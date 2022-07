Stel maatschappelijke dienstplicht toch verplicht

Tweehonderdachtendertig petten van evenzoveel dienstplichtige marinemensen gaan de lucht in. De 'jannen' namen in Den Helder officieel afscheid als laatste dienstplichtigen. Eerder gebeurde dat bij de lucht- en de landmacht. Beeld ANP

Brief van de dag

Van 1810 tot 1997, dus 187 jaar, bestond er in ons land een militaire dienstplicht, alleen voor mannen. Ter vervanging van de militaire dienstplicht maken met name de ChristenUnie en het CDA zich sterk voor de invoering van een maatschappelijke dienstplicht, die voor alle schoolverlaters zou moeten gelden.

Jongeren zouden daarbij enige tijd werk verrichten bij een maatschappelijke instelling of project, of bij defensie. Oud-CDA-leider Sybrand Buma stelde dat een dergelijke dienstplicht een ‘disciplinerende werking’ heeft en de ‘gedeelde identiteit’ versterkt. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-IV is een ‘maatschappelijke diensttijd’ opgenomen, die echter vrijwillig is.

Ik zou ervoor willen pleiten deze ‘maatschappelijke diensttijd’ toch verplicht in te voeren; voor vrouwen en voor mannen. Er is momenteel een tekort van 61 duizend werknemers in de zorg en dat zal in 2031 zijn opgelopen naar 135 duizend. Een dergelijke dienstplicht zou deze tekorten direct oplossen en heeft ook nog de voordelen die de ChristenUnie en het CDA noemen.

Een simpele oplossing met grote voordelen.

Frits Benschop, Den Haag

Voet bij stuk

Eindelijk is er een minister die voet bij stuk lijkt te houden met het nemen van pijnlijke stikstofmaatregelen. Nu nog een minister die voet bij stuk gaat houden met het toekomstbestendig maken van de huisarts.

Erik de Vroom, Leiden

Deugen

Ik moet in deze roerige dagen van wegblokkades, idiote doodsbedreigingen en andere dwaasheid regelmatig denken aan De meeste mensen deugen van Rutger Bregman, en ondanks alles denk ik dat de meeste mensen, ook boeren, deugen.

Kees Huis in ’t Veld, Nijeveen

Vlag

Waarom voeren al die boze boeren hier in Nederland de vlag van Sleeswijk-Holstein, terwijl zij de wet overtreden en soms misdrijven plegen? Wat moeten de boeren in Sleeswijk-Holstein daar niet van denken.

Dick van Oortmerssen, Sommelsdijk

Verander mee

Toen de overheid in maart 2020 vanwege covid Nederland op slot deed, moesten veel bedrijven direct dicht, ook mijn bedrijf. Wat was ik kwaad, op de Chinezen in Wuhan, op de gezondheidszorg, op de politici. Kwaad! Maar boos zijn hielp niet, dus kocht ik van de uitkering van 4 duizend euro nieuwe aanvullende apparatuur en daarmee boorde ik een nieuwe markt aan binnen ons vakgebied. Ik heb twee jaar heel erg hard gewerkt om eind 2021 beloond te worden met de hoogste omzet ooit door ons behaald.

Beste boeren, houd op met navelstaren en zelfmedelijden. Kijk wat je hebt, neem het geld van de overheid, zoek naar nieuwe mogelijkheden en verander mee.

Kitty Witmond, Haarlem

Community care

Op mijn artikel over ‘community care’ zijn veel reacties gekomen. Zelfstandig wonen zou juist een verbetering zijn. Verschillende voorbeelden worden gegeven waar integratie wél werkt. Het is fijn dat het in die gevallen wel is gelukt. Ik heb niet beweerd dat het nooit kan. Maar een paar zwaluwen maken nog geen zomer. Wetenschappelijk, onafhankelijk onderzoek dat over veel méér situaties gaat, laat zien dat de gedwongen verhuizingen naar woonwijken vaak tot eenzaamheid en ellende leiden.

Een kind van drie jaar laat je niet ‘zelfstandig’ in een wijk wonen. Maar dit is wel gebeurd met gehandicapten met een ontwikkelingsniveau van een klein kind. Die soms ook nog voor veel overlast zorgden, waardoor de buurt ze liever weg wilde hebben.

