden. Het waren er maar zes, suste minister Karien van Gennip in de Kamer. De wethouder stelde het later bij naar drie. Vluchtelingenwerk haastte zich te melden dat het leven voor statushouders ‘complex en intensief’ is. Daarna was de rust weergekeerd.

Dat ging iets te snel. De minister zei ook ‘dat werken altijd loont’. Ik weet niet of ze had verwerkt wat een dag eerder in de Volkskrant stond: Utrecht geeft een energietoeslag aan mensen met een inkomen tot 150 procent bijstand, het hoogste percentage in het land. En dan was er nog het Utrechtse initiatief om alleen statushouders een sociale huurwoning aan te bieden. Dat was mooie solidariteit van de onderkant met de onderkant, op touw gezet door een progressieve wethouder die vermoedelijk zelf in de duurdere buurt achter de Biltstraat woont. Reden genoeg om een relletje snel weg te moffelen.

Henk Nijboer: zelf nivelleringsfeestje georganiseerd. Beeld ANP

Werken loont altijd, zei de minister met enig aplomb, terwijl de kwestie uitgerekend nu is dat een groot aantal vrouwen niet van plan is meer te gaan werken omdat dat helemaal niet loont. Jarenlang is er gedraaid aan toeslagen, heffingen en subsidies, tot de belastingknoppen dol waren. Met als resultaat dat het je als eerbaar lid van de middenklasse kan overkomen dat je 100 euro extra verdient, om daarvan 90 naar de Belastingdienst te moeten brengen. Henk Nijboer van de PvdA klaagde erover in de Kamer, maar het was heus zijn eigen partij die dit nivelleringsfeestje had georganiseerd.

Nog meer boter op zijn hoofd had de VVD-woordvoerder die over hetzelfde klaagde en naar links wees voor de daders. De VVD wordt geacht al te drastische nivelleringsideeën tegen te houden. De partij is intussen twaalf jaar aan de macht en oud-CPB-directeur Coen Teulings zei woensdag in De Telegraaf dat hij zich niet zo’n grote nivelleringsslag kan heugen als juist nu. Het minimumloon 10 procent omhoog betekent dat het verschil tussen lonen en uitkeringen in één klap 10 procent kleiner wordt. Harder werken is op zeker moment niet meer lonend, aldus Teulings.

Karien van Gennip: werken loont altijd. Beeld Arie Kievit

De VVD-premier heb ik inderdaad al een tijdje niet meer over de Hardwerkende Nederlander gehoord. Hoe zou het zijn met de groep die net niet in aanmerking komt voor toeslagen en gemeentelijke energiebijdragen? Ik sprak erover met Jos Teunissen, een even eigenwijze als originele hoogleraar rechten. Hij laat jaarlijks zijn kritische licht schijnen over het Belastingplan. Al jaren schrijft hij dat het officiële belastingtarief voor de middengroepen ongeveer 37 procent bedraagt, maar dat de werkelijke lasten veel hoger liggen, soms tot bijna de helft van het bruto loon. Ik laat de techniek terzijde, maar de duivel zit in het regeerakkoord van VVD en PvdA van eind 2012.

U herinnert zich de opstand van de VVD toen Mark Rutte in een onbewaakt ogenblik had weggegeven dat de zorgpremie zou stijgen met het inkomen. ‘Marx Rutte’, kopte De Telegraaf. Diederik Samsom schoot de VVD-leider te hulp, maar de uitkomst moest natuurlijk hetzelfde blijven. En dus werd er gedraaid aan de belastingknop en werd in plaats van de zorgpremie de zogenoemde heffingskorting inkomensafhankelijk gemaakt. Protest bleef achterwege, omdat niemand het snapte. Wouter Bos, informateur en in die tijd columnist van deze krant, snapte het wel. Hij schreef later een cryptische column waarin hij suggereerde dat stiekeme solidariteit soms de voorkeur verdient boven zichtbare solidariteit. Soms kunnen mensen dingen beter niet weten.

Coen Teulings: werken loont niet langer. Beeld Pauline Niks

Belastingbeslissingen die niet bediscussieerd worden, daar is wel een en ander tegenin te brengen. Jos Teunissen herinnerde aan het middeleeuwse (!) beginsel ‘no taxation without representation’, waarvoor de democratie ongeveer is opgericht. Het idee van stiekeme solidariteit werpt ook een verrassend licht op de moeite die ikzelf had om iets te weten te komen over de relatieve positie van de middenklasse. De Nibud-specialisten van het huishoudboekje konden mij niet helpen. Ze hebben daar de inkomensplaatjes van 120 gezinssamenstellingen, maar niets over de verhouding tussen inkomensgroepen. Het SCP had in de vorige directeur Kim Putters een onvermoeibaar pleitbezorger van ‘groepen kwetsbare burgers die al jaren achterblijven en niet serieus genomen worden’. Maar niets over hun relatieve positie wat betreft lusten en lasten.

Tot ik Stella Hoff van hetzelfde SCP sprak, die zich het onderzoek Profijt van de overheid uit 2017 wist te herinneren. Daarin werd per inkomensgroep heel precies in kaart gebracht hoeveel ‘profijt van de overheid’ men precies had. Vijf jaar later is er van alles anders, maar niet dat Nederland een reusachtige herverdelingsmachine is. Bedenk iets, en het wordt naar draagkracht betaald, verdeeld en genoten. Van zorg tot onderwijs en van sport tot cultuur. De overdrachten zijn enorm. In zijn algemeenheid geldt: de rijken betalen ruimschoots het meest, maar het chagrijn zit in het midden. Daar is de zorglast zwaar, schieten ze er qua wonen bij in, want geen huursubsidie en vaak geen hypotheekrenteaftrek, en evenmin de bijzondere gemeentepotjes zoals in Utrecht.

Op een grafiek zie je hoe steil het profijt van de overheid duikelt zodra de hardwerkende Nederlander zich aandient. Die vergeten groep, de ‘afgehaakten’ van René Cuperus en Josse de Voogd, is bij uitstek door de VVD in de steek gelaten. Maar over een half jaar zul je bij de verkiezingen voor de provinciale staten het luidkeelse geweeklaag over de populistenstem weer horen. Het SCP had zich voorgenomen om het onderzoek naar het overheidsprofijt na vijf jaar te herhalen. Het is niet gebeurd.