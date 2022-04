Stef Blok, de Schrik der Zeven Zeeën, legt alle superjachten aan de ketting

Hij is nog geen vier dagen nationaal coördinator sancties of de eerste veertien voor Russische oligarchen bestemde superjachten (twaalf in aanbouw, twee in onderhoud) liggen aan de ketting. Zelfs de Galactica, het superjacht dat onlangs nog bijna de brug in Heusden uit z’n verband voer, is ‘onder verscherpt toezicht’ geplaatst. Allemaal dankzij één man: opperhavenmeester Stef Blok.

De superjachten zijn het symbool geworden van onder protectie van het Kremlin vergaarde rijkdom en daarmee hebben ze op de een of andere manier ook van doen met de Russische agressie jegens Oekraïne – al zijn er ook Oekraïense oligarchen met superjachten en fout geld. Hoe dan ook: zolang we niet van het gas af kunnen omdat de lente nogal koel is en de douchewekker nog geen brede ingang heeft gevonden, is een superjacht aan de ketting een goed alternatief en blijk van onze betrokkenheid.

Nederland is goed in superjachten, hoor ik. Veel oligarchen laten hier een superjacht bouwen – of ze kopen gewoon een jachtwerf waar ze zichzelf een drijvend paleis laten aanmeten, zoals Heesen Yachts in Oss, eigendom van de oligarch Vagit Alekperov – tevens vriend van Poetin en grootaandeelhouder van Lukoil, de grootste producent van aardolie van Rusland. Ongelooflijk, als die lui een keer lekker willen eten kopen ze gewoon Noma of De Librije.

Wat is een superjacht? Een superjacht is een boot van minstens 30 meter – maar daar zijn er tegenwoordig al zoveel van dat de limiet omhoog gaat naar 50 meter en een aanschafprijs van minstens 100 miljoen. Een superjacht heeft altijd een helikopterdek en soms een on-board waterval. Superjachten zijn niet in de eerste plaats bedoeld om mee te varen, maar om mee in de haven te liggen, zodat je ze goed kunt zien.

9 procent van ’s werelds superjachten heeft een Russische eigenaar en die worden nu dus allemaal opgejaagd, behalve bij ons dan, want wij hebben principieel iets tegen sancties die ons geld kosten. Maar nu is Stef Blok er en dat verandert de zaak. Stef liet zijn B&B in Enkhuizen over aan zijn echtgenote en werd als coördinator sancties de Schrik der Zeven Zeeën. Als Stef binnen de territoriale wateren een superjacht met een Russische vlag ziet varen, entert hij het en legt het aan de ketting.

Als coördinator sancties geeft hij leiding aan een rijksbrede stuurgroep sancties, die een interdepartementale taakgroep aanstuurt, die weer onder leiding staat van een projectdirecteur. De taakgroep moet, op last van de coördinator, sancties verbeteren en knelpunten oplossen. Zo is er volgens het journalistieke platform Follow the Money pas een half miljard bevroren van de 45 miljard euro die toebehoort aan oligarchen die op de sanctielijst staan.

Stef Blok is minister voor Wonen geweest, van Buitenlandse en van Economische Zaken, van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken. Wat hij deed was onduidelijk, maar hij kwam ook nooit in de problemen. Dus toen Wopke Hoekstra iemand zocht om hem uit de wind te houden en die hij de schuld kan geven als het over twee maanden nog steeds niks is met de sancties, wist hij meteen wie hij moest hebben: Stef.

Stef had toch niks te doen en hapte toe. Begin maar met een paar superjachten aan de ketting te leggen, zei Wopke, dat doet het goed in de publiciteit. Binnenkort confisqueert Stef de villa van een Rus in Laren of aan de Eeuwigelaan in Bergen. Nergens vindt de vermaledijde Rus nog rust, Stef Blok loert op hem.