In mijn boek Hoe gehandicapten hun thuis verloren laat ik de manipulatie en druk zien om gehandicapten van hun terreinen af te krijgen. Tot in de top van het ministerie en van instellingen werden de bezwaren van familie weggewuifd. ‘Community care’ was vooral een beweging om te bezuinigen. Ideologen, bestuurders en vastgoedmensen hebben er het meeste van geprofiteerd, naast enkele gehandicapten bij wie het wél lukte.

Marijke Malsch, Amsterdam

E-fietsen

Een fietser passeerde Aaf Brandt Corstius, en riep in het voorbijgaan: ‘Jij bent een strijder!’ Hij bedoelde: ‘Geen elektrisch!’ Ben zo benieuwd naar het verdienmodel. E-fietsen moeten goud geld opleveren, gezien de constante stroom reclames: hoeveel brengen ze op, naar wie gaat de winst, hoeveel belasting wordt erover afgedragen en in welk land? En nog een vraag: welke prijs betalen wij als maatschappij daarvoor?

F.M. Boon, Delft

Spellen

Mijn krant wijdt (tot mijn grote vreugde) elke week een uitgebreide katern aan pas verschenen boeken, maar schrijft (tot mijn grote verdriet) nooit iets over pas verschenen bord- of kaartspellen. Geen idee waarom boeken al jaren als belangrijker worden gezien dan spellen, die ongetwijfeld met evenveel hartstocht en inspanning worden ‘geschreven’.

Niettemin, mijn hart sprong op toen ik de V van 29 juni opensloeg en las: ‘V selecteert drie kunstzinnige spellen voor een mooie zomer.’ Helaas, het bleek om drie computerspellen te gaan.

Goed idee ook om in de vakantietijd, de zomer, bij uitstek de periode om uit het jachtige bestaan te stappen en eens tijd te besteden aan ontspannen samenzijn zijn met je partner, vrienden en familie (u weet wel, die mensen die wel eens voorbijflitsen in hetzelfde huis), drie tips te geven om je terug te trekken in je eigen, solitaire gamewereld.

Gemiste kans! Daarom bij deze, omdat mijn krant het nalaat, een échte selectie van drie kunstzinnige (en ook nog leuke, familie-interactie bevorderende) spellen voor een mooie zomer: Code­names, Sneaky Bastard en Azul. Fijne zo­mer!

Robert Brouwer, Groningen

Herhaalprik

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid worstelt met de boostervaccinatie en zegt dat het Europees Medicijnagentschap (EMA) hem verhindert een herhaalprik aan 60-minners te geven. Opmerkelijk, want in de EMA-registratie van het Pfizervaccin staat niets over verdere herhaalprikken, niet dat het wel of juist niet mag, laat staan iets over een leeftijdsgrens.

Om de inzet van herhaalprikken bij een volgende golf snel en wendbaar te maken, heeft de Gezondheidsraad al in maart 2022 een algemeen advies uitgebracht. Daarin staat precies hoe RIVM en VWS zelf groepen van alle leeftijden tijdig moeten oproepen als de coronagolf daar medisch gezien aanleiding toe geeft. Het RIVM kan dus aan de slag, zonder te schuilen achter adviesraden als Gezondheidsraad of EMA.

Floor van Wingerden, Arnhem

Inspirerende gesprekken

Graag wil ik de Volkskrant en uw journalist Margriet Oostveen bedanken voor het plaatsen van de brief en interview over leeftijdsdiscriminatie (Ten eerste, 6/6). Hierbij een update: nadat het interview in de Volkskrant kwam heb ik enorm veel reacties gekregen en ik heb daarvan een lijst gemaakt. Deze lijst met personen ben ik gaan bellen en het is echt ongelooflijk, maar voor het eerst sinds ik werkloos ben, heb ik zeer leuke en inspirerende gesprekken gehad met de personen die zich hebben gemeld en die tevens beslissingsbevoegdheden hebben.

Wat een verschil met alle afwijzingen met standaard zinnen die ik vrijwel wekelijks in mijn mail ontving. Het was alsof ik weer aan boord van de Boeing 747 was en een prettig volwassen gesprek met mijn passagiers voerde. Voor mij persoonlijk al een enorme opsteker en het gevoel weer mens te zijn.

Ik heb weer veel vragen over waarom werkgevers de 50- en 60-plussers niet uitnodigen, want blijkbaar zijn er toch mogelijkheden, maar komen de werkgevers en deze groep niet samen. Moeten de uitzendbureaus er tussenuit? De personeelszaken? Hoe breng je bedrijven met deze grote groep in contact?

Gerritdina Hans, Rotterdam