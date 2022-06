Stel dat ik er over twee weken niet meer ben, zei mijn vriendin. Wat zou je dan willen doen?

Ik moest leren contact te maken, niet alles alleen willen doen. Ik moest leren delen en niet alleen via columns en romans, want dat was geen delen, maar uitbraken, opzadelen. De therapeut had me hiertoe een boek aangeraden, (H)echt niet van Martin Appelo, want in de vroege hechting lag de oorzaak van allerhande gedrag, ook het mijne, wat logisch was – wie kwam er wel ongeschonden uit zijn jeugd?

Misschien had ik dit niet met mijn vriendin moeten delen, want dezelfde avond, een paar uur later al, kwam ze bij me op de bank zitten, de handen op de knieën. Voorzichtig keek ik over het boek en zag twee mooie ogen glanzen van verwachting. Daar had je het al, het gedonder in de glazen. Dat werd dingen delen.

‘Hoe is het met je nieuwe plan’, zei ze, ‘je nieuwe dagindeling?’ O ja, dacht ik, verdomd, dat is ook zo, ik had een nieuwe dagindeling gemaakt, ook op advies, om beter met add te leren omgaan, waarin ik nauwkeurig had opgeschreven wat ik op welk tijdstip precies zou gaan doen. Het plan was nog geen dag oud, maar ik had er de hele dag niet aan gedacht. ‘Goed’, zei ik. ‘Heel goed. Helpt wel, hoor, zo’n plan.’

‘Het zou dan ook wel leuk zijn’, zei ze, ‘met die nieuwe dagindeling, als daarin ook ruimte zou zijn voor léúke dingen. Ontspanning. Je zou ook eens een spelletje met me kunnen doen. Je weet hoe blij je mij daarmee zou maken, en toch doe je het nooit.’

‘Ík moet leren contact te maken’, probeerde ik nog. ‘Jij hoeft geen contact te leren maken met mij. Dat kun je allang.’ Ik keek naar mijn boek en toen weer naar haar. ‘Ik moet leren uit mijn hoofd te komen, maar op deze manier jaag je me naar binnen.’

‘Bekijk het anders eens zo’, zei ze. ‘Het klinkt misschien een beetje raar, maar stel nou dat ik er over twee weken niet meer ben. Dat zou toch kunnen? Dat we nog maar heel weinig tijd hebben, twee weken, hooguit. Wat zou je dan willen doen, of gedaan willen hebben, samen, achteraf.’ Ik kuchte. ‘Moet dat nu? Dan hebben we toch nog twee weken? Ik probeer echt even te lezen.’

Maar ik kan niet tegen haar teleurstelling, zeker niet als ik die zelf heb veroorzaakt. Ik legde het boek weg en schoof naar haar toe. ‘We hebben een goed huis’, zei ik. ‘Een geweldig gezin. Er is ontzettend veel liefde in huis – wie kan dat zeggen? Bovendien hebben we alles al gedaan samen. Ja, volgens mij is er maar één ding dat ik nog niet met je heb gedaan, en wat ook niet meer kan als je er niet meer bent.’

‘O ja’, zei ze. ‘Echt? Wat dan?’ ‘Ja’, zei ik, voordat ik haar uit voorzorg stevig in mijn armen nam. ‘Eerlijk waar. Ik heb je nog nooit bedrogen.’